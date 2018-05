Teszt: Toyota Proace Verso VIP - 2018.

Két éve jelent meg a PSA és a Toyota első igazán közös kishaszon gyermeke, a Proace. Gyorsan érkezett egy családi modell is, azóta néma csend. Aztán a jól hangzó VIP felszereltségű Proace Verso jelent meg a tesztautó-naptárban.

A Verso elnevezést a Toyota személyautós palettájától vették át, ahol az egyterű változatot szokták így jelezni. Mondjuk a Proace-nek nehéz is lenne nem egyterűnek lennie. A VIP – óriási meglepetés - a legmagasabb felszereltség. Belegyűrtek mindent, amit a listán találtak, szinte minden szériatartozék, csak a panorámatető meg a holttérfigyelő extra.

Az autóra nézve, de főleg a hátulját felnyitva és a gigantikus raktért látva rögtön nyilvánvaló, hogy ez a hosszú kasznis változat. Nincs is belőle más, a Toyota nem hagy válogatási lehetőséget. A hazai árlistában csakis hosszú alvázzal, a legerősebb 177 lóerős motorral és 6 sebességes automatával tudjuk megrendelni.

A Volkswagen által a Multivannal meghonosított flexibilis tárgyalóbusz kezd elterjedni, pár hete járt nálunk a Trafic Space Class, ami szintén ebben a ligában játszik. A VIP nemcsak árban, de alapfelszereltségben is magasabb szinten fut, itt már elektromosan nyílnak az oldalajtók, akad head-up display és masszírozós ülés (bár ez utóbbi csak a sofőrnek és a jobb egyen ülőnek).

A kisáruszállítóknál és azokból épített kisbuszoknál sajnos előszeretettel alkalmazzák a robotizált, avagy bólogató váltót, ami feltehetőleg inkább az ára, és nem a komfortja miatt terjedt el. És így oda lehet írni, hogy automatával is rendelhető. Szerencsére, ellentétben a Trafic-kal, a Toyotában a hagyományos nyomatékváltó volt, és kategóriájában az egyik legkellemesebb.

A váltó ilyen kis praktikus tárcsa lett

A váltót egy, a korábbi Berlingóból megismert forgótárcsával kapcsolhattuk, bár ott a mögötte lévő rendszer még bólogatós volt. Sokan idegenkednek az ilyen megoldásoktól, de szerintem ha már úgyis csak elektromosan kapcsolgatunk, tényleg fölösleges egy bazi nagy kart rakni a műszerfalra. A forgótárcsával is gyorsan lehet kapcsolni a hátramenetet, D-t, ha pedig kézzel akarnánk váltani, ott voltak hozzá a kormányon a váltófülek.

A kisbuszoknál, mivel sokat használok ilyeneket, az egyik kritikus kérdés nekem a fűtésvezérlés a hátsó részben. A PSA/Toyota is a hagyományos megoldást választotta, hiába digitális a kezelőfelület, az utastér hőkomfortját még mindig kis tekerőkön kell állítani a hátunk mögött a plafonon, elöl csak be- és kikapcsolgathatjuk. És kapcsolgathatjuk szorgosan, hiszen pont 0 darab nyitható hátsó ablak volt az utasoknak. A leghátsó sorba lehetett ültetni a rosszakat. Nem elég, hogy a panoráma tetőablak nem ért annyira hátra, és nem lehet ablakot nyitni, de a napfényrolót is lespórolták a két hátsó oldalablakról.

Kicsit fura ez az asztalka

A hátsó utasok ülései egyébként kényelmesek, a mobilok és laptopok töltöttségéről két 12 voltos és egy 230 voltos csatlakozó gondoskodik. Minden ülés kivehető, az utastéri első kettő megfordítható, bár Mercis stílusban, kivéve és fordítva beszerelve. A kötelező felhajtható asztalka eltér a megszokottaktól, kicsit gondolkodni kell, hogy is lesz a téglatestből asztalka.

A másik fájdalmam tükör volt. Akárcsak a Multivanban, itt is egy kis formatervezett tükröt raktak az autóra, aminek hatalmas a holttere, és a kiegészítő tükör helyett inkább holttérfigyelőt raknak a kocsiba. Emiatt lefele se látni semmit, pedig tolatáskor sokat segítene, és talán nem lett volna úgy meghúzva a felni se.

A head-up display hasznos tud lenni

A raktér a méretből adódóan jó nagy, sőt még nagyobb is lehet, hiszen az ülések síneken csúsztathatóak. A raktérajtó ablaka külön nyílik, ami szűk helyen jól tud jönni. Viszont sajnos a Proace-t is elérte a rejtélyes csomagtértakaró-hiány, így bármit berakunk, nem árt figyelni a kocsira, hol hagyjuk ott.

Renault Trafic VW Multivan Mercedes-Benz V osztály Toyota Proace Verso Ford Turneo Custom Felszereltség SpaceClass Comfortline Exclusive VIP Titanium (Busz, M1) Méret L2H1 L2H1 (HT) L2H1 (hosszú) L3H1 L2H1 Motor 145 LE, 340 Nm 102 LE, 250 Nm 190 LE, 440 Nm, automata 180 LE 170 LE, 405 Nm Ár 10 599 000 Ft 12 824 840 Ft 23 442 510 Ft 15 590 000 Ft 11 565 000 Ft Utastér méretek Hossz (mm) 2914 2932 nincs megadva 2763 nincs megadva szélesség (mm) 1625 1627 1552 nincs megadva 1775 magasság (mm) 1300 1332 1220 nincs megadva 1406 Külső méretek Hossz (mm) 5399 5406 5140 5306 5340 magasság (mm) 1971 1990 1880 1890 1977 szélesség (mm) 1956 1904 1928 1920 1986 tengelytáv (mm) 3498 3400 3200 3275 3300 Alapfelszereltség klíma automata automata automata automata manuális tempomat x x x x x forgatható ülések x x x - - sínrendszer x x x x - tolatóradar x 273 050,00 Ft x x x tolatókamera 150 000,00 Ft 393 700,00 Ft x 475 000 Ft (+holttérfigyelő, panorámatető) 349 250 Ft (+ navi) oldallégzsák x x x x x függönylégzsák x x x x x kalaptartó x x x - - navigáció 100 000,00 Ft 764 540,00 Ft x x 234 950,00 Ft 230 V-os csatlakozó x 289 560,00 Ft - x 25 400,00 Ft asztalka x 78 740,00 Ft x x -

Ettől a pár apróságtól eltekintve egy használható, kényelemes kisbusz, könnyen mozgatható ülésekkel, erős motorral és egy remek váltóval.