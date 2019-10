A tíz legjobb kombi egymillióért

Egy kombi sok élethelyzetre jelenthet megoldást. Van, aki család mellé veszi, hogy gond nélkül beférjen a babakocsi, kismotor, felfújható unikornis, más ugyan csupán egyedül vagy másodmagával jár, de a hátsó üléssort leborítva szereti megpakolni a köbméteres csomagtartót. Most megnézzük, egymillió forint alatt milyen kombikat érdemes számításba venni! Persze ennyiért még nem általános az Isofix, ha gyerekülés-bekötésről van szó, ahogy bizonyos extrákra is vadászni kell. Az alábbi lista nem kizárólagos, hiszen ezekből is vannak a piacon lepattant példányok, és más típusokból is szabad csemegézni. A kulcs az állapot és az alapos átnézés, átnézetés.

Toyota Corolla E12 Wagon – népítélet: 7,71

Talán az egyik legjózanabb választás, nem igazán lehet neki típushibákat felróni. Benzineseknél legfeljebb a gyújtótrafókat, lambdaszondákat említik, de ezek sem tömegesen és rendszeresen pusztulnak. Akinek az a fontos, hogy mindig biztosan induljon és célba is érjen, bátran válassza ezt. Cserébe le kell mondani az élvezetekről, a futómű nem túl ügyes, nem ebben kapjuk majd a legdurvább adrenalinlöketeket.

Az 1,4-es alapmotor sem rossz, bár nem fickós, de a kombihoz azért jobb választás az 1,6-os benzines 110 lóerővel, fogyasztásban nem lesz komoly különbség. A dízelek is jók, ezek közül a kétliteressel járunk jobban, de én nyugodtabb szívvel vennék benzines Corollát. Érdemes üléspróbát venni vásárlás előtt, mert a kormányoszlop tengelyirányban nem állítható, ezt pedig nem minden testalkat tolerálja hosszabb távon.

EuroNCAP: 4 csillag

Korábbi tesztünk a típusról.

Toyota Avensis Wagon T22 – népítélet: 7,6

Mindig az olyan autókról a legnehezebb tesztet, kritikát vagy ajánlót írni, amelyek mindenféle döccenés nélkül teszik a dolgukat. Az Avensis pont ilyen, nem nagyon akar elromlani akkor sem, ha rúgják, a törődést pedig meghálálja.

Azt azonban érdemes szem előtt tartani, hogy ugyanazokat az 1ZZ-FE kódú 1,8-as VVT-i motorokat is szerelték bele, mint az utódba. Ezeknél pedig gyakran fordult elő magas olajfogyasztás, amit a dugattyúk és a dugattyúgyűrűk hibás méretezése okozhatott. A problémát sokszor motorcsere oldotta meg. Ezért talán érdemes 1,6-osban gondolkodni. A dízelek sem rosszak, az első évjáratokban rövid volt a kettős tömegű élettartama, viszont nincs bennük részecskeszűrő.

EuroNCAP: 3 csillag

Korábbi tesztünk a típusról:

Mazda 6 – népítélet: 7,45

Emlékszem, mennyire kívánatos volt, amikor megjelent. Egy szép, gondosan megóvott példány ma is beindítja a nyálelválasztást, de tényleg sokat számít, hogyan tartották. Sajnos hajlamos a rozsdásodásra, főleg az íveket, ajtók alját, küszöböket érdemes alaposan megvizsgálni, a padlólemez is necces.

Motorok közül inkább a benzinesek ajánlottak, az 1,8-as vagy kétliteres is jó döntés. A dízelekkel már könnyebb rápattanni a szopórollerre. Bár a gyári turbó és kettős tömegű lendkerék sokáig bírja, ezeknek az alkatrészeknek még ma is borsos az ára, ráadásul a részecskeszűrővel lehet bajunk.

EuroNCAP: 4 csillag

Korábbi tesztünk a típusról:

BMW 3 E46 Touring – népítélet: 7,16

Nagyjából kétszáz darabot kínálnak belőle egymillió forint alatt, tehát tudunk válogatni. Tartós konstrukció, a beltér is jól bírja a kiképzést, emiatt aztán fel sem tűnik, ha egy-egy százezrest visszatekernek a kilométer-számlálóján. Ma is nagyon kívánatos a forma, a kombi sem néz ki rosszul.

Jó a kiállása, és az acélkék is viszonylag ritka szín

Jellemző hiba, hogy a hűtőt megsértik a felverődő kavicsok, egy figyelmetlenebb tulaj így könnyen hengerfejesre hajthatja a motort. A gyújtótrafók hibájából egyenetlen lehet az alapjárat. Dízeleknél a légtömegmérő adhatja fel a harcot, a korai példányoknál a kuplung halt korán. Aggasztó az örvénycsappantyú-probléma. A szívósorban lévő pillangószelep-sor tengelye kimozdul a helyéről, a pillangószelep belehull a hengerfejbe, a szívószelep darabokra töri, így bejut az égéstérbe. Kárt tud tenni a dugattyúban, a hengerfalban, a hengerfejben, majd a turbóban is. Kétféle megoldás létezik: a csere vagy a ledugózás. A dízeleknél fontos még a kartergázszűrő cseréje is, így óvhatjuk a turbónkat.

Ezeket szem előtt tartva megvehetjük a 320d-t, megfelelő gondoskodás mellett sok-sok kilométeren át társunk lesz. Benzinesből a hathengeresek nemcsak jobbak, de karakteresebbek, jobban is illenek a BMW-hez. Ugyanakkor aki ilyet választ, készüljön fel arra, hogy a fogyasztáson aligha spórolhat és az összes E46-ról elmondható, hogy az ezredforduló előtti évjáratok rozsdásodásra hajlamosak voltak, illetve, hogy a futómű és a bölcső teljes felújítása több százezer forintot emészt fel. Én egy 323i-t vagy 325i-t vennék.

EuroNCAP: 4 csillag

Korábbi tesztünk a típusról:

Audi A4 B5 Avant – népítélet: 7,15

Az egyik legnépszerűbb modell a hazai használtpiacon. Sokat hoznak és hoztak be külföldről is. Bár egymillió körül már a következő, B6 generáció is felbukkan, érdemes inkább a B5-ösök közt keresgélni. Egy megkímélt példány még ma is jól néz ki, és kívül-belül jól bírja a strapát. Akár nagyon gazdagon felszerelt darabokat is kifoghatunk: digitklíma, négy villanyablak, ülésfűtés is komfortosabbá teheti.

Nekem a kombi tetszik jobban, ez jobban is pakolható, mint a lépcsős hátú, amúgy bent egyikben sincs sok hely

Motorpalettája széles és változatos. Leginkább az 1,9 TDI-ket érdemes vadászni, akár kilencven, de inkább száztíz lóerővel. Ezek legendásan megbízhatóak, de természetesen az alapvető karbantartást meg kell adni nekik. Sokan kihasználták a jó tuningolhatóságot, és sokan alaposabb szakértelem nélkül is felhúzták a teljesítményét.

A TDI-knél olykor a légtömegmérő adja fel a szolgálatot, a hűtővíz szivárgását pedig leggyakrabban a blokk oldalán elhelyezett vízcsőelosztó csonk fáradása okozza. Nem példa nélküli, hogy a változó geometriás turbó geometriaállítója beragad. Költséges lehet a kettős tömegű lendkerék cseréje, illetve ott a sok lengőkaros első futómű is – bár az alkatrészárak ma már megfizethetőek. Vehetők a PD TDI-k is, a 2,5 V6-os dízel azonban kerülendő.

A karosszéria gyárilag nagyon jó rozsdavédelmet kapott, így főként csak ott rohad, ahol már sérült korábban. Ez alól kivételt képeznek az első sárvédőívek, ott a dobbetét mögött felgyűlő dzsuva okoz gondot, és szeretnek lefittyenni az oldalsó díszlécek is. A választék pár százezer forintnál kezdődik, de az igazán jókért jellemzően 700-900 ezer között is elkérnek. A dízel kombik jobban tartják az árukat, keresettebbek is.

EuroNCAP: 2,5 csillag

Korábbi tesztünk a típusról:

Ford Focus II Kombi – népítélet: 7,14

Egykor a flottavásárlók kedvence volt, rengeteget hajtottak a rendőrök is. Emellett azért népszerű volt a magánvevők körében is. Ennek köszönhetően hatalmas a kínálat, a szórás pedig mind az árat, mind az állapotot tekintve jelentős. A kompakt kombik közül vezethetőség szempontjából az egyik legjobb, a kategóriaátlaghoz képest kellemesen sportos futóművel.

Akárhonnan nézzük, nem egy műremek, viszont praktikus

Motorjai közül az 1,4-es érzésem szerint kissé vitaminszegény, az 1,6-os jobban illik a Focushoz, egyébként sokkal gyakoribb is. Magamnak ezzel venném. A dízelektől sem kell tartani, az 1,6-os és kétliteres PSA-egységeket nyugodtabb szívvel választanám, mint az 1,8-as Ford-félét. A PSA-dízelek közül főként a kisebbik érzékeny az olajcsere-intervallumra.

EuroNCAP: 5 csillag

Korábbi tesztünk a típusról:

Škoda Octavia I – népítélet: 7,1

Műszakilag sok közös van benne a fentebb már említett Volkswagen-konszernes autóknál, azonban azokhoz képest – főleg a fészlift előtti kivitel – sokkal puritánabb. A csomagtartója hatalmas, ami nyilván egy kicsit ráment a hátsó lábtér rovására, de nyomorogni azért ott sem kell.

Jellemző rájuk az akadós váltó, előfordul a kormánymű meghibásodása is, ennek egyik tünete a hidraulikaolaj szivárgása. Egyes benzinmotorok esetében megnövekedhet az olajfogyasztás, ezt érdemes szem előtt tartani. Amúgy a legjobb választás ebben is az adagolós, 110 lóerős 1,9 TDI, de jó a kilencven lóerős, türelmeseknek pedig az SDI is. Benzinesből nagy a választék 1,4 és 2,0 liter között, én 1,6 alatt nem adnám.

EuroNCAP: 4 csillag

Korábbi tesztünk a típusról:

Opel Astra F Caravan - népítélet: 7,01

A lista legolcsóbb - egyben legkisebb - szereplője. Vonzereje lehet, hogy akár félmillió forint alatt is hozzá lehet jutni, ráadásul tényleg gombokból fenntartható. Népszerű típus, valaha tele voltak vele az utcák, ma már keresni kell az igazán jó állapotúakat. Rohadni sajnos nagyon tud, elsősorban a sárvédőívek, a küszöbök és az üzemanyag-betöltő környéke számít érzékeny pontnak. Mellette szól az alacsony áron kívül, hogy jó az alkatrész-ellátottsága, bontóban is sok mindent találni hozzá – nyilván a magas példányszám miatt is.

Motorválasztéka igen széles volt, a legésszerűbb választásnak a nyolcszelepes 1,6-os tekinthető. Tartós konstrukció, problémák inkább a tizenhat szelepessel voltak, annál nem ritka a magas olajfogyasztás, ami aztán az Ecotec-motoros G Astrákat is jellemezte.

EuroNCAP: nincs

Korábbi tesztünk a típusról:

VW Passat B5 Variant – népítélet: 7

Nem kevésbé népszerű, mint az Audi A4, azonban annál nagyobb, tágasabb. Bár a karosszériája ennek is cinkfürdősen kezelt, mégis több belőle a rozsdás, korrodált, mint az Audiból, érzékeny pontja a csomagtérajtó, valamint a sárvédők és az A-oszlopok alja. Talán valamivel nagyobb a választék, és azonos áron Passatból jobban felszereltet is vehetünk, ha türelmesen keresgélünk. Érdemes lehet a ráncfelvarrott B5.5-öket vadászni.

A motorpaletta részleges átfedést mutat az A4-esével, és ebben is érdemes keresni az 1,9-es dízeleket, dinamikusan mozgatják az autót, és elvannak 5-6 liter körül is.

EuroNCAP: 3 csillag, facelift után 4 csillag

Korábbi tesztünk a típusról:

Volvo V40 – népítélet: 6,96

Az első generációs S40 és kombija, a V40 a Mitsubishi Carisma alapjaira épül, egyes benzinmotorok is a japánoktól származnak, míg a dízelek a Renault-tól. Sokszor hallani emiatt a kritikát, hogy ez nem is vérbeli Volvo. Ennek ellenére azért tisztességesen összerakott autó benyomását kelti, és nagyon jól felszerelt példányokat is kifoghatunk. Vezetni is jó, futóműve egész feszes.

A lelakott példányokat érdemes kerülni, és fontos, hogy ellenőrizzünk minden kényelmi extrát, minden funkciót, mert elő-előfordulnak meghibásodások. A dízelmotorosoknál a turbóval, turbócsövekkel lehetnek gondok, a benzineseknél a lambdaszondával. Nem példa nélküli, hogy feladja a generátor, vagy éppen a fűtés előtétellenállása, a ventilátor reléje.

EuroNCAP: 4 csillag

Korábbi tesztünk a típusról:

Méretek összehasonlítása

A fenti autók nem minden esetben azonos kategóriába tartoznak, ráadásul korban is van köztük eltérés, hiszen az elsődleges rendezési elv ezúttal az ár volt. Éppen ezért érdemes megnézni a méreteket. Ezek sem mondanak el ugyanakkor mindent, mert nem feltétlenül a nagyobb autó a tágasabb, nem biztos, hogy annak nagyobb a raktere. A csomagtér szempontjából pedig nemcsak a liter számít, hanem a nyílás mérete és a pakolhatóság is.