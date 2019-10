Tényleg meglepően olcsó lett a Suzuki mini-terepjárója

Korábban már hallottunk a Suzuki új apróságáról, amely egész divatos fazonú, viszont nagyon pici, és mint kiderült, Indiában az ára sem lesz csillagászati.

6 Galéria: Suzuki S-Presso 2019 gyári fotók

Az alapkivitelért átszámítva 1,58 millió forintot kérnek, ami ugyan több, mint a Renault Kwid 1,2 millió alatti alapára, de így is versenyképes lehet. Ennyiért persze az apró méretek mellett a felszereltség is kompromisszumkészséget kíván a vásárlótól. Az alapárba például egy légzsák, ABS és elektronikus fékerőelosztó fért bele, viszont szervokormány, fogyasztásjelzés vagy klímaberendezés nem. Ugyanakkor létezik gazdagon felszerelt változat is, korszerű fedélzeti számítógéppel, 14 hüvelykes kijelzővel, mobiltelefon-integrációval, és mindazzal, ami a fapados modellből hiányzik – azért viszont már 1,9 millió forintnak megfelelő összeget kérnek.

Műszaki szempontból az összes változat hasonló: az ezres háromhengeres motor a maga 68 lóerejével és 90 Nm-ével nem durran szét az erőtől, viszont a 4,6 literes fogyasztás sem hangzik rosszul.

Az más kérdés, hogy a képek tanúsága szerint azért meglehetősen egyszerű anyagokból összerakott, és csupán 3,57 méter hosszú autónak mennyi esélye lenne Indián kívül. Valószínűleg nem véletlen, hogy európai forgalmazásról egyelőre nem esett szó, és nem is valószínű, hogy ilyesmi felmerülne, annak ellenére sem, hogy errefelé a legolcsóbb új Suzuki legegyszerűbb változatát sem kapni meg 3 millió forint alatt.