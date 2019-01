25 Galéria: Teszt: Kia Ceed kombi 1,4 T-GDI – 2018.

Aztán persze a kezdeti lelkesedés lelohadt, hiszen kiderült, hogy a Kia Ceed 1,4-es motorján mégis lesz egy turbó. Ezzel nem vagyunk sokkal beljebb, hiszen a valódi vevők vélhetően nem egy ilyen, jól felszerelt, 140 lovas TGDI-t fognak megvenni, pláne hétgangos automatával. Utóbbi 7,5 millió, a fapados viszont 4,5, bár ez természetesen óriásplakát-ár. Ha valaki vett az 1,4-es szívóból, jelezze, szívesen kipróbálnánk, a turbós motort már ismerjük a kompakt változatból.

Amekkorát nőttek az autóink, most egy ilyen jól hangolt 1,4-es turbómotor tud nagyjából bármit jól mozgatni az A6-os Audi méretosztályán innen. 140 lóerő és 242 newtonméter, utóbbi már 1500-tól. A hétsebességes duplakuplungos váltót ehhez is hangolták, probléma csak az indulásoknál van: bizonyos helyzetekben sokáig engedi felpörögni a motort, mielőtt összeengedi a kuplungot. A természetes reflexek miatt ilyenkor még lejjebb nyomjuk a pedált, viszont amikor összefog, nagyon elindul, ilyenkor az ijedtségtől a sofőr leugrik a gázról, vagyis megy a bólogatás.

Ha már mozog az autó, a váltó magára talál, bár ilyenkor sem fogja elvenni a Porsche 911-estől a legjobb automata díját. Nem reagál gyorsan, de simán lehet, hogy csak mert annyira nyugodtan közlekedtem vele, hogy a váltóvezérlő-szoftver hozzászokott a lajhárkodáshoz. Simán benne van, hogy két nap száguldozás helyretenné, viszont így tényleg alig fogyaszt. Országúton 90-100-as tempóval, kevés várossal 6,5-7 liter között kért, ami főleg annak fényében volt megdöbbentő, hogy a dízel-hibrid Kia Sportage ennek inkább a másfélszeresét fogyasztotta.

És ha már SUV-ok: a hobbiterepjáró vásárlásra a leggyakoribb indok, hogy az embernek kell a hely, és hát ha valamiben, ebben tényleg kiemelkedő a Ceed. 600 literes a csomagtartója, ledöntött ülésekkel pedig 1700. És nem holmi zegzugos, trükkös üregekből összerakott 1,7 köbméter ez, hanem rendesen pakolható barlang, nem is szabad akárhol nyitva hagyni, mert a végén még leszáll benne egy Antonov. Tegyük fel, hogy némi kereskedői nyomasztás után mondjuk 5,2 millióért hazaviszünk egy kombi Ceedet. Tudják, hogy a mindenkori csomagtér-harpagon, Škoda Octavia Combi honnan indul? 6,6 millióról, és az is csak 10 litert ver a Kiára állított hátsó üléssel, 40-et döntöttel.

A Ceeddel egy időben járt nálunk egy C Merci kombi, a Kia még amellett is nagynak tűnt, ráadásul azt nem lehet 1480 liter fölé bővíteni, tehát légköbméter/forint alapon a Ceed kombi tuti tipp. Jól mutatja az általános növekedést, hogy egy E39-es 5-ös BMW Touring is mindössze 1525 literes lehet. Akinek már zúg a feje a számoktól: a 27,5 colos kerekű hegyi bringám könnyedén befért és még mellé is feküdtem, tehát ordas nagy.

A hátsó ülés 40:20:40 arányban borogatható, tehát ha bent is van a bringa, még egy ember akkor is be tud ülni hátra, de például hosszú dolgokat is vihetünk úgy, hogy két hely megmarad. Rendelhető csomagelválasztó rendszer, ez már-már audisan drabális fémelemekből építkezik. Kampók, rögzítőfülek, lámpák, az ember szinte kedvet kap egy háztáji speditőr cég megalapítására, annyira kívánja a pakolást a Ceed kombi.

A puszta méreteinél egy megragadóbb tulajdonsága van, a kényelme. Nyilván belejátszott a 16-os kerékre húzott pufi téligumi, de úgy hajókázott, hogy már szinte sok volt a jóból, lehet, hogy a peres nyárigumival adja ki a jó kompromisszumot. Egy hasonlóan motorizált Golf vicsorgó hülyegyereket csinál az emberből, a Kia inkább szedál. Ha kell, akkor megindul, bár az automata furcsa módon lomhább a kézi váltósnál. A kombi gyorsulási adatai még nincsenek meg váltókra lebontva, de a kompaktnál így alakulnak: a kézi 9,2 másodpercet gyorsul, míg az automata 10,1-et, bár aki ebben az autóban a 0-100-ra hegyezi, az háttal ül a mozivászonnak. A kényelmes légkörbe amúgy is jobban passzol a kuplungolás hiánya.

Úgy általában a tapintható minőség nagyon jó, még ha nem is olyan elvágólag, mint egy Golfban. Vannak rendes, fizikai klímakezelő gombok, és a kijelzőn sem nehéz eligazodni. A zongoralakk mennyisége sem fáj, és a kormányra zsúfolt kismillió vezérlő is könnyen, gyorsan tanulható. És még hátra is bele lehet ülni.

A Ceed kombi annyira józan választás, hogy az már rémisztő: jól fogyaszt, jól megy, a csomagtere pedig akkora, hogy azt már simán privatizálná pofátlanabb oligarcha. Nem tudnék érvet felhozni ellene, ha valakinek kell a hely, de irtózik a hobbiterepjáróktól, akkor nem tud mellélőni. Ez egy minden létező racionális szempont szerint normális autó, amihez ugyanúgy jár a 7 éves Kia garancia. Semmitől nem esünk hasra, csak minden pont jó.