Itt az első Aston Martin luxusterepjáró

Hosszas előkészítés után az Aston Martin is bemutatta saját szabadidőautóját, amelyen persze jól látszik, hogy nem terepre való. Cserébe a formája szuperelegáns, és a méretéhez képest félelmetesen erős és gyors.

13 Galéria: Aston Martin DBX 2020

A DBX létrejöttét a Mercedesszel való együttműködés tette lehetővé, ennek egyértelmű bizonyítéka, hogy a hajtásrendszer nagy része a német partnertől érkezik. Az AMG GT-ből ismert négyliteres biturbó V8-ashoz a Daimler-féle kilencfokozatú automata váltó csatlakozik, amely természetesen mind a négy kereket hajtja. Alaphelyzetben a nyomaték-arány 47:53 – hátra jut egy kicsivel több erő – de szükség esetén minden teljesítményt a két hátsó kerékre irányít a rendszer. Hátra még önzáró differenciálmű is jutott, de a kerekek kipörgését alapvetően a fékrendszer hivatott gátolni. A futómű is meglehetősen komplikált, légrugós rendszerű, amely 9,5 centis úton emelhető vagy süllyeszthető az útviszonyoknak megfelelően. Emellett aktív dőlésgátló rendszerrel is felszerelték az autót.

Természetesen mindez hibátlan csomagolásban kell, hogy érkezzen: az elegáns, már-már sportkombi-fazonú karosszéria tökéletes kényelmű belső teret rejt, teljes bőr kárpitozással, és olyan hangulattal, amely tényleg csak a legdrágább luxusautók sajátja. Itt még az is ausztrál gyapjút kap, aki inkább szövet-burkolatú üléseket választ.

A luxuskivitel kellemetlen mellékhatása, hogy a szegecselt-ragasztott alumínium vázszerkezet ellenére a bő öt méter hosszú és három méteres tengelytávú DBX kifejezetten nehéz autó lett: üresen is 2,245 tonnát nyom. Az 550 lóerős és 700 Nm csúcsnyomatékú motor erejének köszönhetően ez menet közben aligha lehet majd érezni, legalábbis erre utal, hogy 4,5 másodperc alatt elérhető a 100 km/h, az autó végsebessége pedig 291 km/h.

A DBX persze olyan árkategóriában versenyez majd, ahol ez is alapkövetelménynek tűnhet. Nagy-Britanniában 158 ezer fontot, Németországban 193 500 eurót, Észak-Amerikában 189 ezer dollárt kérnek majd érte, ami azt jelenti, hogy piactól függően 57 és 65 millió forintnak megfelelő összeget kell majd kifizetni egy-egy példányért. Ezzel egy picit olcsóbb lesz a Lamborghini Urusnál, ami 204 ezer euró Németországban, viszont sokkal drágább a Porsche Cayenne-nél, amiből az 550 lóerős csúcsmodell is hazavihető 139 ezer euróért.

Így valószínűleg nem fordítja fel a piacot, viszont az Aston Martin eladásait így is drámaian megdobhatja: az eddigi évi 6-7000 sportkocsihoz a gyáriak tervei szerint is legalább 4000 DBX jön a következő években.