Bemutató: Ford Fiesta – 2017.

Modellváltáskor nem nehéz nagyot gurítani. Az elődmodellt félidőben úgyis frissítették (=elfuserálták), ahhoz képest szinte bármi megváltás. A kifutó Fiesta eredetije is nagyon jól nézett ki, aztán rárakták a lemezmunka nélkül is beoperálható, mégis más lámpákat.

40 A valbuenai kolostor udvarán Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

És hogy miért ez az új Focus? Az autógyártás mételye, hogy generációról generációra nagyobb modellel kell kijönni, sokan gondolják, hogy a nagyobb jobb. Vannak renegátok, mint az Opel, ahol az új Astra kisebb lett, mint volt, amúgy mindenki csak nő-nődögél, mintha a változatlan méret maga volna a halál. 7,1 centivel hosszabb az új Fiesta, mint az előző, és 1,2-vel szélesebb (tengelytáv: +4 mm). És ez a sunyi, egy-két centis puffasztás idővel úgy eltolja a kategóriákat, hogy a Fiesta mostanra megérkezett az 1998-as első Focus méretosztályába, hiszen tengelytávban csak egy bő centivel kisebb.

40 Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Jogos kérdés, hogy ha a Fiesta az új Focus, mi lesz az új Fiesta? Hát a Ka+, de a brazil légióst ugyanúgy szégyelli a Ford, mint Bernd Storck, amikor Vinicius védő létére nem kap sárga lapot Andorra ellen. Az alap maradt a Ford Global B platformja (szül. 2002.), de gondolom a nagyszilárdságú acélok megjelenése a karosszériában önmagában nem árt a futóműnek és az erőátvitelnek. A futóművön kellett erősíteni, hiszen ma már nem csak kikoptak a 14 colos kerekek, de nem is lehet ilyet rendelni. 15-től indul az új Fiesta kereke, és akár 18-as is lehet. Jézusom.

40 17 colos kerekekkel így néz ki Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Dizájnban a fontolva haladás megy. Érthető. Ha valami jó, nem szabad nagyot váltani. A Mini majdnem ugyanolyan három generáció óta, a Fiat sem tudja, milyen legyen az új 500-as, a Chrysler kínjában megszüntette a PT Cruisert, mert tényleg, mi egyebet tehet? A Fiesta 7. generációja jól néz ki, de az első lámpák lehetnének kisebbek és szögletesebbek, a hátsók meg egyszerűbbek. Ja, az a kifutó Fiesta a facelift előttről? Akkor bocs.

109 Galéria: Ford Fiesta bemutató 2017. sajtófotók

Trendnek hívják a fapadot, mondjuk manapság tényleg a fapad a trend, a csúcs itt is a Vignale, a sportváltozat, még rendes, négyhengeres motor nélkül ST-Line. Lesz még egy Active változat, emelt futóművel, alul körbeműanyagozva, de nem merték elnevezni Fusion-nek, pedig milyen jó is volt az!

:DD

Az öt- és háromajtós változat bemutatását pedig egyszerre ejtették meg, bár én a kupét már nem próbáltam.

40 Ez szerintük bele van simítva a lökhárítóba Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

A sajtóanyag szerint a parkolószenzorokat a karosszéria lemezeinek síkjába süllyesztették, a szélvédőmosó fúvókákat eltakarták, és a hátsó rész burkolatán nincsenek látható csavarfejek. A csavarfejeket aláírom, de be kell vallanom, a szenzorsüllyesztés indokolatlan elvárásokat, mondhatni hiú reményeket ébresztett bennem. Azt hittem, megoldódott az ősi probléma, aminek a Kütyüdoktor sem tudta a megoldását, pedig erről szólt a fél Égéstér: hogy miért kell látszania a szenzoroknak? Szinte ez a rész érdekelt a legjobban az egész Fiestában. És erre mi van a lökhárítón? Tök ugyanolyan szenzorok, mint bárhol máshol. A jó légellenállási együttható eléréséért kapott tetőspoilert a kocsi, de a hátsó üveg oldalára is tettek fekete űrhajó-félét. A lökhárítón és a hátsó lámpán is vannak a légörvények leválását segítő megoldások, a kocsi alját pedig leburkolták. Az eredmény a kategória legjobb, 0,287-es értéke, és elég kis szélzaj autópályatempónál.

40 Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Belül a tablet adja az első sokkot (4,2 és 6,4 illetve 8 colos méretben). A műszerfal gombjainak felét egyből megspórolták, de nem kell nagy ész, hogy ez csak a gyártónak jó, nem a vásárlónak, aki eztán egyetlen gombnyomás helyett szerencsétlenkedhet a menüben. A belsőépítészet kicsit eltér a szokásos Ford-filozófiától, mely szerint a részlegfőnök előző életében kukac volt, ezért számára az a megnyugtató, ha nincsenek körülötte nagy terek, és minden irányban körülveszi az alma. A Fiestában nem türemkedik mindenhonnan ránk az autó. A középkonzol kicsit tolakodón adja a jobb lábszáram tudtára, hogy szerintük ez továbbra is kisautó, amúgy szerintem a Fiesta az egyik legszellősebb Ford.

40 Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

A cockpit továbbra sem virtuális, ellenben a valós műszerek között egy 4,2 colos kijelző mutatja az érdekes adatokat, és segít a Vignale felszereltség vásárlóinak, hogy elképzeljék, mekkora a helóták tabletje, mivel a Trendben bizony ekkora. A Ford történetében az is mérföldkő, hogy először nyitható a Fiesta üvegteteje (270 ezer forintért). Nem nyílik nagyra, meg én amúgy is utálom, amikor fehér az üvegtető árnyékolója: ha süt a nap, legfeljebb szórtabb fény tűz a koponyánkra. Én a bőrfejűek helyében feljelenteném a Fordot az egyenlő bánásmód hatóságnál.

40 A műszerfalból nem lett sima képernyő Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

És van benne B&O hifi. Nem a Bang&Olufsen rövidítve, de ugyanaz a tulaj. 425 ezer forint a cucc, nem szól rosszul, de ennyiért szerintem akkor is nonszensz, ha tíz emberből tíz Bang&Olufsennek gondolja. Próbálgattam mindenféle zenével, szerintem nem egy nagy csoda, a feléből jobbat kalapál egy normális hifiműhely. Lett a Fiestában Éjszakai Gyalogosészlelős és Ütközéspittyogó Rendszer is, úgyhogy a táblafelismerőt, meg a többi retró hülyeséget már nem is említem. Éjszakai vezetés nem volt, fogalmam sincs, hogyan működik, remélhetően jobb, mint az új Insigniában, ahol az van, hogy GYALOGOS!!!

- Hol?

- Két perce hagytuk el, csak gondoltam, csipogok egy kicsit.

40 A 140 lovas a legerősebb a háromhengeres egyliteresből Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Az Év Motorja, egyben a Zseniális Kávédaráló díj sokszoros nyertese a háromhengeres, egyliteres Ecoboost 100, 120 és 140 lóval. Megértem a zsűri lelkesedését, tényleg sok nagyszerű dolgot tud, például alacsony számokat az NEDC fogyasztási ciklusban. De egyetlen liternek azért nagyon megvannak a határai, még akkor is, ha a 140 lovas változatát vezetjük, mint mi itt Valladolid-alsón. Közlekedésre szinte tökéletes, de ha elkezdenénk nyomni neki, hát nagyon nem azt adja, mint egy hasonlóan erős szívómotor. Van egy tartománya, amiben erős, meg hozzá egy váltó, amit a fogyasztásra orientáltan áttételeztek, de egyetlen tesztvezetés alatt nagyon sokszor futni bele abba, hogy az egyik fokozat már sok, a másik meg kevés, ledadogások és felépületlen turbónyomások közt próbálunk egy jót autózni.

40 Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

A kézi váltó a szokásos pöpec Ford-minőség, a négyes és hatos közötti reccsenést beírom az előszériásság számlájára. Tényleg olyan hosszúak a fokozatok, hogy mondjuk egy négyesben előzés után tök felesleges ötösbe is húzni. Ezek a motorok sajnos a normális autózásról szólnak, ez a nagy helyzet. A kávédaráló csak gyorsítások alkalmával szólal meg, egyébként nagyon csendes, bármilyen tempónál, alapjáraton is. Ha raknának a géptető aljába valami hangszigetelést, még a hörrögés is elhalványulhatna, de nem raktak, gondolom, mert ahogy anyám gyorsít, amúgy sem szólal meg, aki meg úgy, mint én, szívesen hallgatja.

40 Ablakmosó-fúvóka a géptető alatt Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Az árlista szerint az alapmotor egy 1,1-es háromhengeres szívó 85 lóval, alig várom. :)

:DD

Van nyomatékvektor-szabályozás, nem is tudom, próbáltam-e már elsőkerekesben, talán az új Civic. Azt a nagyon érdekes jelenséget tapasztaltam viszont, hogy bár ez a Fiesta is sportos, de egyáltalán nem olyan ádáz, mint a kifutó 6-os. A legérdekesebbnek azt találtam, hogy már szinte nagyautósan kényelmes, a sportosság érzetét pedig szinte már idegesen közvetlen kormánnyal imitálja. Kanyarodni pedig nagyon lehet vele. Kicsit figyelni kell, mikor rárakjuk az ívre, de zavarba ejtően nem billen, nagy tempónál sem. És a gumi sem nyikkan. Szinte már különös.

40 Geert Van Noyen, a Forf Of Europe Vehicle Dynamics igazgatója. Ő felel a futóművekért. Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Nem csoda, hogy örömmel csaptam le Valbuena kolostorában (nem arról a francia csatárról van elnevezve, akit Benzema, meg a többi srác a házipornójával zsarolt, ami a telefonján maradt, amit kreténségből egy csapattárs kezébe adott, mert arra sem volt képes, hogy leokézzon egy Android-frissítést) a welcome drinkek között a futóműért felelős mérnökre az elméletemmel. Ugye? Ugye, hogy közvetlenebb a kormány és puhább a rugó?

És nem!

Legalábbis azt mondja Geert Van Noyen a Ford belgiumi központjából, ami Lommelben, a már bezárt genki gyár mellett van, komoly tesztpályával. Itt működik Vehicle Dynamics ügyosztály. Geert a kedvemért még ki is túrta, hogy a kormányáttétel csont ugyanolyan, mint az előző Fiestában, de örül a kérdésnek, mert ez azt jelenti, sikerült nagyobb mérettel és tömeggel megőrizni a Fiesta élénkségét, és közben kényelmessé is tenni. Ez persze nem volt kis meló.

40 Az a középen dudorodó fém mag felelős az élénk kormányzásért Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

A futóműben nincs új megoldás, szabadalom, létező dolgokat kombináltak sokáig, és próbáltak rendszerben gondolkodni. Eleinte például a hátsó lengőkar gumiszilentjeit megnövelték, mert az egyszerre csökkenti a zajt és a vibrációt, aztán elkezdték a prototípusban tesztelni, és megállapították, hogy szörnyen taknyos lett a hátsó futómű viselkedése. Miután a méretet a zaj miatt mindenképpen meg akarták tartani, a pozicionálással és a belső kialakítással játszottak sokat. Végül a gumiszilentben a méretet majdnem teljes egészében megtartották, üreg is maradt benne, de addig számoltak, míg ki nem találták, miféle bütykök fognak benne oldalterhelés esetén egymáson megtámaszkodni.

40 ...ami nagyjából itt van az autóban Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Elöl a MacPherson rugóstagok alsó karjában tököltek sokat a megfelelő szilentet, és végül valami fémházas, a közepében V-kialakítású fémet tartalmazó megoldás adta ki. Ettől jön az az érzék, hogy a kormány mozgatására hej, de élénken moccan az autó, és nem a kormányáttétel miatt. A rugóstag szárát vastagabbra cserélték – Geert szerint a rugózatlan tömegek szempontjából gyakorlatilag mindegy, amikor viszont 100 feletti tempónál kap az autó egy 10 fokos kormányszöget, nagyon nem mindegy, mi támaszt.

40 Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Ennek köszönhető az is, hogy a legendásan jól vezethető első Focusban multilink volt a hátsó futómű, ebben meg proli, csatolt lengőkaros, de nem rosszabb vezetni, mert időközben a gyártók sokat tanultak a csatolt lengőkaros megoldásról. Azt is megkérdeztem, hogy ha már kilőtték a 14-es felniméretet, viszont lett 18-as is, szerinte melyikkel a legjobb a Fiesta. És azt mondta, a 16-ost vették alapnak, de ő a 17-est ajánlaná. Azzal a legjobb, de ez csak egy érzés. Az is csak érzés, hogy egy szlalompályán, egy lejtős szlalompályán, hogy eltekinthessünk az eltérő motoroktól, az új Fiesta gyorsabb lenne, mint a régi.

40 A Focus (És a Kodiac) élvédője ide is megérkezett Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Itt a bemutatón speciel nincs régi, de próbáljam ki nyugodtan, majd meglátom. A hitelesség azon a ponton ásódott egy kicsit alá, amikor elmeséltem, hogy egyszer tizenéve besétáltam egy Ford szalonba egy fürdőszobamérleggel, és lemértem egy-egy méretben az acél és a gyári könnyűfém felnit, és az acél mindig egyértelműen könnyebb volt, és ezen ő csodálkozott. Mondom, haver, csapd a hónod alá a fürdőszobamérleget, és támadj be egy Ford-szalont!

40 Kávébarna, kávéálló ülések Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Ehhez képest nem tűnik nagy dolognak, hogy a kormány ellenáll a kézre kent krémeknek, elvégre a bőrök általában hálásan fogadják a zsíros dolgokat. Például lángosos kezet bőrkormányba törölni olyan dolog, amit szívem szerint még az autó használati utasításába is beleíratnék. A bőrülés ellenáll a sportruháról származó kosznak és a farmernak, de legfőképp a kávénak. Kipróbáltam egy dupla espressóval, és elképesztő, de működik. Ebben oroszlánrésze lehet annak, hogy a bőrkárpit kávébarna, de a varázslatot sem zárnám ki. És nem is említem, hogy az akkor 15 éves Toyotám bőrkárpitja milyen kiválóan állt ellen megboldogult Morzsa kutyám gyomorrontásának.

40 Üvegtetős Fiestát nem lehet elsötétíteni: csak fehér derítőlap van Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Na jó, a Ford nem tud veszíteni, és tovább licitál: robotsegg segítségével tesztelték, kibír-e az ülés 25 ezer ráülést. Ha naponta kétszer ülünk be, az ugye nagyjából 700 egy évben, átlagos használattal tehát mondhatjuk, a Ford – legalábbis az üléseket – 30 évre tervezi. Ajtói becsukásához 20%-kal kisebb erő kell. Nem a zsanért kenték meg, hanem légréseket építettek be. Plusz ott a kiugró élvédő, ami a Focusban jelent meg, és a Vignale felszereltségben olyan jó helyen van az oldaldíszléc, hogy eleve csak mi tudjuk mások autójára rányitni az ajtónkat, míg mások bottal üthetik a díszlécünket.

40 Ha nincs kiugró élvédő, van állandó ajtóvédő díszléc Galéria: Ford Fiesta 2017 bemutató

Négymillióról indul, bár ez egy 85 lovas szívó háromhengeres ötfokozatú váltóval, úgyhogy én inkább lennék két hétig szexrabszolga egy fegyházban, mint ezzel egy kör a Pilisben. Gyorsulás? Hát nem löttyen ki a kávé: 14 másodperc. Az ugyancsak 85 lovas dízel félmillióval kerül többe (0-100: 12,5). Parkradar hátra 55, parkradar tolatókamerával 140, teljes parkolóautomatika 160; vettem az üzenetet, a Ford nem az utángyártott lökhárítókon akar keresni. Bőr kormány 40 ezer, ez kicsit fáj, ezt szerintem illene bemókolni a fapadba. Szerintem érdemes lett volna 3-assal kezdődő alapár, mert viszont a csúcsfelszerelt változatok is megállnak 5 millió körül.