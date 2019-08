Két és fél millióért használt autót?

Ebben az ársávban már nincs akkora dömping, mint félmillióval lejjebb. 2-2,5 millió forint közötti hirdetésből 5-6 ezer van idehaza, a skála pedig nagyon széles. Akinek elég egy kisautó, akár egy pár éveset is vehet nagyon kevés kilométerrel, a magasabb kategóriákban azonban nagy a szórás, márkától függ, milyen évjáratút és felszereltségűt kapunk.

Kisautók kettőfélért

Ebben a kategóriában a leggazdagabb a kínálat, a választékban szinte el is lehet veszni. Kezdjük mondjuk a japánoknál. Itthon megkerülhetetlen márka a Suzuki. Több modellből is választhatunk, a legnépszerűbb azonban a Swift. A 2010 utáni generációról úgy hírlik, kinőtte elődje betegségeit, így az ABS-tömb, illetve a nyelestengelycsapágy sem adja fel túl hamar a harcot. Ebből akár öt-hatévest is vehetünk. Kisebb, szűkebb és talán minőségérzetre olcsóbbnak hat a Splash. Néhány darab már Celerióból is felbukkan. Két-hároméves autók, nem is rosszak, de az általános anyaghasználat hagy némi kívánnivalót maga után.

Toyotából itt már a harmadik generációs, azaz 2010 utáni Yarisok is előfordulnak, sőt akár fészliftes példányokat is találni. Az 1,33-as Dual VVT-i-k olajfogyasztása lehet problémás, a dízeleknél a részecskeszűrő. Törpéből az Aygo ajánlható, de a minőségérzet visszafogottabb, a váltó pedig akadós lehet.

Mazda 2-ből a második generáció utolsó évjáratait mérik ennyiért. Jópofa kiskocsi, de ez még nem a lehengerlő – mások szerint csapból is folyó – Kodo-dizájn. Sajnos nagy ellensége a rozsda, és előfordul megemelkedett olajfogyasztás az 1,3-as motornál.

Az előző – negyedik – szériás Nissan Micrából kifoghatunk akár két-hároméveseket is, bár kevés van a piacon belőle. Körülbelül akkora, mint egy Swift, de picit jobban kihasználható benne a tér, motorja nem különösebben takarékos vagy fürge, de típushibákról nem tudni. Nagyon jók a tapasztalatok a Honda Jazz-zel, a 2008 után gyártott generáció Népítélet-átlaga még jobb, mint az előző Jazzeké, miközben belső tere kimagaslóan tágas és variálható. Megbízhatóságáról sokat elmond, hogy a legtöbb tulaj hibaként az izzók kiégését említi.

A koreai kontingenst a Hyundai és a Kia modelljei alkotják. Aki a legkisebbel is beéri az i10-et vagy a Picantót nézheti. Ezeknél nagyobb az i20, de a legjobb választásnak a Kia Rio tűnik. Sok hibára egyikkel sem kell számítani.

Átevezve Európába nézzük először, mit kínál a Volkswagen-csoport. A Volkswagen Up leginkább egy négykerekű esőkabátként értelmezhető, nagyon kicsi, ezért zsúfolt nagyvárosokban is könnyedén mozog. Nem számít elromlósnak, keveset fogyaszt, és elég jól is néz ki.

Sokkal inkább teljes értékű autónak mondható viszont az ötös Polo. Ötcsillagos töréstesztje biztonságot sugall, de érdemes körültekintően választani. Az 1,2-es szívó benzines gyengécske, az 1,4-es épp elég. A TSI-k ebben az ársávban ritkák, de ne is sajnáljuk, mert hajlamosak a kokszosodásra. Nem ritka jelenség a kesztyűtartó felől érkező zörgés. Ezt a menet közben berezonáló klímacső idézi elő. A DSG-váltóval lehetnek panaszok, ezek egy részét szoftverfrissítéssel már megoldották.

Ha nem ragaszkodunk a VW-hez, akkor cégcsoporton belül ott van például a Škoda Fabia harmadik generációja, tehát a jelenleg is futó széria. A turbós benzinesekre itt is jellemző a kokszosodás. Jó választás lehet hozzá az 1,6 CR TDI dízel. Az elődből már a legszebbeket kapjuk. Seat Ibizából zömében a negyedik sorozatot mérik. Vonzó lehet még az Audi A1 is, ha valaki prémium kisautóra vágyna.

Hosszúra nyúlt a hetedik Ford Fiesta modellciklusa, így nem csoda, ha még ebben az árkategóriában is ezekkel találkozunk. Visszahívás volt a biztonsági öv rögzítési pontjának javítására, lehetnek elektronikai gondjai, a dízelek pedig gyakran kinyomják a nívópálcát.

Kettőn áll a vásár, ha Opelről van szó. Corsa D-ből itt már tényleg a legszebbek közül válogatunk. Gyenge pont az elektronika, nem kifogástalan az általános minőségérzet, a motorok közül inkább a benzinesek ajánlhatók. Megjelenik már emellett a napjainkban éppen kifutó Corsa E is. Ebben az 1,2-es szívó kicsit erőtlen, de egyébként negatív tapasztalatok egyelőre nem nagyon vannak. Akinek a divat fontosabb, mint a méret, egy Adammal is megtalálhatja a számításait.

A franciák közül Renault Clióból a negyedik, 2012 utáni sorozatból van kínálat. Érdemes azonban résen lenni, mert volt több visszahívási akció is. A legaggasztóbb a fékhiba, de az első kerékagyak, a fényszóró-magasságállító, a hátsó ülések rögzítése, és a fékcsövek miatt is rendeltek vissza autókat. A Peugeot 208-asnál és a Citroën C3-nál egyaránt beszélhetünk összeszerelési hibákról, elektromos gondokról. Előbbinek jellemző gyengéje az ablakemelő is. Ott van még a Citroën C1 – a vészvillogó gombja könnyen eltörhet, a váltó pedig akad, lötyögős és pontatlan.

Olaszból két és fél milláért csupa-csupa stílust vehetünk. A Fiat 500-ast nem nagyon kell bemutatni, máig az egyik legjobban eltalált retró kiskocsi. Szívó benzinmotorral lehet a legjobb választás. A dízeleknél komoly költségekkel járhat, ha szakad a vezérműlánc – márpedig ez nem példa nélküli.

A Dacia Loganon azért lehet érdemes elgondolkodni, mert a kisautók és a kompaktok határán van méreteit tekintve. Összeszerelési minősége nem kifogástalan, az ajtók illesztésénél vannak pontatlanságok, és a kéderek sem a legtartósabbak. Kivitelezés és felhasznált anyagok szempontjából szintén nem a non plus ultrát tisztelhetjük a Lada Kalinában. Három év körüli példányokat vehetünk kettőfélért, de számítanunk kell az elektromos ablak, a központi zár, esetenként a szervó meghibásodására.

Alkatrészárak összehasonlítása Suzuki Swift 1,2 VW Polo V 1,2 Renault Clio IV 1,2 Honda Jazz 1,4 Féktárcsa, első 16 029 Ft 15 500 Ft 20 511 Ft 15 989 Ft Fékbetét, első 15 269 Ft 15 735 Ft 13 771 Ft 21 762 Ft Lengéscsillapító, első 28 640 Ft 18 543 Ft 23 823 Ft 39 375 Ft Vezérműszíj készlet láncos láncos 27 151 Ft láncos Kuplungkészlet 145 856 Ft 59 510 Ft 54 634 Ft 126 818 Ft *az alkatrészárak tájékoztató jellegűek, évjárattól, kiviteltől, alkatrészgyártótól stb. függően változhatnak

TIPP: Suzuki Swift 1,2-es benzinmotorral. Megbízható, jól összerakott autó, sok fut belőle itthon, még ha ebből a generációból nem is annyira, mint a 2005-2010 közöttiből. Ezért aztán sok helyen javítják, alkatrész is van hozzá, de nem elromlós. Jó, pörgős, életteli a kisköbcentis négyhengeres.

Kettőfeles kompaktok

Ha a kisautókhoz hasonlóan Japánból, a Suzukitól indulunk, ebben a kategóriában az SX4-et találjuk. Megkímélt, szervizkönyves példányok bukkannak fel, amelyeknél főként az ABS-tömbre kell odafigyelni. Főleg benzinmotorral ajánlható a Mazda 3 második generációja. Ezért az árért már elvárhatjuk, hogy ne rozsdásodjon, de azért nem árt résen lenni.

Toyota Aurisból már a második széria is bejön a képbe, az elsőből pedig a szebbeket kapjuk. A régebbieknél főleg apróságokra panaszkodnak a tulajok, komolyabb, költségesebb hibák a D-4D dízelekkel lehetnek. Szép számmal jelenik meg a keresőben az 1,33 literes Dual VVT-i, ennek az olajfogyasztása emelkedhet meg. Az újabb generációra még kevesebb rosszat mondanak. Aki szedánt akar, keresheti a Corollát.

2,5 centit nyúlt az optikai változások miatt

Akiket csábítanak az alternatív hajtások, nézhetnek Priust. A 2003 és 2009 között gyártott kettesek egy 1,5-ös benzinmotorból és egy villanymotorból álló rendszert használnak. Tartósak, nem elromlósak, és az akkucsomagtól sem kell túlzottan tartani, a cellák külön is cserélhetők. Itt ugye még nem plug-in hibridről van szó, tehát konnektorból nem tudjuk tölteni. A kérdés inkább az, hogy találunk-e hozzáértő szerelőt a lakókörnyezetünkben, ha gond van. A kínálat kábé felét már a hármas Priusok alkotják, ezekben 1,8-as a benzines és erősebb a villanymotor is. Ez sem rossz, de a ketteshez képest gyengébb az inverter, a kerékcsapágyak, gyakoribb a hengerfejtömítés-probléma.

Az űrhajóra hasonlító Honda Civicekkel sem kell katasztrófára készülni. Ennyi pénzért jól felszerelt, vezetett szervizkönyves autókat is kifoghatunk, 1,8-as szívó benzinmotorral lehet a legjobb választás. Vannak, akik zörgő beltérre, mások megmakkanó műszeregységre, vagy az indítógomb halálára panaszkodnak.

Dél-Koreából két erős versenyzőnk van, amelyek ráadásul azonos padlólemezre épülnek, és egyéb technikai megoldásaikon is osztoznak. Az egyik a Hyundai i30, amelyből reálisan nézve is beletúrhatunk a második szériába. Ugyanez érvényes a Kia Ceedre is. Mindkettőnél érdemes inkább az 1,6-ost keresni, mintsem az 1,4-est, de dízelmotorral sem elvetendő, főleg, hogy már az Euro 5-ös normákat is teljesítik. A tulajok a Kiáról jobb véleménnyel vannak, de egyébként mindkettőnél említik a más autókhoz képest kevésbé hatékony ABS-t.

Bár nevében amerikai, valójában azonban az Opel Astra J platformjára épülő koreai autó, a Chevrolet Cruze. Típushibája a csomagtérajtó mikrokapcsolója, a dízeleknél bajunk lehet a részecskeszűrővel, és előfordulhatnak elektronikai anomáliák is. 1,6-os benzinessel lehet a legjobb választás.

Golf-méret, bár nagyobbnak tűnik

A németeknél először nézzük a prémiumokat. Főleg fészliftes, második generációs Audi A3-asokat dob ki a gép. Típushibaként az NOx-szenzort említhetjük, de esetenként lehet probléma a motorvezérléssel, az elektronikával, vagy az olajfogyasztással. Dízelek közül a 2.0 PD TDI-vel érdemes vigyázni.

A konkurenciát részben az E87-es 1-es BMW jelenti. Az N45-ös kódú 116i-k ehetik az olajat, háromhengerezhetnek, és kényes a vezérlésük. Csörgő, szakadó lánc, elkopó lánckerekek, szélsőséges esetben repedő hengerfalak rémisztik azokat, akik 118d-re vagy 120d-re ácsingóznak. Mercedesből még mindig a második A osztályt találjuk, ami elődjénél kiforrottabb, jobb, nem is rohad úgy. Ajánlottabb a benzines.

De nem kell ám mindenkinek a prémium, kaphatunk jó autót ezeken kívül is. Volkswagen Golfból két és fél millióért nagyrészt a hatodik generációt kínálják, bár van még pár szép ötös – akár GTI is. Nagyon jó, minőségi kocsik ezek is, de a motorválasztás feladja a leckét. Az 1,4-es szívó benzines lomha, cserébe iszákos, az 1,6-os jó, de eheti az olajat. A TSI-k – különösen az 1,4-es – már vitamindúsabbak, de azoknál meg ott a kokszosodás. A gázolajosak érintettek voltak a dízelbotrányban, de egyébként elég jók a közös nyomócsöves CR motorok. A DSG-váltóval voltak szoftvergondok. Konszernen belül, hasonló technikával találunk Seat Leonokat, visszafogottabb minőségben pedig Škoda Rapidokat is.

Nem véletlenül népszerű a Ford Focus, hiszen jó megjelenésű, elég jól összerakott autó. Sokáig, nyolc évig volt gyártásban a harmadik generáció, ezeket kapjuk kettő és félért. A Ecoboost benzinesek hűtőrendszere okozhat álmatlan éjszakákat, extrém esetben akár kigyulladás is előfordult már. Az ezres turbós emellett még nem is egy kimondottan kellemes karakterű motor. A dízelmotorok a PSA-val közösek, tartósak, de a részecskeszűrő, a porlasztócsúcsok, az EGR-szelep és a kettős tömegű lendkerék érzékeny pontok lehetnek.

Rengeteg Opel Astrával is találkozunk a hazai használtpiacon. A H-knak ennyiért már nagyon-nagyon jó állapotúnak kell lenniük, zömében inkább a J-ket találjuk. A kategória egyik legnehezebb versenyzőjeként az 1,4-es benzinmotorral lomha, 1,6-ossal már élhetőbb. Túl korán kezdhet rohadni, és a tempomattal is lehetnek bajok. Ezen kívül amúgy nem rossz választás.

Ha franciák közül kellene választanom, talán a harmadik Renault Mégane-ra tenném a voksom. Ugyanakkor még régi Mégane-osok is panaszkodnak olykor a megfelelően beállíthatatlan üléspozícióra, és általánosságban az ergonómiára. Az 1,6-osok aránylag sokat tudnak zabálni, a dCi-knek pedig költséges hibái lehetnek az üzemanyagrendszerben.

Peugeot 308-ból két és fél millával a zsebben még nem érdemes a második generációról fantáziálni, abból alig bukkan fel pár darab. Az első szériában az 1,6-os Prince-motorok lehetnek érzékenyek, és az elektronika sem atombiztos. Ugyan elég kevés, de azért elvétve akad a második Citroën C4-ből. Előfordul, hogy hidegen a szelepek koncerteznek, de ami igazán drámai, hogy van feljegyzés állóhelyben kigyulladó dízel C4-esről is.

A Lancia Delta már nem hordozza azt a sportosságot, amit az első generáció, de nem mondhatjuk rá, hogy tucatautó lenne. A turbós benzineseknél a feltöltő, valamint a turbó vezérlése mondhatja be az unalmast. Apróság, de visszatérőnek tűnik, hogy csíkosan töröl az ablaktörlő, még új lapáttal is.

Akár kétéves, tizenpárezret futott, garanciális Dacia Sanderót is utánunk dobnak. Kicsit csalóka, mert méretét tekintve inkább kisautó, de a kompaktok közé pozicionálják. Hibái inkább bosszantóak, mint nagyok: a rosszul beállított ajtók elvágják a gumikédereket, pontatlanok az illesztések, sok helyről hallani zörgést. A kuplung fogáspontja kevés kilométerrel is kifogásolható, a kipufogó hamar rozsdál.

Alkatrészárak összehasonlítása Toyota Auris 1,6 Hyundai i30 1,6 VW Golf VI 1,6 Opel Astra J 1,6 Féktárcsa, első 19 695 Ft 22 500 Ft 19 569 Ft 25 989 Ft Fékbetét, első 22 474 Ft 15 486 Ft 22 619 Ft 23 628 Ft Lengéscsillapító, első 34 955 Ft 26 850 Ft 22 857 Ft 31 935 Ft Vezérműszíj készlet láncos láncos 44 100 Ft 45 727 Ft Kuplungkészlet 84 635 Ft 44 643 Ft 67 455 Ft 64 988 Ft *az alkatrészárak tájékoztató jellegűek, évjárattól, kiviteltől, alkatrészgyártótól stb. függően változhatnak

TIPP: A Hyundai i30 – Kia Ceed páros jó választás lehet, az 1,6-os szívómotor már elég jól mozgatja a kasznit. Ezek már kifejezetten az európai igények szerint készültek.

Középkategória két és fél millióért

Ebben a szegmensben sok az átfedés az egy ársávval lejjebbi helyzethez képest. A német prémiumokat tekintve például ugyanúgy a B7-es sorozatot kapjuk Audi A4-ből. A következő, negyedik generáció ennyiért még többnyire álom, kevés bukkan fel, azok is a legelső évjáratokból. A B7-esből viszont már szépet vehetünk. A kétliteres dízelek még PD-sek, a Siemens elemekkel szerelt példányok lehetnek problémásak: kokszosodás, elektronika, részecskeszűrő.

A BMW-nél sincs új a nap alatt. Kettőfélért lényegében kivétel nélkül E90-eseket kínálnak, amely ugyan az alumínium kasznielemeknek köszönhetően korróziós szempontból nem veszélyes, de motorpalettájáról az N45-ös benzinesek és az N47-es dízelek is kerülendők.

Van viszont új a nap alatt a Mercedesnél. A W204-es (illetve S204, C204) harmadik generáció jobban is néz ki C osztályból, frissebbnek is hat, mint a pápaszemes előd. Sőt, a tulajdonosok is jobban szeretik, elégedettebbek vele. Bajok azért ezzel is lehetnek. Ha az üzemanyagszűrőnél található előmelegítő feladja a harcot, elfolyhat a gázolaj, a dízelek befecskendezőivel is lehetnek gondok. Vízpumpát is sokaknak cseréltek idő előtt. A legbosszantóbb, hogy sokszor trélerezés volt a különféle hibajelenségek következménye. A fényezés sem a legmagasabb színvonalat képviseli.

Nem német, de prémium: szűk a választék a 2010 után készült Volvo S60/V60-akból. Nagyon sok negatívumról nem számolnak be a tulajok, de elvétve azért panaszkodnak az összeszerelés minőségére – gyorsan kopó kormányra, kiszakadó vezetőülésre és zörgő műanyagokra.

A prémiumon túl is van élet. A Škoda Octavia például elég jó választás lehet. Ebből a második generáció fészlift utáni példányait kaphatjuk meg a két és fél milliónkért, a 2012 utáni harmadik generációból legfeljebb párat dob fel a kereső. A régóta gyártásban lévő 1,6-os benzinmotorok hajlamosak lehetnek magas olajfogyasztásra. Dízelből inkább a common raileket keresném, mint a 2.0 PD TDI-ket. A VW-csoporton belül felmerülhet még a Seat Exeo. Műszakilag az Audi A4-essel rokon.

Bejöhet a képbe a korábban taglalt autók közül a gyönyörű Alfa Romeo 159, amely vagy a falánk 1,75-ös turbó benzinnel, vagy dízellel lehet ideális választás. Lexusból az IS sorozat van műsoron, abból is a második, XE2-es generáció. A benzinesek biztosabbak, a dízelnél előfordulhat melegedés, nem indulás.

Alkatrészárak összehasonlítása BMW E90 320d Audi A4 B7 1,9 PD TDI Lexus IS 220d Škoda Octavia 2,0 CR TDI Féktárcsa, első 27 656 Ft 20 552 Ft 21 989 Ft 22 989 Ft Fékbetét, első 24 936 Ft 19 695 Ft 24 465 Ft 21 998 Ft Lengéscsillapító, első 22 656 Ft 24 937 Ft 34 292 Ft 26 989 Ft Vezérműszíj készlet láncos 46 735 Ft láncos 71 989 Ft Kuplungkészlet 145 500 Ft 119 625 Ft 205 856 Ft 109 989 Ft *az alkatrészárak tájékoztató jellegűek, évjárattól, kiviteltől, alkatrészgyártótól stb. függően változhatnak

TIPP: A kérdés nem könnyű, de a Škoda Octaviát választanám, valamilyen CR TDI motorral. Pont jó méret, akár gyerekekkel is elegendő, jó nagy csomagtérrel. Jól is néz ki, elég megbízható is.

Valami nagyot akarok

Ha már eddig is így csináltuk, akkor most is kezdjük a német prémiumokkal. Gyorsan lezárhatjuk a kérdést, hiszen Audiból ugyanaz a C6-os A6 kapható ezért a pénzért is, mint a félmillióval olcsóbb kategóriában. Elektromos gondok, futóműhibák jellemzőek. Kétliteres dízelből a CR jobb, mint a PD, a nagyobb gázolajosoknál a vezérléssel (láncfeszítő) lehet problémánk.

Az E60-as 5-ös BMW-ről is írtunk már részletesen. Röviden annyit: a kormányműház kopása, a dízelek örvénycsappantyú-problémája, valamint az automata váltó halála a jellegzetes hibák, és törni sem érdemes, mert az alumínium kasznielemek drágák. Motort is körültekintően kell választani.

Merciből a pápaszemes E osztály szebb példányaira vethetünk szemet. A széria utolsó évjárataiból válogathatunk, de tisztában kell lennünk néhány gyenge ponttal. Elektromos gondjaink lehetnek, vagyis feladhatja a harcot a klímakompresszor, a generátor, az eső- és a fényszenzor. Költséges, ha meghal az automata váltó.

Még Németországban maradva, de már nem a prémiumoknál. A Volkswagen Passatnál léphetünk egyet feljebb, hiszen a hatodik széria szebb példányai mellett ebben az árban már viszonylag sokat találunk hetesből is. A hirdetések zömében CR TDI-kről olvashatunk – alapvetően jó a dízelmotor, de nem rövid távokra és városi használatra való. Gond az EGR-rel, kettős tömegűvel fordul elő.

A VW-csoporttól vehetjük még a Škoda Superbet. 2008 utáni, avagy második generáció, jó lehet akár az 1,9 PD TDI-vel, vagy a CR-ekkel. A benzinesek ritkák, a TSI-kre jellemző a kokszosodás. Az autó amúgy jól összerakott, hatalmas utastere van, a csomagtere pedig egészen gigantikus. Típushiba a láncfeszítő elgyengülése és a csomagtér zárja.

Az Opel nagykocsija, az Insignia első generációja közel tíz évig volt gyártásban, így kettő és fél millióért is ezt adják. A dízeleknél turbócső-repedésre, az örvénycsappantyúk elfáradására számíthatunk, és ebben is van kettős tömegű lendkerék, meg részecskeszűrő. Benzinesből meg kevés van. Ford Mondeóból is még a négyes van porondon, alapvetően egy jó autó. Ha nem ragaszkodunk a németekhez, még a Volvo S80-V70 párosra vethetünk szemet.

Érthetetlen cél

Még egy picit Európában maradva találunk párat a Peugeot 508-asból. Ebből kifoghatunk egészen fiatal, 5-6 év körüli darabokat. A benzinesek közül az 1,6-os Prince-motor a húszas halállistán is rajta van, a maga elállítódó vezérlésével. Ritkábban az egészen fiatalon elhulló klímakompresszorról is hallani.

Ha Peugeot-t nem akarunk, de francia nagyautó kell, akkor a már korábban említett Citroën C5 és a hármas Renault Laguna mellett elvétve felbukkan a kuriózumnak számító Renault Latitude is. Persze a ritkaság miatt nem fogunk minden utcasarkon beszerezni hozzá bontott alkatrészeket, és a tapasztalat is kevés velük.

Jöjjenek végre a japánok! A Honda Accordnál éppen ez az ársáv a vízválasztó. A hetedik generációsak jó autók, mind benzines, mind dízelmotorral ajánlhatók. Bejönnek azonban a nyolcadik szériások is. Ezekkel sem kell rettenetes összeomlásoktól tartani, de az első szélvédő díszlécét például könnyen elhagyhatjuk. Említenek még klímahibákat (hardveres és szoftveres egyaránt), kormányműcserét.

Generációváltásnak örülhetünk a Toyota Avensisnél is. Motorpalettájáról lényegében bármit választhatunk, ugyanis az 1,8-as benzineseknél nincs már az a magas olajfogyasztás, ami az elődnél 2005 júliusáig gyakran jelentkezett. A 2,2-es dízelek 2009 után lettek kockázatmentesek, addig a részecskeszűrő, az EGR-szelep és a vízkör voltak a gyengéi. Általánosságban még a csomagtérajtó kárpitjának leválása nem ritka, esetleg az ajtókárpitok zörgése. Végül említés szintjén: a Mazda 6 bár jó autó, de rohadni hajlamos.

Alkatrészárak összehasonlítása Audi A6 C6 2,0 CR TDI BMW E60 520d Opel Insignia A 2.0 CDTI Renault Laguna III 2,0 dCi Féktárcsa, első 28 989 Ft 27 989 Ft 27 275 Ft 23 831 Ft Fékbetét, első 19 695 Ft 25 976 Ft 25 780 Ft 21 469 Ft Lengéscsillapító, első 24 619 Ft 43 989 Ft 35 332 Ft 29 388 Ft Vezérműszíj készlet 69 185 Ft láncos 43 932 Ft láncos Kuplungkészlet 121 788 Ft 114 989 Ft 151 989 Ft 110 989 Ft *az alkatrészárak tájékoztató jellegűek, évjárattól, kiviteltől, alkatrészgyártótól stb. függően változhatnak

TIPP: Nem vagyok Škoda-fan, ezt a vélekedésemet talán az egykori családi 120-asunk alapozta meg, most mégis megint egy csehet ajánlok. A második generációs Superb egy elképesztő méretű hajó, akinek tényleg nagy kocsi kell, ebben nem fog csalódni. Kétliteres CR TDI-vel az igazi. Amikor ilyen tesztautó volt nálam, majdnem ráalkudtam.

Valami jót a családnak

Vegyes a felhozatal Volkswagen Touranból, ugyanis többségében még az első generációt mérik ennyiért, de már bejönnek a képbe a kettesek is. Előbbinél érdemes észben tartani, hogy az 1,6-os benzinesek ehetik az olajat, ahogy a VW-konszern többi, hasonló motorral szerelt autójánál is előfordulhat ilyesmi. Az 1,6 FSI-knél továbbá bajos az NOx-szenzor is. Ennek oka a dugattyúgyűrűk szabálytalan kopása, ami sajnos a hengereket is megigazítja, így nem egyszerű a javítás. A kétliteres PD TDI-nek a befecskendező-rendszere lehet gázos (Siemens-elemek, ugye). Motorváltozattól függetlenül gyenge pont a DSG-váltó, a klímakompresszor, a gyári rádió.

Az utóddal elégedettebbek a tulajdonosok, de a TSI benzinesek kokszosodásra hajlamosak. Dízelből a PD-seket felváltották a common railek, ezek általánosságban véve jó motorok, de nem kedvez nekik a sok városi, rövid távú üzem. VW-csoporton belül a Seat Altea és Alhambra is szóba jöhet.

Hideg élelem fél évre

A Fordnál a kisebbik családi a C-Max. Ebben az árkategóriában még nem kapunk Ecoboost-motort hozzá, de talán nem is tragédia, gondolva a hűtési rendszer tökéletlenségére. Benzinesből 1,6-os és 1,8-as szívó benzinest találunk, ezek nem is rosszak. Dízelből 1,6-os és 2,0-s TDCI-k vannak. A feljegyzések szerint zörgő beltér, kuplung munkahengerek, a dízeleknél részecskeszűrő, porlasztók és a kettős tömegű lendkerék okozhat kellemetlen pillanatokat. Nagyobb méretben ott az S-Max és a Galaxy, ezeknek egyforma a tengelytávja, de utóbbinak valamivel hosszabb a kasznija. Nagy katasztrófákról nem számolnak be ezekkel kapcsolatban, talán csak a Powershift váltóval fordulnak elő zsebbenyúlós hibák.

A német prémiumgyártók közül egyterűt ebben az ársávban csak a Mercedes-Benztől találunk. A B osztály CVT-váltója lehet gyenge pont, de nagyobb motorok mellett a kézi sem örök életű. A szervó mondhatja még be az unalmast.

Franciából a Renault Grand Scénic, illetve a Citroën Grand C4 Picasso lehet megoldás. Előbbinél szomjas turbómotorokról, hengerfej- és hajtórúdcsapágy-bajokról hallani, de ezek nem típushibák. Utóbbinál a fékek, a kormánymű, valamint az elektronika lehet hibaforrás.

Nincs sok feljegyzés a Fiat Doblo Panoramáról. A 95 lovas 1,4-es és a gyengébbik, 90 lóerős 1,6-os nem egy szélvész, de az 1,6 literesből van 105 lóerős kivitel is. A turbómotorosak ennyiért csak elvétve fordulnak elő.

Japánból elég biztos választás lehet a Toyota Corolla Verso. Kettőfélért már jellemzően 2006-os, vagy attól újabb gépeket árulnak, ezeknél az 1,8-as motor korábban tapasztalt magas olajfogyasztása nem rizikófaktor. A 2,2-es dízelek viszont csak 2009 után ajánlhatók nyugodt szívvel, a korábbiaknál hengerfejtömítés, EGR-szelep és vízkör szerepelnek a jellegzetes hibák listáján. Valamivel újabb a Toyota Verso, amely közös utódja a Corolla és az Avensis egyterűjének. A végén még említsük meg a Mazda 5-öst. Sajnos már fiatalon is meg tudja fogni a korrózió, de ha nem rohad, egy jó benzinmotorral nem rossz vétel.

TIPP: Egy Toyota Verso sokáig szolgálhatja a családot, ha jó állapotút sikerül kifogni. Akár Corolla Versót is vehetünk. Ha sokat megyünk, érdemes a kétliteres dízelt keresni, de sok városi ovi-sulijárathoz inkább az 1,6-os benzines passzol.

Oldalról ügyesen álcázták a tehéntestet

SUV-ra költött milliók

Aki hobbiterepjárót (SUV-ot, crossovert) szeretne, jobb, ha nagyon körültekintően választ, mert bele lehet futni komoly költségekbe. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ezek sokszor nem rendelkeznek összkerékhajtással, de ha mégis, akkor sem terepre termettek, hasmagasságuk, gázlómagasságuk, terepszögeik elmaradnak egy igazi célgépétől. Egyszóval: telekre járásnál, vagy közepesnél valamivel könnyebb földutaknál jobban ne kínozzuk őket. Kivételek persze lehetnek.

Induljunk Japánból. A Nissannál ott van például a közkedvelt Qashqai, de az 1,5 dCi-kkel lehetnek gondok, így a benzines biztosabb vétel. A típusnál amúgy váltóproblémák, valamint megzörgősödő beltér is előfordulhat. Viszont ennyiért már tényleg szépet és jót is lehet venni, akár 4x4-es hajtással. Aki valami extrémebbet szeretne, nézzen rá a Juke-ra. Formája megosztó, a motorokra pedig kábé ugyanaz igaz, mint a Qashqai esetében. Ha nagyobb kell, az X-Trail lehet a megoldás.

Toyota RAV4-ből elég nagy a választék, a merítésbe bekerül a második és a harmadik generáció is. Előbbieknél az 1,8-as benzinesek olajfogyasztása lehet problémás, utóbbiaknál a 2,2-es dízellel vannak konstrukciós problémák: EGR, részecskeszűrő, hengerfej.

A Honda CR-V-k döntő többsége 2,2-es dízel a hazai használtpiacon. Ezek nagyon jó motorok, de elő-előfordulhat megnövekedett olajfogyasztás. Benzinesből alig találni, de ha ráakadunk, bátran vehető. Nem különösebben elromlós autó.

Egy árkategóriával lejjebb nem volt, most viszont bejön a képbe a Mazda CX-7-es. Feladhatja a harcot a turbó, a kettős tömegű lendkerék és a kuplung is, ezek igen zsebbenyúlósak. Nem példa nélküli a vezérműlánc megnyúlása sem. A japán luxus kedvelői itt már kacsintgathatnak a Lexus RX felé is.

És néztem

Egy országgal arrébb, Hyundai-ból a keresőben árválkodó egy-két Tucsontól eltekintve a Santa Fe az egyeduralkodó, méghozzá 2,2-es CRDI dízellel. Vásárláskor a kettős tömegű lendkerékre kell odafigyelni, amúgy nagyon tartós a konstrukció. Kiából vegyesen látni Sorentót és Sportage-et.

Európába áthajózva kezdjük a Volvóval. Az XC90 méltóságteljes úthenger, rendszerint 2,4-es öthengeres dízeleket találni belőle. Akár friss vizsgával, egy év garanciával is megvehető. Van, akinek lomha, úgyhogy a próbaúton mindenképp gondoljuk át, megfelel-e az igényeinknek. Egyébként nem problémás autó.

A BMW-fetisiszták első generációs X3-asból többet, X5-ösből kevesebbet találhatnak. Előbbieknél az N47-es dízelek (18d, 20d) láncos vezérlése az egyik gyenge pont, de megrepedhetnek a hengerfalak is. Beázhatnak a lámpaburák, és lehetnek elektromos nyűgjei. Mindkét típusnál belefuthatunk drága hibákba az automata váltóval, és az osztóművel is.

A Volkswagen Touaregje sajnos főleg a nem túl jól sikerült 2,5 R5 TDI-vel kapható ennyiért. Az olajkörbe a hűtőközeg és az üzemanyag is be tud jutni, erről pedig már a Krúdy-féle Álmoskönyv sem írt sok pozitívumot. A hengerfal bevonata sem bírja a végtelenségig, és motorvariánstól függetlenül a légrugók is gyenge pontnak számítanak. Akkor már a kisebb, de frissebb Tiguannal jobban járhatunk. Az automata váltóval gyűlhet meg a bajunk, és ugye felmerülhet a kokszosodás a TSI-knél. Konszernen belül a kompakt crossover kategóriában indul a Škoda Yeti.

Dacia Dusterből az 1,6-os benzines kissé lomha, az 1,5-ös dízelnek pedig a befecskendező-rendszere engedheti el magát. A választás nem könnyű tehát, de alapjaiban egyik megoldás sem rossz. Előbbi biztosabb, ha megszokjuk a motor karakterét. Turbós benzines ennyiért még nincs.

TIPP: Honda CR-V, lényegében bármilyen motorral, kézi váltóval. Tartós, megbízható technika, családi autónak is megteszi.

Otthonában, aszfalton suhan mint szőnyeg

Ide nekem valami erőset!

Az erős autóknak több veszélye is van: egyrészt vélhetően már előttünk is azért vették, hogy tapossák neki. Ez még önmagában nem olyan nagy baj, ha közben a megfelelő odafigyelést és karbantartást megkapta. Másrészt pedig az erőt nem mindenki tudja uralni, így könnyen lehet, hogy odaverték már egyszer-egyszer.

A sportos, erős autókat most nem részletezném nagyon, csak felsorolás szintjén egy kis gondolatébresztő, mit is kaphatunk a pénzünkért. Kifoghatunk az ufó előtti Honda Civicből egy Type-R-t, bár ez nagyon ritka. Mazdából a 3-as MPS-ből előfordul DISI Turbo, ami 260 lóerővel elég meggyőző. Kerek 200-at tud a Golf V GTI, 230-at pedig a Volvo C30 T5, ami egy nagyon jó megjelenésű, vagány kocsi. Vannak ennyiért Audi TT-k – akár 3,2-es V6-os is –, S3-asok. Lehet izmosabbakat kifogni Seat Leonból, aki pedig zsebrakétával verne oda, nézegethet Corsa OPC-t is.

Ez tehát a kínálat kétmilliótól kettő és félig a magyar használtautó-piacon. A sorozat első részét a félmillió alatti ajánlatokkal erre találjátok:

Fél- és egymillió közötti használtakért ide klikkeljetek:

Egymillió és másfél millió közti ársávban ez a helyzet:

Másféltől kétmillióig ezeket lehet venni:

Az autóvásárlással kapcsolatos teendőkről készült videósorozat, a Nepperpercek epizódjai erre:

A Becsületesnepper mesterkurzusa itt található:

A kerülendő, típushibás motorok listája ezen a linken:

Az ajánlott motorokról szóló cikkünket pedig itt:

Hogy melyik típus rohad? Az is kiderül:

Használtautó-tesztjeinket itt gyűjtöttük össze, a Népítéletekért erre tessék, konkrét kérdéseket pedig itt lehet feltenni a Nepperűzőnek.