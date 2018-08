Kiszivárgott gyári képeken a BMW Z4

A tavalyi tanulmányautót ismerve nagy meglepetést már nem okozhat a Z4 szériaváltozata. A forma hasonló, az arányok sem változtak, csak néhány részlet változott.

7 Galéria: BMW Z4 2018 kiszivárgott fotók

Van például kilincs, ami a Concept Z4-ről még hiányzott, viszont az ülések mögötti áramvonalas idomokból csak két, alig észrevehető keret maradt. Ez utóbbi változásnak az oka is látható: a hátsó tengely vonalában az összecsukott vászontető foglalja el a helyet. A képeken egyébként jól látszik az is, hogy a BMW milyen kis tengelytávú sportkocsit tervezett, csak a karosszéria vonalvezetésének köszönhető, hogy nem tűnik az autó sokkal zömökebbnek.

Az alapforma megtartása egyben azt is jelenti, hogy a 8-as sorozatot követően ez lesz a második BMW, amely már a márka új stílusában készül. Az egyelőre nem látszik, hogy az új formanyelvből mennyi szivárog majd át a kevésbé sportos modellekre, de annyi már így is világos, hogy valamiféle megújulási folyamat megindult a márkánál, és a Z4 láttán azt mondanánk, az irány nem is rossz – annál mindenképp jobb, mint az a fajta ötlettelenség, amelyre jó példa az aktuális 5-ös sorozat.

Az új Z4-esről Pebble Beach-en rántják le a leplet a jövő heti Concours d'Elegance-on, nagyobb nyilvánosság előtt pedig a Párizsi Autószalonon lesz látható, bár ott a fő attrakciónak már az új 3-as sorozat ígérkezik.