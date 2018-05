AMG GT S Roadster: ha a legjobb már túlzás

Eddig kétféle nyitott GT sportkocsit gyártott az AMG: a 475 lóerős GT Roadster volt a gyengébbik, az 560 lóerős GT C a drágább és durvább. Hogy kinek szánják a harmadikat, amely most készült el, rejtély, bár nyilván nem volt komplikált kifejleszteni.

7 Galéria: AMG GT S Roadster 2018

A GT S Roadster természetesen a nyitott AMG GT karosszéria és az 522 lóerős GT S motor kombinációjából született, ahogy a típusjelzésből logikusan le is vezethető. A 38 hiányzó lóerő a GT C-hez képest nem számít sokat: a négyliteres turbómotor így is képtelen dinamikát biztosít. Egy tizedmásodperccel ugyan hosszabb ideig tart elérni a 100 km/h-t, 3,7 helyett 3,8 másodperc kell hozzá, a végsebesség pedig 308 km/h, ami kerek 7 km/h csökkenést jelent. Mindezt azonban aligha lehet észrevenni a gyakorlatban.

7 Galéria: AMG GT S Roadster 2018

Igazság szerint kevés szól épp egy GT S Roadster megvétele mellett: aki a látványra megy, és olcsón megúszná a Mercedes sportkocsi-vásárlást, annak nyilván elég a sima GT Roadster – mellesleg 475 lóerő is bőven elég egy kis gyorshajtáshoz bárhol a világon – aki meg a nagy számokért rajong, az aligha adja alább a GT C-nél. De azok kedvéért, akik mégis az arany középutat választanák, Mercedes most készített egy ilyet is. Bajnak épp nem baj, végül is mondják, a változatosság gyönyörködtet.