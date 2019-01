Nem vettem parkolójegyet, de az autóban maradok – megbüntet a parkolóőr?

Szinte biztos, hogy nem fog, de megtehetné. Ha ebben neked nincs semmi új infó, akár be is zárhatod a cikket, sok újdonság nem lesz benne. Legfeljebb annyi, hogy mit mondanak erről a parkolóőrök.

Rövid időn belül a sokadik ismerősömről tudtam meg, hogy akkor is vesz parkolójegyet, ha előre tudja, hogy sokat fog várni valakire az autóban ülve. Mondjuk, ha Budapesten van dolga leparkol, megveszi a jegyet, beteszi a szélvédő alá, beül mögé és nyugodt szívvel várja, hogy arra sétáljon egy parkolóőr. Nem feltétlen azért, mert a végletekig szabálykövető emberekről van szó, egyszerűen nincs meg nekik, hogy a gyakorlat kicsit más. Vagy én vagyok a rebellis, ha ilyenkor nem veszek jegyet? Mit mond erről a KRESZ, sőt, a Kreszprofesszor?

Kukucs

A KRESZ szerint a megállás kontra várakozás-témán dől el a kérdés, ami között a Kreszprofesszor szavaival ez lenne a különbség: Mindig várakozás, ha valaki elhagyja az autót, tehát nincs ott a környékén. Akár csak fél percre is. Megállás amikor a vezető a járműnél tartózkodik. Azaz benne ül, vagy támasztja az oldalát, vagy egy-két méterrel arrébb van, de ha épp odalép egy közteres, akkor ott tud lenni. Itt még nincs vége, mert: A KRESZ külön kiemeli, hogy a ki-beszállás és a fel- lerakodás időkorlát nélkül megállás. Tehát amíg a buszból leszállnak az óvódások, ha ez 20 percet vesz igénybe, akkor is megállás, ...ha ki- bepakolok a kocsiból, akkor sem számít az idő. Hogy mikor számít fizetős helyen állva?

Például a kocsiban ülve várok valakit, vagy éppen telefonálok, újságot olvasok. Ebben az esetben a szabály rendelkezései szerint 5 percig megálló jármű vagyok, 5 perc után már várakozó, azaz onnantól fizetni kellene. Ugyanakkor, ha letelik az 5 perc és a kocsimmal előre megyek fél métert, vagy kiszállok és beszállok, akkor innentől újra kezdődik az 5 perc, így a valóságban a kutya sem foglalkozik azzal, hogy ha ott vagy az autódnál az megállás vagy várakozás.

Évtizedes múltam van a jegy nélkül autóban ülve várakozásban – már azért is ilyen hosszú, mert soha egy szót nem kaptam még ilyen helyzetben a parkolóőröktől. A netes fórumokban (városok fórumjai, jogi topikok, gyakori kérdések) viszont akadnak ellenpéldák. Szólnak sztorik esetekről, amiknek rossz vége lett: én tudom, hogy már tíz perce itt áll, tessék, fizesse be a pótdíjat. Ezen elbizonytalanodva sétáltam egy nagyot Budapest belvárosában parkolóőröket vadászva, hogy megtudjam, ők mit mondanak a témában.

A terepjárás után úgy látom, kétféle parkolóőr van: az egyik, aki kimondottan büszke rá, hogy ilyenkor sosem büntet, a másik, aki először próbálja adni a mindig szabálykövetőt, aztán kiderül, hogy amúgy ő sem büntet autóban ülőket. Az élni hagyni-alapgondolat mintha ott volna mindenkiben, de amire a hangsúlyt tette a többség, az a Kreszprof által is említett gyenge határvonal és az azzal összefüggő macera.

Most írjam fel, mikor láttam először az autóban, és öt perc után menjek vissza? És ha akkor azt mondja, csak most jött, mit csináljak vele? Fényképet is kell csinálni pótdíjazáskor, de azt meg hogyan, ha a sofőr a helyén ül? Majd azt mondja utólag, akkor ért ide, nem volt öt perce ...nem ér annyit az egész. Ebben az egy válaszban volt ott leginkább a többség álláspontja. Persze volt, aki ismer kollégát, aki az ilyen helyzeteket is végigviszi. Netán büntetési kvóta van, kérdeztem vissza. Nem kimondottan, de egy kis plusz azért kijárhat, ha valaki nagyon szorgos, és van, aki ezért büntet, ha egy módja van rá.

Te mit csinálsz, ha fizetős parkolóhelyen sokáig az autóban ülsz? 12965 Olyankor sose váltok jegyet és még nem büntettek meg érte.

878 Olyankor is váltok jegyet, nem érdekel, hogy büntetnek-e vagy sem.

750 Olyankor is váltok jegyet, mert úgy tudom, máskülönben büntetnek.

144 Korábban nem vettem jegyet olyankor, de már igen, mert megbüntettek.

Ha a cikk közben az olvasónak nem lett volna egyértelmű: szigorúan a közterületi fizetős parkolókról volt szó. A zárt és/vagy privát parkolókra mindez nem vonatkozik.