Bemutató: Nissan Qashqai facelift - 2017.

A Nissan crossovere idén tízéves, és köszöni, jól van. Egyrészt a márka történetének legeladottabb modellje, másrészt Európában annak ellenére is viszik, mint a cukrot, hogy mostani formájában már három éve piacon van. A frissítéssel persze nem lehet a végtelenségig várni, így a Qashqai-nál is eljött a rettegett pillanat: valami olyanba kellett belepiszkálni, ami jól működik. A fejlesztők addig mantrázhatták: „csakelnerontsam, csakelnerontsam”, hogy aztán mégis porszem került a gépezetbe.

A fészlift egyik lényegi pontja a zajcsökkentés volt. Az ígéret szerint a gördülési, motor- és szélzajból is kevesebbet kapunk az utastérben. Ezt többek közt a megnövelt üvegvastagsággal, az első ajtók és a hátsó sárvédők zajszigetelésének javításával érték el. Vagyis próbálták. Már maga a törekvés is furcsa volt, hiszen a Budapest-Bécs távot egy kifutó 1,6-os dízel Qashqai-jal küzdöttük le, közben pedig egyetlen árva másodpercet sem agyaltunk azon, hogy honnan és milyen zavaró zajok-zörejek jönnek elő. Csöndes volt, na.

Még akkor sem gyanakodtunk, amikor beültünk a frissített tesztautóba. Oké, választék az mondjuk pont nem volt, így egy benzines kulcsát nyomták a kezünkbe, ami persze egy nagyon halk, kellemes járású kocsi. Az 1,6 DIG-T négyhengeres 163 lóereje és 240 newtonméteres nyomatéka a crossover természetes környezetében, városban elég lesz, efelől nincs kétségem. A Bécs környéki hegyes-dombos utakon viszont kicsit nyomatékszegénynek érződik, egy-egy emelkedős kanyarban az előre sejtettnél jellemzően mindig eggyel többet kellett visszagangolni.

Aztán átültünk a dízelbe, és nagyjából kétszáz méter után egymásra néztük az Autó-Motort képviselő Lővei kollégával: ez bizony hangosabb lett. Nem mondom, hogy nem lehet együtt élni vele, de az előzetesen beharangozott zajcsökkentés mintha visszafelé sült volna el. Egy eddig szinte teljesen hangtalan autóhoz sikerült úgy hozzányúlni, hogy most egyértelműen behatol az utastérbe a jellegzetes dízeles kerregés. Meg a gördülési zaj – igaz, utóbbi csak a nagyobb kerekekkel. A vacsoránál ennek miértjére az egyik fejlesztőtől vártunk választ, ő viszont meglepődve állította, hogy eddig pozitívak voltak a visszajelzések. Tehát vagy az van, hogy csak a mi autónkkal nem volt valami teljesen kerek, vagy a külföldi újságírók fogalmaztak eufemisztikusan.

Vezetni egyébként semleges érzés a Qashqai-t, ami ebben a vonatkozásban pozitív jelző. A szegmensben nem teljesen általános, hogy összkerékhajtást is rendelhetünk, a Nissan a nagyobbik dízelhez (marad ugyanis a kínálatban az 1,5 dCi is) kínálja. Kicsit orrtolós vele az autó, egészen komolyan kellett a kanyarokban gyötörni ahhoz, hogy csupán egy pár százaléknyit is hátrajuttasson a nyomatékból – hogy éppen mennyit hajt előre és mennyit hátra, a műszerfalon követhetjük. Váltóból a hatos kézi az alap, jó a kiosztása, kicsit ugyan ragacsosan jár, de pontos. Alternatív megoldás a CVT, azt viszont csak az 1,2-es benzineshez és az elsőkerekes 1,6-os dízelhez kérhetjük.

Motorváltozatok (hatsebességes kézi váltóval, elsőkerékhajtással) 1,2 DIG-T 1,6 DIG-T 1,5 dCi 1,6 dCi Üzemanyag benzin benzin gázolaj gázolaj Hengerszám, elrendezés 4, soros 4, soros 4, soros 4, soros Szelepek száma hengerenként 4 4 2 4 Lökettérfogat (cm3) 1197 1618 1461 1598 Teljesítmény, kW(LE)/ford. 85(115)/4500 120(163)/5600 81(110)/4000 96(130)/4000 Forgatónyomaték, Nm/ford. 190/2000 240/2000-4000 260/1750-2500 320/1750 Végsebesség, km/h 185 200 182 190 Gyorsulás, 0-100 km/h, mp. 10,6 8,9 11,9 9,9 Fogyasztás, vegyes, l/100 km 5,6 5,8 3,8 4,4

A futómű érdemben nem változott, bár kicsit áthangolták, és azon is finomítottak, ahogyan a kormány visszatér a középállásba. Ezt azzal a lendülettel el is keresztelték Active Return Controlnak, de a mindennapi felhasználás során biztosan nem érzünk majd belőle semmit. Ha már kormány, akkor sokkal szembetűnőbb magának a kormánykeréknek az új dizájnja. Elvesztette ugyan a jellegzetes nissanosságát, de kényelmesebb lett, az alját pedig az aktuális divatnak megfelelően laposra húzták – ez a megoldás ma már messze nem csak a sportkocsik sajátja.

Az utastérben amúgy a mondás szerint prémiumabb érzetet próbáltak teremteni. Jó hír, hogy elmozdultak kicsit az unásig ismert Szent Zongoralakktól a középkonzolon – csak nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk. Az eredmény a zongoralakk-metál lett, kis szemcsékkel, de az ujjlenyomatot ez is gyűjti. Biztos van, akinek ez tetszik, de én nemzetközi egyezménnyel tiltanám be az ilyen felületeket minden autóban. Ettől eltekintve az anyaghasználattal nincs gond, mint ahogy a jelenlegi Qashqai-nál sem. Ha mindenáron szeretnék találni egy olyan újítást, ami prémiumságot sugároz, az nem a nyolc hangszórós Bose-hifi lesz, hanem az óraszíj-mintázatú bőrülések.

Kívülről a legszembetűnőbb változás az orr-részen látható. Megkapta az aktuális egyen-maszkot, ami robusztusabbnak mutatja az autót. Nagyobb lett a V-alakzat, a benne elhelyezett Nissan-logó azonban egy nagy, ujjlenyomatgyűjtő és szemre sérülékeny jelvénnyé változott. A V-hez igazították az átrajzolt géptetőt, és a lökhárítón is reszeltek. Utóbbin több az él, ehhez illeszkedik a ködfényszóró befoglaló formája is, ami a kifutó modellen még kerek volt. Hátul még óvatosabb a fészlift, a lámpákhoz nyúltak. A világítás mintázata a nappali menetfényhez hasonlóan itt is bumerángot formáz. Kevésbé lehet észrevenni, de az alsó burkolaton cápafogakra hasonlító kis háromszögek kaptak helyet, amik a légáramlást javítják.

Az új Qashqai-ban a bevezetéskor még nem, de jövő tavasztól elérhető lesz a Propilot vezetéstámogató csomag is. Önvezetésről ugyan még nem beszélhetünk, de a sávtartó, az intelligens sebességtartó és a forgalmi torlódás asszisztensként említett dugósegéd együttese alkalmas lesz arra, hogy akár sűrű forgalomban vagy nagy sebességgel is beavatkozás nélkül haladjon az autó – ha nincs szükség sávváltásra. Arról, hogy mennyire lesz hatékony a funkció, egyelőre csak találgathatunk, még a bemutatóra elhozott autókat sem szerelték fel Propilottal.

A Nissan felfrissített crossovere már ebben a hónapban megérkezik a márkakereskedésekbe. Az alapmodell a 115 lovas 1,2 turbós benzines lesz a maga 5,9 millió forintos alapárával, a dízel 6,7 millióról indul – bevezetéskor azért számíthatunk központi kedvezményekre is. Felszereltségben a csúcsot mostantól a Tekna+ jelenti. Azt azért halkan megemlíteném, hogy a hahut felütve a kifutó Qashqai-ból már ötmillió körül haza lehet vinni Visia felszereltségű nullkilométeres szalonautókat. A nagy riválisok közül a Renault Kadjar 4,8 milliónál, a Peugeot 3008 5,9 milliónál, a Hyundai Tucson 5,8 milliónál, a Kia Sportage 5,5 milliónál kezdődik. Látszik tehát, hogy a Qashqai nem tartozik kategóriája legolcsóbbjai közé, de jó, bosszantó hibáktól mentes választásnak számít.