Előszedték a V10-es Ferrarit és mentek vele egy pályacsúcsot

Mindig érdekes Formula-1-es autót nem F1-es autóknak épült pályán látni. A steril Tilke-ringek után a Sonoma Raceway például egy nagyon másik világ. Erre a kaliforniai pályára vitték el nemrég a Ferrari 2004-es versenyautóját, és meg is döntötték vele az addigi pályacsúcsot.

A Ferrari korábbi tesztversenyzője, Marc Gene nem először visz régi F1-autót olyan pályára, ahol az sosem járt korábban. Amerikában több ilyen húzása is volt már, tavaly például Road Atlantán ment egy nem hivatalos pályacsúcsot a Ferrari egy 2003-as F1-szezonból megmaradt autójával, de megcsinálta ugyanezt korábban Laguna Secában is. Ez a két helyszín odaát a legismertebb pályák közül való, és hasonlóan nem egy utolsó vidéki libakergető Sonoma sem, ahol a NASCAR-nak és az IndyCarnak is minden évben van futama.

A Ferrari 2004-ben használt V10-ese

Gené most futott 1:21,004-es körét ugyan nem fogadják el hivatalos pályacsúcsnak, az mindenesetre nem semmi, ahogy elverte a hivatalos versenyben futott rekordot, ami 1:21,688-as és 2004 óta áll, még Marco Werner futotta egy Le Mans-i Audi-prototípussal. Gené Ferrarija is abból az évből való. Egy 900 lóerős, háromliteres V10-es hajtja. Az volt a V10 utolsó előtti éve a Formula-1-ben, 2006-tól jött a V8, '14-ben pedig a ma is használt 1,6 literes, turbós V6-osok kora.