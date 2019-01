Teszt: Lexus LC500 - 2019.

Természetes, hogy a Lexusokat mindig a német riválisokhoz hasonlítjuk, hiszen ők is oda céloznak, onnan akarnak vásárlókat elhódítani. Amerikában megy, a Közel-Keleten is, de Európában valahogy sosem sikerült megfogni a vevőket. Ellenben az LC olyat tud, mint kevés riválisa: nem csak műszakilag, de a formaterve is elképesztően modern. Ja, és az a motor. De a többit inkább nézzék meg: