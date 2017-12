Összehasonlító teszt: Suzuki SX4 S-Cross 1,0 Boosterjet vs. 1,4 Boosterjet

Az utóbbi évek egyik legjellemzőbb autóipari trendje a downsizing: a viszonylag nagy szívó benzinmotorokat leváltották a kisebb turbósok. Bár sokan már azt fejtegetik, hamarosan újabb fordulat következhet, annyi biztos: egyre kevesebb gyártónál van a palettán kisköbcentis szívómotor, ami van, azt meg kiherélik az Euro-normák. A Suzuki még egész jól tartja magát, a Swiftben az alap 1,2-es is egész pörgős, kellemes karakterű a saját kategóriájához mérten. De már ők is kénytelenek behódolni, az SX4 S-Crossból a modellfrissítéssel kidobták az 1,6-os szívómotort.

Ezt kicsit sajnálom, mert jó motor volt, a fészlift előtti S-Crossban hat liter körül el lehetett járni vele vegyesben, különösebb trükközés nélkül, és egész jól is mozgatta az 1,2 tonna körüli testet. De így döntöttek, el kell fogadni, és ha most még sokan idegenkednek is a turbómotoroktól, most már nincs más, kénytelenek lesznek megbarátkozni velük. Ha valaki benzinest akar, akkor kétféle Boosterjet (a Suzuki így hívja turbós benzineseit) közül választhat: van háromhengeres egyliteres és négyhengeres 1,4-es.

Műszaki adatok 1.0 L Boosterjet 1.4 L Boosterjet Típus K10C Boosterjet K14C Boosterjet Hengerek száma 3 4 Szelepek száma 12 16 Lökettérfogat, cm3 988 1373 Furat x löket, mm 73,0 x 79,5 73,0 x 82,0 Sűrítési arány 10,0 9,9 Teljesítmény, kW (LE)/ford. 82 (111)/5500 103 (140)/5500 Nyomaték, Nm/ford. 170/2000-2500 220/1500-4000 Befecskendezés közvetlen befecskendezés közvetlen befecskendezés Sebességváltó típusa kézi, ötfokozatú kézi, hatfokozatú Gyorsulás, 0-100 km/h, s 11,0 9,5 Végsebesség, km/h 180 200 CO2-kibocsátás, g/km 113 120 Vegyes fogyasztás (gyári) 5,0 5,4 Vegyes fogyasztás (mért) 6,2 7,3

A maga nemében mindkettő jó motor, nem könnyű igazságot tenni, hogy melyiket érdemes választani. A pontosabb összehasonlítás kedvéért egymás mellé tettük a két S-Crosst: mindkettő elsőkerekes, kézi váltós volt, csak éppen különböző motorral. Mindkettőt több napig használtam, egyrészt beillesztve az életvitelembe, másrészt pedig odafigyelve arra, hogy városban, országúton és autópályán is eleget, és lehetőleg egyformán menjek ahhoz, hogy a végén a fogyasztások összehasonlítása is hiteles legyen, amennyire csak lehet.

Először az ezres háromhengeresbe ültem – nem vagyok nagy rajongója a kis köbcenti-kevés henger-turbófeltöltő háromszögnek, a Seat Ibiza FR ezres TSI-jét például kimondottan kellemetlennek éreztem, ráadásul még csak nem is evett igazán keveset. Igaz, Sturcz Antinak valahogy még a gyengébb változat is bejött a Polóban. Az 1,0 Boosterjettel szerelt Suzuki alapjáraton és utazótempónál is csöndes, nem érezni semmit a háromhengerességből. Zavaró hangok és rezgések inkább csak határozott gyorsításnál jönnek elő, ha pedig a fülünkre hagyatkozva váltogatnánk, meg fogunk lepődni. Nagyon könnyedén elfogy a fordulat, és egy torpanás jelzi, hogy ideje váltani, nincs már hova pörögni. Nekem ez nemcsak fülre, hanem gyorsulásérzetre is hasonló volt: amikor azt éreztem, hogy most kezdene jól menni, hirtelen elfogyott a skála.

Nagy átlagban mondjuk úgysem így fogja használni, aki megveszi, a mindennapokban aligha forgatják majd bele sokan a pirosba, élményautózásra meg annyi mindent gyártanak, ettől az autótól azt ne várjuk. Az alsó fordulatszám-tartományban egyébként kissé harmatos, a nyomatékcsúcs kétezer körül van, ezt főként masszívabb emelkedőn érezni, ott komótosan indul meg, ha gyorsítani akarunk, igényli a visszaváltást.

Teljesítmény szempontjából teljesen más kategória az 1,4 Boosterjet. A maga 140 lóerejével, és az 1500-tól meglévő 220 newtonméterrel lendületes autózásra is alkalmas, mindenhol van benne elegendő erő. A teljesítménycsúcs ugyanúgy 5500-nál van, mint az ezresé, a maximális nyomatékot viszont egész széles tartományban, 1500-tól egészen 4000-ig adja. Nem kell birkóznia az emelkedőkkel, és ha lendületben vagyunk, egy-egy előzéshez sem kell mindenáron visszagangolni. Mindezt csendesebben is adja elő, mint ezres társa, amit tempósabb menet közben az utastérben hallani fogunk, inkább szél- és gördülési zaj. Olykor már-már kívánjuk vele a csapatást is, mert az erő velünk van, ehhez ráadásul a futómű sem rossz: míg a frissítés előtti SX4 S-Crossnál egy-egy keresztrepedés sem esett jól a kanyarban, mert érzésre elpattogott, addig itt már finomabbnak érződik minden.

Ebben eddig semmilyen meglepetés nincs, hiszen harminc lóerő az harminc lóerő, ötven newtonméter meg ötven newtonméter, teljesen nyilvánvaló, hogy ugyanazt a bódét, megközelítőleg ugyanazt a tömeget (nagyjából csak a két motor súlya jelenthet különbséget) jobban kell vinnie a 140 lovas négyhengeresnek. A fogyasztás viszont más téma. Mindkét autóval hasonló tesztutat jártam be: volt benne araszolgatás a rakpart pesti és budai oldalán, dugóban tökölés a Nagykörúton, országúti menet és autópálya is. Arra is igyekeztem odafigyelni, hogy mindenhol betartsam a megengedett sebességet, ne az jelentse a különbséget, hogy az 1,4-es jobban megy, ezért jobban is taposom a belét.

Nullázás után a városi vergődésnél az ezres nyolc, az 1,4-es kilenc liter fölötti értékeket mutatott, kiszabadulva ez szépen elkezdett csökkenni, majd viszonylag állandó értékre állt be, a használattól függően már csak deciliterek ingadoztak fel és le. Végül két adatpárt hasonlítottam össze: egyrészt azt, mit mutat a fedélzeti komputer, másrészt meg a töltőpisztoly első kattanásáig betöltött benzinből számoltam ki a fogyasztást a megtett kilométerre. A háromhengeresnél a rátankolásos méréssel 6,2 literes átlag jött ki (mindössze egyetlen deci eltérés a komputer 6,1-éhez képest), az 1,4-es pedig 7,3-at kért százon (komputer 7,1). A katalógus szerinti néhány deciliteres különbség tehát a valóságban inkább bő egy liter vegyesben.

Na jó, de akkor most melyik a jó? Nem vállalkoznék arra, hogy egy általános érvényű ítélettel hirdessek győztest, de nálam a négyhengeres rugalmassága, minden helyzetben elég erő és a fordulaton is kulturáltabb hang és rezgések mindenképpen az 1,4-es felé billentik a mérleg nyelvét, szívesebben tölteném a mindennapjaimat abban, mint az ezresben. Még akkor is, ha átlagosan egy literrel többet eszik. Ekkora fogyasztáskülönbség egyébként tízezres futásnál évi 36 ezer forintot jelent, innentől meg mindenki döntse el maga.

A két kivitel között szerintem nem ez, hanem sokkal inkább az ár dönt majd. Mert oké, hogy GL+ felszereltségnél csak 300 ezer forinttal drágább az 1,4-es listaára, de ha azt nézzük, hogy mennyiért lehet megkapni a legolcsóbb ezrest (GL) és a legolcsóbb egynégyest (GL+), akkor már inkább hatszázezer a differencia. Ha nem a listaárakat, hanem a konkrét kereskedői kínálatot böngésszük, akkor 1,0 Boosterjettel szerelt S-Crosst 4,1, míg 1,4-est 4,6 milliótól kapunk.

Megint más kérdés, hogy melyik mennyire lesz majd tartós. Az 1,3-as régi Swiftek köré legendák épültek, de a vasalónál sem jellemzőek a motorbajok, inkább a váltó nyelestengelycspágya, meg az ABS-tömb hajlamos elhasalni. Hogy a turbós Suzukik megközelítik-e majd ezt a megbízhatóságot, csak kilométer-tízezrek után tudjuk meg.