Mennyibe kerül megszerezni egy használt autót?

Átírási költségek

Nem csak a környezetünknek teszünk jót, ha alaposan átgondoljuk, milyen motorral szerelt autót vásárolunk. Egy dolog a fogyasztás, fontos a Népítélet, de sokba kerülhet, ha nem foglalkozunk a motorkérdéssel.

Vegyünk egy népszerű típust, az Opel Astra H-t. Legkisebb benzinmotorja 1,4-es, 90 lóerős, elfogadhatóan viszi, kortársaihoz képest nincs vele túl sok probléma, viszont Euro-besorolása csak 4-es.

Könnyedén dönthetünk úgy, hogy inkább 1,6-ost választunk. A különbség minimális, az 1,6-os kicsit erősebb, néhány decivel többet fogyaszt, és van belőle Euro 5-ös változat is. A kettős tömegű horrorsztorik és az egyre növekvő dízel-utálat ellenére csábító lehet az 1,3 CDTi változat is. Nyomatékban és fogyasztásban mindhárom benzinest kenterbe veri, de számolnunk kell a magasabb fenntartási költségekkel.

Opel Astra H átírási költségek Költség/Motor 1,4i 90 LE Euro IV (2008) 1,6i 105 LE Euro IV (2007) 1,6i 115 LE Euro V (2008) 1,3 CDTi 90 LE Euro IV (2008) Átírási költség 59.150 Ft 65.600 Ft 77.250 Ft 59.150 Ft Éves biztosítás 48.056 Ft 66.763 Ft 66.763 Ft 48.056 Ft Összesen 107.206 Ft 132.363 Ft 144.013 Ft 107.206 Ft Regadó 54.600 Ft 61.200 Ft 17.850 Ft 37.800 Ft Összesen regadóval 161.106 Ft 193.563 Ft 161.863 Ft 145.006 Ft Rendszám+ törzskönyv+ forgalmi 20.500 Ft 20.500 Ft 20.500 Ft 20.500 Ft

Látható, hogy a regadó a környezetvédelmi besorolásra megy rá nagyon, az átírási költségek teljesítmény alapján dőlnek el, míg a biztosítási összeg a hengerűrtartalomra (és az extrákra) kényes. Amit a tisztább üzemű, de erősebb 1,6-os megszerez előnyként a regisztrációs adónál, azt elbukja a biztosításnál és az átírásnál.

Sokat írtunk arról, mennyire nagy a dízelpánik Németországban, valójában már évek óta nő a korlátozott övezetek száma a német nagyvárosokban. Emiatt előfordul, hogy bizonyos autókat utólagosan alakítanak át a gyáritól akár eltérő típusú katalizátorokkal, hogy a korlátozott övezetekben is használhassák az autóikat. Ezt aztán a hazai forgalomba helyezéskor nem minden esetben fogadják el, így a leminősítés miatt súlyos tízezreket bukhatunk.

Érdemes figyelni modellfrissítéseket is. Ezek nem csak a sokat említett, alig észrevehető lökhárító- vagy lámpamódosításokat jelentik, hanem gyakran javul a motorok környezetvédelmi besorolása is. A H Astra kifutó típusait (főleg a Classic III megjelölésű, szedán változatokra érdemes vadászni) már egy kicsit erősebb, de Euro V-ös 1,6-os motorral szerelték, amivel tízezreket spórolhatunk. Bár úgy tűnik, Budapesten ez még nem felkapott téma, figyelve a járműállomány gyarapodását, bármikor változhat a helyzet. Egy behajtási korlátozás bevezetése esetén akár százezrekkel is többet érhet a hazai piacon egy jobb besorolású autó. Ha minden szempontot figyelembe veszünk, ebben az összehasonlításban biztos, hogy egy Euro V-ös 1,6-ost keresnénk.

Csak ezen a fejezeten tízezreket nyerhetünk vagy bukhatunk, ami nem tűnhet soknak, de pont beleférhet két messzire utazás egy-egy kiszemelt példányért, egy trélerezés, vagy két-három szakszerű átvizsgáltatás. És ne feledjük, egy nagyobb, erősebb, drágább autónál sokkal nagyobb lehet a különbség, de csak ennél az Astránál is benne van a kalapban 50 ezer forint eltérés.

Gumik

Ha valaki túl akar adni az autóján, ritkán vesz rá új gumikat, így nagy valószínűséggel egy új szettel is számolni kell. A legutóbbi gumiabroncs csoporttesztünk és az ADAC vizsgálata is azt mutatta ki, hogy alacsony éves futásteljesítmény mellett józan döntés lehet egy jó minőségű négyévszakos szett, egyébként viszont nem árt cserélgetni. Ha a kopásjelzőn ugrál az autó, vagy más mintázatok vannak a tengelyeken, ne is agyaljunk tovább, hogy cserélni kell-e vagy sem.

Egy szett nyári gumiabroncs ára Opel Astra H ( 205/55 R16, Vredestein) 69.160 Ft Volkswagen Passat VI (235/45 R17, Dunlop) 123.964 Ft BMW X5 E70 (255/55 R18, Pirelli) 203.964 Ft

A táblázatban a jellemző kerékméretek alapján válogattunk gumit, de a nagyobb és szép könnyűfém felnikkel meg lehet azért szívni. Egy-egy ritkább gumiméret nem található meg az olcsóbb márkáknál, így váratlanul nagy összegek is kijöhetnek. Drágíthatja a gumivásárlást az egyéni preferencia is. Ha nem elég a gyengébb sebességindex, akkor szintén magasabb összegekre számítsunk.

"Ó, csak szűrőket kell cserélni!"

Ha lassan is, de kezd kialakulni a használt autó vásárlásnak valamiféle kultúrája Magyarországon, így valószínűleg senkit sem ér meglepetésként, hogy az autó bizonyos alkatrészeit időnként akkor is cserélni kell, ha nem típushibáról van szó. Féktárcsák, betétek, levegő-, üzemanyag- és olajszűrők, motorolaj, láncos motor esetén vezérlésszett, szíjasnál feszítőgörgők és modern dízelmotornál talán már a kettős tömegű lendkereket és a nagynyomású szivattyút is ide sorolhatjuk. Ha csak nem tudja az előző tulajdonos számlával bizonyítani, hogy a közelmúltban cserélve lettek ezek az alkatrészek, számolni kell azzal, hogy ezekre költeni kell.

Használt autó vásárlás után közvetlenül felmerülő költségek Alkatrész/Típus Opel Astra H Volkswagen Passat VI BMW X5 E70 Akkumulátor 20.765 Ft 33.748 Ft 39.742 Ft Levegőszűrő 3.285 Ft 1.720 Ft 8.767 Ft Üzemanyagszűrő n.a. 3.735 Ft 9.989 Ft Olajszűrő 1.495 Ft 1.675 Ft 3.299 Ft Kettőstömegű lendkerék (dízel, manuális váltóval) 249.888 Ft 160.638 Ft - Első lengéscsillapító 17.500 Ft 14.989 Ft 31.438 Ft Első fékbetét 9.385 Ft 10.500 Ft 13.300 Ft Első féktárcsa 7.990 Ft 11.297 Ft 21.989 Ft Nagynyomású szivattyú (dízel) 201.988 Ft 157.217 Ft 219.989 Ft

„Csak a klímát kell feltölteni!”

Olcsó nepperduma, ha ez a válasz az egyáltalán nem működő, vagy rendellenes zajokat produkáló klímára. Ha csendes, és valami hideget áraszt magából a rendszer, az már jó jel, de itt is a szakszerű átvizsgálás mondja meg a tutit. Egy klímatisztítással egybekötött hűtőközeg-csere egyébként nem vészes tétel, típustól függően meg van 10-30 ezer forintból. Ha a klímakompresszor, vagy más komponens adta meg magát, az egy kicsit zsebbenyúlósabb lesz.

Klímakomponensek ára Opel Astra H Volkswagen Passat VI BMW X5 E70 Klímkompresszor 67.148 Ft 77.403 Ft 88.874 Ft Klímahűtő 35.500 Ft 36.540 Ft 48.500 Ft

A táblázatok után lássuk néhány mondatban, hogy a három típuson keresztül hogy milyen csapdákkal szembesülhetünk a használt autó tulajdonlás hajnalán.

Fotó: Göbölyös Zsolt / Totalcar

Alapvetően egyszerű, nehezen elromló konstrukció. Még bőven többségben vannak a szívó benzinmotorok és ha megbarátkozunk a magasabb olajfogyasztással, különösebb problémánk nem lesz vele. De nagy ritkán ezek a motorok is tudnak olyan hibát produkálni, amik több százezres szervizszámlát eredményezhetnek. Opel-betegség, de előfordul, hogy a kulcs elfordítására nem indul a H Astra, de ezek általában az indításgátló meghibásodására vezethetők vissza. Néhány Népítélkezőnk még a gyakran kiégő izzókra panaszkodott, de egyébként az olcsó változatokban egyszerűen nincs ami elromoljon.

Volkswagen Passat VI

Fotó: Papp Tibor

Sokan vágynak a kerek LED-es hátsó lámpáiról könnyen felismerhető hatodik generációs Passatra. Tágas és biztonságos a Volkswagen középkategóriás modellje, de számolni kell a kicsit igénytelen, gyakran zörgő beltérrel, a keményebb futóművel és a zajos dízelmotorokkal.

Ez volt az első olyan Passat, amibe már csak elektromos kéziféket szereltek. Sajnos a rögzítőmotor hajlamos is a meghibásodásra, így mindenképpen érdemes rápróbálnunk megvásárlás előtt. Rögtön kettőt is találunk belőle hátul, az utángyártott alkatrész nagyjából 30 ezer forintba kerül és a tapasztalatok szerint hozza a háromszor drágább gyári alkatrész színvonalát.

Sajnos a szép hátsó LED-es lámpa is hajlamos a meghibásodásra, állítólag a hőtágulás miatt ég ki egyre több dióda. Az utángyártott darabja 18 ezer forint körül kezdődik.

Motorok közül a korai TSI-ket érdemes kerülni a kokszosodással és láncszakadással járó problémák miatt. A közvetlen befecskendezéses szívómotorok (FSI) megbízhatóbbak, de a benzinkutaknál magasabb költségekkel kell számolnunk. Az 1,9-es, 2 literes PD TDi-knél kiemelten fontos a szakszerű átvizsgálás és a szervizszámlákkal bizonyított javítás, különben óriási költségekkel kezdhetjük a használt autó birtoklást.

BMW X5 E70

Prémium autót birtokolni már egészen más tészta lesz. Az általánosan magasabb alkatrészárak már kiderülhettek a fenti táblázatokból, és nyilván gondolt arra is, hogy a sok extra egyúttal több fejfájást is okozhat. A második generációs X5-ös az egyik legpazarlóbb BMW a földön, de sokak számára vágyálom a hatalmas helykínálat és a bulldog stílus.

A hathengeres dízelmotorok horrorisztikus, akár négymilliós motorcsere-számlával kecsegtető sztorijáról már írtunk, ám ugyanebből a cikkből az is kiderült, hogy ha időben észre vesszük, hogy zörög a vezérműlánc, akár milliókat is spórolhatunk. Csapdákat rejthet az összkerékhajtás osztóműve, a légrugós futómű, és az automataváltó is, amelyekre könnyen elmehet egyenként is több százezer forint. Szakértő nélkül, vagy korlátlanul termő pénzfa hiányában neki se fusson ilyen autó vásárlásának.

A piac mindent beáraz

Örök érvényű igazság, hogy az értékvesztés sosem történik ok nélkül, legyen szó akár egy egyszerű kompaktról akár egy nagyméretű prémium autóról. Ha a gyanúsan olcsó árnál hallgat a belső gyanakvó hangra és ellenáll a mohóságnak, sok fejfájástól kímélheti meg magát. Ha tisztességes eladótól vásárol, kellőképpen tájékozódott a megvásárolni kívánt típusról, már csak önön múlik, hogy a használtautó-birtoklás öröm vagy kín lesz.