A rugalmas olajcsere-intervallum már szinte kötelező gyakorlat minden komolyabb gyártó számára. A szükségességét nemcsak a marketingesek kérése indokolta, hanem az autók műszaki változásai is. Ebből a cikkből kiderül, miért olyan nagy gond, ha elhanyagoljuk az olajcseréket.

Régen a 30-60 lóerős autók teljesítményének a kihasználtsága nagyon jól kalkulálható volt, mert egy 40 lóerős bogárhátú Volkswagent szinte mindig maximális teljesítményének közelében járattunk, szinte minden gyorsítás padlógázas volt, az autópályán pedig végsebességgel utaztak a németek. Jól be lehetett lőni, hogy Átlagos János mikor jut el arra a pontra, ahol olajat kell cserélni.

Az utóbbi ötven évben nagyon megváltoztak a motorkonstrukciók és a közlekedési szokások is. Most ne arra gondoljunk, hogy a motor lett korszerűbb és kényesebb a kopásra, vagy a kipufogógáz szennyeződéseire érzékenyebb a katalizátor. Inkább arra, hogy simán lehet az autónk 150 vagy 250 lóerős, így teljesítményének kihasználtságát már nem ilyen könnyű belőni.

Már nem tudjuk, hogy az Átlagos János 90-nel utazik óvatosan, vagy autópályán repeszt 200 felett, Németországban. Az első esetben a motorteljesítmény kihasználtsága alacsony, a másik esetben pedig magasabb, ezért melegszik az olaj, dolgozik a motor, elhasználja a kenőolajat. Egyéb eseteket ne is említsünk, amikor a háromezer köbcentis hathengeressel tíz kilométert megyünk minden nap, ezért bemelegedni sincs ideje. Ez is megrövidíti az olaj élettartamát, csak máshogy.

7 Galéria: Mi lesz, ha nem cseréled az olajat?

Ezekre az esetekre a műszakilag és gazdaságilag egyaránt elfogadható megoldás a rugalmas, idegen szóval flexibilis olajcsere-intervallum. Ekkor az olajcsere időpontját a motorvezérlő számolja ki a különböző hatások és üzemi körülmények alapján. Ilyen tényező a motor üzemi hőfoka, a hidegindítások és hidegüzemek száma, a motor terhelése, a sofőr cipőmérete és még sok egyéb paraméter. Minél több paramétert figyel a rendszer, annál jobb.

A régi, tízezer kilométerre maximált olajcsere-intervallumhoz szokott embereknek a 25-30 ezer kilométer extrém soknak tűnik, bár ezért a hosszú csereintervallumért tettek is valamit a tervezők. Nemcsak az olaj változott sokat, hanem a motorok kenési köre is módosult, jobb a hőháztartás, kisebb a hőingadozás, gyorsabb a felmelegedés és nincsenek nagy hőmérsékleti csúcsok. Ráadásul a töltet mennyisége is változott (az 1,6 literes Bogárhátú Volkswagené 2,6 liter, a Lada 1600-asé 4,5 liter, a modern Golf CR TDI 1.6-é viszont 5,4 liter), ami leginkább befolyásolja az olaj elhasználódást.

7 Galéria: Mi lesz, ha nem cseréled az olajat?

Ezeket a bravúros csereperiódus-számokat látva két kérdés mindenkiben felmerül: mi történik ha túllépem az előírt csereperiódust, illetve elérek-e valami eredményt, ha korábban lecserélem az olajat a korszerű autómban.

Tegyük fel, hogy tovább bent hagyom az olajat a motorban, esetleg úgy használom a nem rugalmas intervallumú autót, amire nem számított a gyártó, például pályanapozok a Daewoo Matizzal.

A motorolaj elhasználódásának jellemző élettartamgörbéje egy idegig tartja magát, majd egyenletesen, kiszámíthatóan romlik, végül felgyorsul és elérkezik az úgynevezett letörési pont, amikor a kenőolaj már nem látja el funkcióját. Ezt a pontot nyilvánvalóan nem szabad elérni, mert itt már gyorsan károsodik a motor, még ha nem is olyan gyorsan, mint az én esetemben, melynek nem is volt köze az olaj elhasználódáshoz, pusztán elszakadt a gyári hibás hajtórúdcsavar.

Az olaj elhasználódásának két fő iránya van, az egyik a kémiai leépülése, a másik a fizikai degradálódása. Mindenki azt gondolja, hogy a második a problémásabb, amikor a viszkozitása megváltozik, felhígul, romlik a felülethez tapadása és kopást okoz, a motor pedig hangosabbá válik. Valójában ez a ritkább probléma, az igazi gyilkos az olaj kémiai leépülése.

7 Általában itt rakódik le az olajiszap, valamint az olajteknőben Galéria: Mi lesz, ha nem cseréled az olajat?

Kémiai leépülésnek nevezzük azt a fázist, amikor az olaj funkcióit biztosító, kenésre és a motorban betöltött egyéb szerepekre alkalmassá tévő adalékcsomag kezdi elveszíteni funkcióját. Ezzel együtt természetesen a kenőolaj is kezdi elveszíteni funkcióját és lassan, de a jelenség biztosan megöli a motort. A kenőolaj romlásának biztos jele az olajiszap-képződés, amely a hőstabilitás elvesztésének az egyik folyománya. A helyileg, adott pontokon hirtelen felmelegedő olaj krakkolódik, megég és fekete korom képződik belőle, amely az olajáramba jut és egy-egy kisebb hőmérsékletű, kisebb áramlású kenési helyen kirakódik. Ez legtöbbször a szelepfedél és környéke, valamint a karter (olajteknő) legalja. A következő súlyos kémiai probléma az olaj savasodása, a bázikus adalék teljes mértékű felemésztése. Ezáltal az olaj savas kémhatású lesz, a csapágyakban kémiai csapágykorróziót okoz, a könnyűfém hengerfalakból siklást és kopásállóságot biztosító ötvözőkkel lép reakcióba, melynek eredményeként felgyorsul a kopás. Kémiai problémának tekinthetjük részben az olaj felülethez való kötődésének (tapadás) megszűnését is, amely közvetlen kenési elégtelenséget, tehát kopást okoz, főleg az indítás pillanataiban.

7 Jellemző kép a vezérműtengely környékéről a nem megfelelő vagy túlhordott olaj miatt képződő lerakódások Galéria: Mi lesz, ha nem cseréled az olajat?

Nem kell tovább részletezni, hogy miért olyan rossz ötlet az olajcsere-periódus túllépése. Noha a baj nem azonnal jön, végül biztosan megérkezik és a lehetséges hibák közül még a legenyhébb javítása is sokkal drágább, mint egy megfelelő időben és megfelelő kenőanyaggal elvégzett olajcsere és a szűrő cseréjének költsége.

Sokkal jellemzőbb, hogy óvjuk és védjük az autónkat, ezért aztán egyenesen ördögtől való dolognak gondoljuk a 30 ezer kilométeres periódust és 15-nél már lecseréljük az olajat. Az indokolatlanul sűrű olajcsere valóban inkább jót tesz a motornak, azonban a pénztárcánknak és a környezetnek nem. A költség magasabb, a lecserélt olaj pedig szennyező, ráadásul az újból is több fog fogyni, többet kell gyártani, amivel megint csak szennyezünk.

7 Az olajiszap gyűjtőhelye a motor olajteknője, népi nevén a karter Galéria: Mi lesz, ha nem cseréled az olajat?

A célunk az lenne, hogy az olajat abban a fázisban cseréljük, amikor az élettartamgörbéjének még nem értünk a felgyorsuló romlását jelentő szakaszához, de az első fázison már túl van. A letörési pontot elérni már súlyos hiba. Ez a görbe a futott kilométerek és a motor terhelésének függvénye, és a flexibilis intervallum meghatározásánál ezt veszik alapul. Természetesen a felhasznált kenőanyag is erősen befolyásolja a görbe alakulását, ezért a gyári jóváhagyási számoktól, teljesítményszintektől eltérni nagyon nem érdemes, ezzel sokkal többet ártunk, mint gondoljuk.

7 A csapágykopás egyik lehetséges oka az elhasznált, nem időben cserélt olaj Galéria: Mi lesz, ha nem cseréled az olajat?

Az is nyilvánvaló, hogy a gyártó nem igazán érdekelt abban, hogy az autónk kimenjen a világból, viszont azért fontos, hogy az első pár évben, pláne a garanciaidő alatt véletlenül se legyen kenési elégtelenség. Ennek megfelelően lövik be a tervezők a csereintervallumot valahová az olajélettartam-görbe felgyorsuló romlási szakaszának elejére. Ehhez kell az adott kenőolaj-minőség, valamint a motor tökéletes, gyári új állapota és a megfelelő szűrő. Ha ezek közül valami nem ideális, akkor a kenőolaj romlása hamarabb következik be, a kopás és egyéb elhasználódás felgyorsul, de nem okoz azonnali problémákat.

Ha a legjobbat szeretnénk tenni az autónk motorjával, mert hosszútávra tervezünk és a pénztárcánkat, valamint a környezetet is óvni szeretnénk, akkor a motorolaj-csereperiódust a gyárilag előírt maximális futásteljesítményhez képest nagyjából 20%-kal csökkentsük, ha a motor és minden jó állapotú, az olaj pedig gyári előírás szerinti. Ha a motor kopottabb, vagy nem az előírt (átlagos) módon használjuk az autót, csökkentsük 30%-kal az intervallumokat, de a felezés, az 50%-kal csökkentés nem indokolt.

7 A hidegindítások, az elhasználódott és koszos olaj együttes hatása a siklócsapágyra Galéria: Mi lesz, ha nem cseréled az olajat?

A 20-30%-os olajcsereperiódus-rövidítés az olaj élettartamgörbéjén a cserepontot a lassú elhasználódás szakaszába viszi, ahol a kenőolaj még teljes funkcióval bír és rendelkezik tartalékokkal.

További kérdésként merülhet fel, hogy mi van, ha egy vagy két év alatt nem is érjük el a cserét jelentő futásteljesítményt? Ha ritkán használjuk az autót, de akkor hosszabb távokat megyünk, akkor a két évenkénti időszakos csere elegendő. Ha azonban azért nem megyünk vele többet, mert állandóan csak rövid utakon használjuk, akkor az évenkénti olajcsere műszakilag is indokolt lehet, nem csak a szerviz bevételének tesz jót. Ekkor ugyanis a szennyezett olaj álló helyben is lassan, de biztosan leépül.

A gyári csereintervallum betartása sem azonos a motorgyilkossággal, amíg a motor futásteljesítménye 150-200 ezer km alatt van, teljesen jó, utána kezd kicsit problémássá válni, amit a motorvezérlő nem fog kompenzálni. De ha esetleg ezt érzékelné a komputer, akkor sem a sűrűbb olajcserére, hanem az új autó vásárlására adna sárga jelzést a műszerfalon.