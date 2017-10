ADAC téligumiteszt, 215/65 R16 - 2017.

Lassan érdemes megnézni, kibírja-e a következő szezont is a téli gumink, vagy itt az ideje a vásárlásnak. Az abroncsok piacán nem könnyű eligazodni, mankónak ezúttal is itt az ADAC tesztje.

Mit és hogyan teszteltek?

A német autóklub (ADAC) szokás szerint idén is két gyakori gumiméretet választott. A személyautóknál jellemző 195/65 R15-ös mellett idén a hobbiterepjárókon szokásos 215/65 R16-os abroncsokat próbálgatták. Ez a legdinamikusabban fejlődő kategória, elég megnézni, hány új SUV-ot és crossovert mutattak be a két nagy európai autószalonon, a genfin és a frankfurtin. Márpedig hiába szerelnek egyes modelleket összkerékhajtással, vagy okos terepprogrammal, ha közben öreg, vagy kukába sem való minőségű gumit rakunk rájuk.

Az ADAC ebben a méretben tizenhat márka gumijait tesztelte, azokat nem a gyártótól kérték, hanem megvették, ezzel csökkentve a preparált abroncsok veszélyét. Több helyről vásároltak, egy-egy mintázatból több szettet is elhasználtak. Bár mindig igyekeznek lefedni a teljes kínálatot a legolcsóbbaktól a prémiumig, természetesen nem tudnak kipróbálni minden egyes aktuálisan kapható típust. A Bridgestone és a Semperit ezúttal azért maradt ki, mert a teszt idején még nem árusították a legfrissebb mintázataikat.

A teszteket általában valós körülmények között próbálják végrehajtani, de a környezet így sem mindig felel meg az igazi télnek. Mivel a száraz aszfaltos próbákat Olaszországban, a nedves aszfaltosakat Németországban végezték szeptemberben, érdemes fenntartásokkal kezelni a végeredményt. Megfelelő havas környezetet egy független finnországi tesztpályán találtak, míg a jeges próbákat a Continentalnál teljesítették. A tesztgumikat az éles mérések előtt 450 kilométeren bekoptatták, amire a gyártás során használt formaleválasztó anyag miatt van szükség - ha új gumit veszünk, akkor is érdemes úgy gondolkodni, hogy pár száz kilométert bele kell tekerni, mire eléri a legjobb tapadást.

A minél pontosabb eredmény érdekében minden mérést többször is elvégeztek, az értékeket átlagolták, majd a részeredményeket az alábbiak szerint súlyozva alakították ki a végső osztályzatot:

száraz aszfalt: 15%

nedves aszfalt: 30%

havas út: 20%

jeges út: 10%

zaj: 5%

fogyasztás: 10%

kopás: 10%

Ebből jól látszik, hogy a szó szoros értelmében vett téli tulajdonságok, vagyis a havas és jeges tapadás mindössze harminc százalékot tesznek ki az összpontszámból. Sokkal többet számít az értékelésben, hogyan viselkednek az abroncsok száraz és nedves aszfalton - ez az egyre enyhébb telek miatt életszerűnek mondható.

Ha száraz az út

A különböző méretű gumik tesztelésének módszerei természetesen nem különböznek, ugyanazon körülmények között, ugyanazokat a feladatokat teljesítik a 195/65 R15-ösökkel mint a 215/65 R16-osokkal. Így a száraz aszfaltos próbákat is ugyanúgy Olaszországban végezték, a Bridgestone apriliai létesítményében. Értékelték többek közt a kezelhetőséget, a határon autózva mutatott teljesítményt és a 100 km/h-ról való vészfékezést is.

Ez az összevetés végül a Hankook i*cept RS2 W452 győzelmét hozta, de csupán egy tizeddel maradt le a Michelin és a Pirelli aktuális mintázata. Némi meglepetésre a Continental csak a középmezőnybe került, a lista végén pedig az Uniroyalt és a Firestone-t találjuk. Íme, a teljes sorrend:

Tapadás száraz úton Helyezés Mintázat Osztályzat* 1. Hankook i*cept RS2 W452 2,0 2. Michelin Alpin 5 2,1 Pirelli Scorpion Winter 2,1 3. Dunlop Winter Sport 5 2,3 4. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 2,4 Sava Eskimo HP2 2,4 Fulda Kristall Control HP2 2,4 5. Nokian WR D4 2,5 Continental WinterContact TS850P SUV 2,5 Nankang Snow SV-2 2,5 6. BF Goodrich g-Force Winter 2 2,6 Apollo Apterra Winter 2,6 7. Barum Polaris 3 4x4 2,8 8. Avon WV7 3,0 9. Uniroyal MS plus 77 3,2 Firestone Destination Winter 3,2 * a német osztályozási rendszerben a kisebb osztályzat a jobb

Nem mindig jó, ha nedves

Mostanában sokkal jellemzőbb télen a taknyos, nedves aszfalt, mint a több centis hóréteg vagy a tükörjég. Emiatt aztán az összértékelésbe is a vizes felületen mért értékek számítanak bele a legnagyobb súllyal. A Hannover közeli pályán a tesztpilóták hét milliméteres vízen gázolnak át, és azt is megnézik, milyen az, ha csak a bal oldali kerekek futnak nedves útra. Szerepel a feladatok közt gyorsítás, a vészfékezést pedig 80-ról 20 km/h-ra mérik.

A szárazon tapasztaltakhoz képest jelentős változások voltak vizes aszfalton. A Dunlop Winter Sport 5-öse a Pirelli Scorpion Winterrel holtversenyben megnyerte ezt a kategóriát, hajszállal megelőzve a Continentalt és a Goodyeart. A Firestone-t itt is a mezőny vége felé találjuk, a legrosszabb viszont a szárazon még egészen jó eredményekre képes kínai Nankang lett, nem is akárhogyan: a lehető legrosszabb, 5,5-ös érdemjegy jutott neki, el lehet képzelni, hogyan esett-kelt a teszten.

Tapadás nedves úton Helyezés Mintázat Osztályzat* 1. Dunlop Winter Sport 5 2,1 Pirelli Scorpion Winter 2,1 2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 2,2 Continental WinterContact TS850P SUV 2,2 3. Michelin Alpin 5 2,4 Uniroyal MS plus 77 2,4 4. Fulda Kristall Control HP2 2,5 Avon WV7 2,5 5. BF Goodrich g-Force Winter 2 2,6 Nokian WR D4 2,6 6. Sava Eskimo HP2 2,7 7. Apollo Apterra Winter 3,1 Barum Polaris 3 4x4 3,1 8. Hankook i*cept RS2 W452 3,3 9. Firestone Destination Winter 3,5 10. Nankang Snow SV-2 5,5 * a német osztályozási rendszerben a kisebb osztályzat a jobb

Hull a hó és hózik

A havat nem igazán lehet mással helyettesíteni, így az ADAC szakemberei Finnországig utaztak, hogy megfelelően el tudják végezni a teszteket. A Testworld gyártóktól független pályáján gyorsításokat elemeztek, körpályán vizsgálták a kezelhetőséget, harmincról öt kilométer per órára vészfékeztek, és szubjektíven értékelték a a tapadást és a stabilitást.

Itt is holtverseny alakult ki az élen, méghozzá a BF Goodrich g-Force Winter 2 és a Nokian WR D4 között. Mindössze ez a két abroncs kapott kettesnél jobbat (a németeknél fordított az osztályozási rendszer mint nálunk). A nagy nevek közül a Michelin és a Pirelli is csak a középmezőnybe tudott férkőzni, a sereghajtó pedig itt is a Nankang lett, elégtelenre értékelték. Alább a teljes sorrend:

Tapadás havon Helyezés Mintázat Osztályzat* 1. BF Goodrich g-Force Winter 2 1,9 Nokian WR D4 1,9 2. Uniroyal MS plus 77 2,1 Hankook i*cept RS2 W452 2,1 3. Continental WinterContact TS850P SUV 2,2 4. Barum Polaris 3 4x4 2,4 5. Dunlop Winter Sport 5 2,5 Sava Eskimo HP2 2,5 6. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 2,6 7. Michelin Alpin 5 2,7 Pirelli Scorpion Winter 2,7 8. Apollo Apterra Winter 2,8 Firestone Destination Winter 2,8 9. Fulda Kristall Control HP2 2,9 10. Avon WV7 3,1 11. Nankang Snow SV-2 5,1 * a német osztályozási rendszerben a kisebb osztályzat a jobb

Jégre vitték a Tiguant

Az egyik legkényesebb kérdés télen egyértelműen a tükörjég. Legjobb ha elkerüljük, mert hiába a jó gumi, hiába a vezetéssegítő rendszerek, a fizikát átverni még mindig nem lehet. Nem túl gyakoriak az igazán jeges napok hazánkban, és a teszt összértékelésébe is csak tíz százalékban számít bele ez a részeredmény. A próbákat a Continental tesztpályáján hajtották végre: vészfékeztek 20 km/h-ról 5 km/h-ra, megfigyelték a vezethetőséget, és egy speciális sínrendszerrel az autóra ható oldalvezető erőket is mérték.

A legjobb osztályzatot, 2,3-ast a Sava Eskimo 3 HP2-es abroncsai kapták - ez a mintázat kisebb méretben is jól teljesített. Mögöttük nagyon sűrű volt a mezőny, kilencen is 2,5-össel zártak. A leggyengébb értékelés a Barum és az Uniroyal mellett meglepetésre a Continentalnak jutott. Itt a teljes sorrend:

Tapadás jégen Helyezés Mintázat Osztályzat* 1. Sava Eskimo HP2 2,3 2. Dunlop Winter Sport 5 2,5 BF Goodrich g-Force Winter 2 2,5 Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 2,5 Nokian WR D4 2,5 Michelin Alpin 5 2,5 Fulda Kristall Control HP2 2,5 Apollo Apterra Winter 2,5 Hankook i*cept RS2 W452 2,5 Firestone Destination Winter 2,5 3. Pirelli Scorpion Winter 2,7 Avon WV7 2,7 Nankang Snow SV-2 2,7 4. Continental WinterContact TS850P SUV 2,8 Barum Polaris 3 4x4 2,8 Uniroyal MS plus 77 2,8 * a német osztályozási rendszerben a kisebb osztályzat a jobb

Más tényezők is számítanak

Az ADAC tesztjén nemcsak a közlekedésbiztonsági szempontból kritikus tulajdonságokat vizsgálják, hanem a gazdaságosság és a komfort szempontjából lényeges tényezőket is. Mérik például, hogy melyik abronccsal mennyit fogyaszt a tesztautó. Állandó 100 km/h-s sebességgel haladnak egy két kilométeres pályán, gumitípusonként ötször ismételve. Talán nem is sejtenénk, hogy mérhető különbségek adódnak, pedig akár fél litert is jelenthet az abroncs.

A 215/65 R16-os méretű kerekekről idén diagramot is készítettek, amely nem az osztályzatokat, hanem a száz kilométerre vetített tényleges üzemanyag-fogyasztást mutatja. Ebből jól látszik, hogy a Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 és a BF Goodrich g-Force Winter 2 voltak a legtakarékosabbak: 6,2 litert evett velük a Tiguan. Fél literrel kevesebbet, mint a másik végletként szolgáló Pirellikkel.

Szintén diagramon ábrázolták a kopást is. Itt minden egyes abroncsot több ezer kilométernyi használatnak tettek ki: konvojoztak és padon is koptatták őket. Egészen addig, amíg el nem érték az 1,6 milliméteres profilmélységet, amit lézerrel mértek. Igaz, azt is kiemelték, hogy téli guminál legalább négy milliméteres mintamélységet ajánlanak. Fontos, hogy a fogyasztáshoz hasonlóan a kopás is függ az autó típusától, méreteitől, hajtásától, a környezeti viszonyoktól. Itt az elsőkerekes, benzines Volkswagen Tiguannal elért eredményeket láthatjuk. A legtartósabb idén a Michelin Alpin 5 lett, amely a lehető legjobb osztályzatot kapta, 0,5-öst - ezt 62 ezer kilométeres futással érdemelte ki. Leggyorsabban az idehaza kevésbé ismert, de több mint száztíz éves múlttal rendelkező, versenygumikkal is foglalkozó Avon kopott, 27 700 kilométert bírtak a brit gumik.

A zajról látványos kimutatás nem készült, de annyit állíthatunk, hogy ezek a mérések is számos tényezőtől függnek: az autó típusától (zajszigetelési tulajdonságaitól) a környezetig számos dolog befolyásolja, hogy mennyire hangos egy gumi, és persze a különféle hanghatásokat sem mindig könnyű elkülöníteni.

A teszten leállított motorral guruló autóban méricskéltek, és nemcsak az utastérben, hanem azon kívül is elemezték a decibeleket. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a gumikon lévő minősítő címke zaj jelzése az elhaladási zajt jelenti - vagyis ennek semmi köze nincs ahhoz, amit az autóban hallunk. Itt igazán jó osztályzatok nem is születtek, igaz, még a valamelyest halkabb nyári gumik közül is kevesen kapnak hármasnál jobbat. A legcsöndesebb a Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 volt, a leghangosabbnak pedig a Michelin és az Apollo bizonyult.

A végeredmény pedig...

Mindig mondjuk, de ezúttal is igaz: nem lehetne rábökni egyetlen gumira sem azzal, hogy hoppá, ez a legjobb. Ahogyan a fentiekből is látszik, hatalmas különbségek lehetnek egy adott abronccsal is eltérő körülmények között. Jó példa erre mondjuk a Nankang, amely szárazon viszonylag jó, nedves úton és havon pedig úgy bukik meg, hogy az osztálynapló alján még kilóg a karó - vagy a német értékeléssel az ötös.

Éppen ezért az ADAC összesítő táblázata is csak azt tudja megmutatni, melyik gumi volt a legkiegyensúlyozottabb. Ebben a méretben egyetlen mintázatnak adtak jó értékelést: a Dunlop Winter Sport 5-nek. A népes középmezőnyben észrevehetjük, hogy sok guminál egy-egy részeredmény rontotta le az összképet, így hiába volt szinte minden összevetésben a legjobbak közt a Continental, ha jégen gyengélkedett, és hiába tartós a Michelin, ha nedves aszfalton visszafogottabban teljesített.

Hogyan olvassuk a táblázatot?

Először is fejben meg kell fordítanunk az iskolás osztályzatokat, mivel a németeknél az 1-es a jeles, az 5-ös a bukó. Majd kicsit ki kell bővítenünk a skálát, mivel az ADAC-sok 0,5-től 5,5-ig osztályoznak. Ezzel már értelmezni tudjuk a táblázat húsát, a sorrendet meghatározó összesített osztályzatnál pedig normális esetben egy súlyozott átlagot látunk (száraz út 15%, vizes út 30%, hó 20%, jég 10%, zaj 5%, fogyasztás 10%, kopás 10%).



Kivétel ez alól, amikor az átlag alapján kapott besorolásból kilóg egy vagy több biztonság szempontjából lényeges kritérium osztályzata, ilyenkor a legrosszabb osztályzat lesz a végeredmény is (aláhúzott érték). A rangsorolás tehát nem feltétlenül szent és sérthetetlen, el kell fogadnunk, hogy az ADAC-nál a kiegyensúlyozottság mindenek felett áll. Csak azok az abroncsok kapnak jó értékelést, amelyek minden felületen jól teljesítenek. Aki csak egy összevetésben is hibázik, jobb esetben is a közepesek között találja magát.

Kattintásra teljes méretben látszik a táblázat!

Míg a 195/65 R15-ösöknél senki nem bukott meg, addig a SUV-ok méretében már akadt egy versenyző, aki nem ütötte meg a német autóklub minimumszintjét. A kínai Nankang Snow SV-2 ugyan szárazon még közepesnek elmegy, keveset fogyaszt és viszonylag lassan is kopik, két olyan gyenge osztályzatot is begyűjtött, amik azonnali bukót eredményeztek. 17 ezer forint körüli árával ez volt a legolcsóbb a tesztelt abroncsok közül, de ez nem azt jelenti, hogy csak a drága gumik lehetnek jók. A 24 ezer forintos BF Goodrich és a 22 ezres Sava is vállalható a táblázat szerint, sőt mindketten megelőzték a 35 ezres Continentalt. Érdemes tehát a részletes eredményeket böngészve eldönteni, számunkra mik a legfontosabb szempontok, majd azok alapján kiválasztani a nekünk megfelelőt.

Kell nekem a téli?

Bár Magyarországon nem, Európa több országában viszont kötelező a téli gumi. Aki tehát sokat utazik külföldre, mindenképpen jó, ha tart egy külön szettet erre az évszakra, aki pedig nem, annak is ajánlott. A keveset autózóknak jó középutat jelenthetnek az egyre versenyképesebb négyévszakos mintázatok. Az ADAC ugyan idén még nem próbált ilyeneket, a Totalcar viszont hamarosan saját teszttel jelentkezik. És hogy mikor kell felszereltetni a téliket? Erről sokan sokféleképp gondolkodnak, de az általánosan kialakult nézet szerint 7 Celsius fok alatt érdemes. Igaz, ez csupán egy olyan érték, amit komolyabb tudományos alap nélkül, a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért határoztak meg. Akit bővebben érdekel a hét fok legendája, Winkler hiánypótló cikkében elolvashatja.