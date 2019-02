Így fog működni az újautó-támogatás

Egy hétüléses az alsó kategóriából: Dacia Lodgy

Egyéb kedvezmények nélkül, listaáron 3 millió 529 ezer forintba kerül egy új, hétüléses Dacia Lodgy Ambiance. Ez a típus a legolcsóbb jelenleg újként kapható, minimum hétszemélyes családi kombi a magyar piacon, de a kínálat hatalmas. Feltételezhető, hogy az ezerhatszáz köbcentis, benzinmotoros, felárért klímával is felszerelhető Daciából slágermodell lesz Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi bejelentésének megfelelően, ha júliustól valóban 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az állam a három- vagy többgyerekes családoknak, a legalább hétüléses új autók vásárlásához. A támogatás összege maximum az autó árának a felét fedezheti, azaz az említett Dacia esetében csak közel 1,8 millió forintnyi támogatás vehető igénybe.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára (Emmi) mai sajtótájékoztatóján megerősítette a miniszterelnök tegnapi bejelentését, ezért elküldtük az akciótervvel kapcsolatos kérdéseinket az Emminek, amire ezt a választ kaptuk: A támogatás a három- és többgyermekes családok mindennapi életének, utazásának, a gyermekek szállításának megkönnyítését segíti, valamint azt, hogy az autó (mérete) ne lehessen akadálya újabb gyermek vállalásának. A gyermekszámba a kiskorú gyermekek mellett a felsőoktatási tanulmányokat végző fiatalok is beszámítanak. A feltétel legalább három (várandósságnál kettő) gyermek, aki után a szülők családi pótlékra jogosultak, vagy akik a jogosultságnál figyelembe veendők. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, összege 2,5 millió forint, de legfeljebb a vételár 50%-a legalább 7 személyes új autó vásárlásánál. A támogatást 2019. július 1-től lehet igénybe venni.

Ha csupán a jelenleg rendelkezésünkre álló információból indulunk ki, arra számítunk, hogy a támogatás megjelenése bombaként hat a magyar új- és használtautó-piacra. A KSH 2016-os adatai alapján elvileg akár 135 ezer háromgyerekes, 27 ezer négygyerekes és további 13 ezer öt- vagy több gyerekes család kaphat 2,5 millió forintot, így ők további minimum 1,8 millió forint befizetésével új autóba ülhetnek, miközben a piacon amúgy legalább kétmillióba kerül bármilyen ötüléses személyautó. Érdekességképpen a Datahouse adatai szerint 2018-ban összesen 136 ezer új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon.

Lehetetlen megmondani, valójában hány család lesz képes élni a lehetőséggel, húznak-e felső jövedelmi határt a kedvezményezettek szűrésére, esetleg korlátozzák-e bármilyen paraméter alapján a választható típusuk körét, de ha nem, a lehetőségek száma a Dacián kívül is nagyon magas. A legtöbb magyar képviselettel rendelkező gyártó kínál valamilyen minimum hétüléses típust.

A támogatásra jogosult típusok zömét az alábbiakban soroljuk fel. Hiányzik a listáról néhány mikrobusz, ezek tipikusan 8-9 személyesek, de nem zárnánk ki, hogy ezekből is gyorsan megjelenjenek a 7 személyesre székezett verziók.

Ha a támogatásra jogosultak akár az átvétel után azonnal eladhatnák az új autót, az rövid időn belül a piac átrendeződéséhez vezethetne, egyúttal a kedvezménnyel vásárolható autók árai is elkezdhetnek felfelé kúszni a piacon megjelenő új vásárlói csoport érdeklődése miatt. Ellenkező hatásra is számíthatunk, mégpedig a használtpiacon. Nemcsak az olcsó, fél- és 1,5 millió forint körüli áron kapható használt autók árát verheti le ugyanis a változás, hanem a hét- vagy többüléses fiatal példányokét is, hiszen 2,5 millió forint ingyen pénz reményében családok tízezrei dönthetnek a támogatással vásárolt autó azonnali eladása mellett, és fordulhatnak az új autók felé.

Sokkal valószínűbb, hogy a támogatott autókat 4-5 évig egyáltalán nem lehet majd eladni, arra is van esély, hogy egy család ezt a lehetőséget legfeljebb néhány évente egy alkalommal veheti majd igénybe. Legalábbis ez lenne logikus.

Lehetőség a felső kategóriából: Lexus RX 450h L

Bár ilyen megkötésekről egyelőre nem esett szó, szintén fontos részlet, hogy a kedvezményezett és bárki más közt létrejövő üzembentartói megállapodásoknak, zsebszerződéseknek és magán-bérbeadásoknak nehéz lesz gátat vetni. Ha e gondolatmenet mentén haladunk tovább, az még mindig jelentős piaci átrendeződést vetít előre, hiszen az olcsóbb családi autók forgalmazói komoly előnyhöz jutnak majd, a kedvezményezettek pedig kiszállhatnak régebbi autóikból. Ez szintén lefelé nyomhatja bizonyos kategóriák, például a kombik, az egyterűek és az ülésekkel felszerelt furgonok, illetve a mikrobuszok használtpiaci árszintjét.