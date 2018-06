Kisautó-márkát csinálnak a Fiatból

Tulajdonképp folytatják azt a taktikát, amit az 500-as modellcsaláddá bővítésével megkezdtek. A Bravo után a Punto is eltűnik a kínálatból marad a Panda, az 500, az 500L és az 500X. Olcsóbb autókat gyártani az FCA vezetése szerint ugyanis nem jó üzlet.

A Pandára persze ráfogható, hogy olcsó, ahogy a Tipo-családra is, de ezekből legalább tisztességes mennyiséget lehet eladni. Ráadásul ebben a szegmensben erős egyedül a Fiat: az 500-as és a Panda eladásait más cég terméke meg sem közelíti. Az 500-as volt a legkelendőbb modell 2017-ben, ebből 190 ezret adtak el Európában, de a Pandából is 187 ezer fogyott. A kategória harmadik helyezettje, a VW Up! 99 ezer példányban kelt el.

Így nem csoda, hogy a Fiat márka a következő öt évben erre a kategóriára koncentrál. Az 500-asból terveznek egy újabb, korszerűbb, és talán veszteség nélkül gyártható elektromos változatot, egy Giardinirea nevű kombit, enyhe hibrid hajtású kivitelt, és persze ahogy eljön az ideje, felújítják az egész 500-as családot. Más újdonságok viszont nem várhatók, és úgy látszik, a márka a nagyobb kategóriákat egyszerűen feladja.

A 124 Spider, amelyet a Mazda MX-5 alapjaira építenek, egyelőre a kínálat része marad, addig egészen biztosan, amíg a jelenleg MX-5-öst le nem váltják a japánok. Ezen felül sejthető, hogy a két török modell, a Fiorino és a Tipo egyelőre marad, ahogy a Dobló utódja is fejlesztés alatt áll. Olyasfajta intenzív kínálatbővítésre azonban nem lehet számítani, amilyet az Alfa Romeo vagy a Jeep esetében hajtanak végre.