Ötszáz lóerő felett a BMW X3 és X4

A BMW láthatóan felfedezett egy rést saját palettájában. Eddig nem kínáltak közepes terepjárót értelmetlenül erős sportmotorral. Márpedig ahogy a személyautók egyre gyorsabban szorulnak háttérbe a terepjárónak látszó magasabb autókkal szemben, erre is egyre nagyobb igény mutatkozik. De most itt van két csodafegyver is az Alfa Stelvio QV legyőzésére.

A technika végül is készen volt: a háromliteres hathengeres sportváltozatát már az előző M3-as és M4-es típusokból ismerjük, bár az új X3 M és X4 M modellekbe erősebb változatok kerülnek. Rögtön kétféle is: az alapkivitelek 480 lóerősek lesznek, míg a Competition kivitelbe 510 lóerős motort építenek. Természetesen minden változat nyolcfokozatú automata váltóval érkezik – mást már csak elvétve használ a BMW – és állandó összkerék-hajtással.

Az alapkivitelek 4,2, a Competition változatok 4,1 másodperc alatt gyorsulnak százra. A végsebességük 250 km/h lesz, de ezt felárért 280 km/h-ra növeltetheti, aki a német autópályán szeretné előzgetni a többséget. A gyáriak persze hangsúlyozzák, hogy egyelőre egyik adat sem végleges, különösen a 10,5 literes fogyasztás és a 239 g/km-es szén-dioxid-kibocsátás WLTP ciklus szerint mérve. De ezek a számok akkor sem rosszak ilyen teljesítmény mellett, ha csak nagyi-stílusú vezetéssel érhetők el, ahogy egy ilyen erejű autóval jó eséllyel soha senki nem közlekedik majd.

Az ilyen, magas építésű autóknál, ilyen teljesítményszint mellett persze az átlagosnál komolyabb problémát jelent a stabilitás megtartása. Ezért az X3 M és X4 M modellek aktív lengéscsillapítással érkeznek, amelynek a karaktere az aktuális beállításoktól és sebességtől függően változik. Emellett a BMW jól összehangolt üzemmódokat kínál, de emellett állítólag ebben a modellben is teljesen kikapcsolható a menetstabilizáló, ami így ötszáz lóerő körül elég veszélyesen hangzik – csak remélni lehet, hogy aki ilyet tesz, egészen pontosan tisztában lesz vele, hogy mennyire kockázatos, amit csinál.

Úgy tudjuk, az X3 M és az X4 M élő bemutatóját a BMW áprilisban tartja Sanghajban, az első példányok pedig szeptemberben szállítják majd ki. Az X3 M németországi alapára 84 900 euró, azaz durván 27 millió forint lesz, az X4 M-ért pedig legalább 87 100 eurót, átszámítva közel 27,7 millió forintot kérnek majd. A Competition változatok 30 többlet lóerejének felára 8500 euró (kb. 2,7 millió forint) lesz.