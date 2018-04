A hat legjobb középkategóriás kétmillióig

Citroën C5 (2007-2017)

Többször is körbe rajongtuk már a második generációs Citroën C5-öst. Amellett, hogy a fix közepű kormánnyal, a félig homorú hátsó ablakkal, és a drágább változatok esetén hidrós felfüggesztéssel megkapjuk a kötelező citroënes különlegességeket, végre kifejezetten megbízhatóra (8,11-es népítélet átlag) is sikerült a nagy Citroën. Félni nem kell az utolsó generációs Hydractive 3+ névre keresztelt hidrós rendszertől, de ha mindenképpen ilyenfajta kényelemre vágyik, kérdezzen rá az eladónál, mert az olcsóbb változatok hagyományos felfüggesztést kaptak.

Az 1,6-os Prince-motort érdemes kerülni a korábbi cikkeinkben tárgyalt kokszosodási hajlama miatt, de készült 1,8-as és 3 literes szívó benzines is, az autó karakteréhez viszont leginkább a négyhengeres dízelek illenek. A népítélkezőink gyakran panaszkodtak a nehezen járó kuplungra, amit szerencsésebbeknek garanciában cseréltek. Korábban teszteltünk egy 136 lóerős változatot, amiben szintén gatya állapotban volt a kuplung, tehát érdemes erre figyelni vásárlás előtt.

Mivel alig egy éve fejezték be a C5 gyártását, a kínálat alja másfél milliótól körül indul, a legmegkíméltebb, jól felszerelt változatokért meg akár nyolcmilliót is elkérhetnek. A kínálat kétharmada viszont megáll kétmillió alatt, így bőven lehet válogatni. Az utolsó hidrós Citroënből volt kombi változat is, amiből gyártottak Cross Tourer nevű emelt hasmagasságú verziót is.

Ford Mondeo (2007-2015)

Ha a földöntúli kényelem helyett inkább a vezetési élményt tartja fontosabbnak, a Mondeo lehet az ideális választás. Magyarországon elég népszerű volt a harmadik (CD345 kódjelű) generáció, így jelenleg is több, mint kétszáz típus közül válogathatunk a használt piacon. Mivel a kortárs S80-as Volvóval és a Ford Galaxy-vel közös platformra épült, így elöl-hátul óriási a helykínálat, és mindhárom változat (4, 5 ajtós és Turnier kombi) csomagtartójába befér szinte bármi.

A Mondeo 7,66-os átlagot kapott népítélkezőinktől ami egy erős átlagos érték, főleg annak tudatában, hogy 75 tulajdonos visszajelzéseiből áll össze a szám. Néhányan panaszkodnak az elfáradó beltéri műanyagokra, de egyébként jellemzően csak az utálja a Mondeóját, aki a leggyengébb 1,6-os benzinmotorral, vagy a Delphi befecskendezős 1,8-as rettenet dízellel vette. Ha kell a ménes, ott a Volvo-eredetű öthengeres turbómotor, de az persze ritka és a kétmillióba se fér bele. A kétliteres és 2,2-es, PSA-val közösen fejlesztett TDCi-k ellenben bírják a strapát és hemzsegnek a kínálatban. Az se baj, ha flottás (nagy esély van rá), sokszor nagyobb törődést kapnak, mint a magánszemélyek autói. Számítson rá, hogy sok ütött-kopott példányt talál, sokan panaszkodnak a könnyen behorpadó karosszériaelemekre. A legrosszabb bőrben lévő Mondeók egymilliótól indulnak a már említett gyengébb motorokkal.

Honda Accord (2008-2017)

A nyolcadik generációs, máig utolsó európai Accord 8,44-es pontszámával hozza az összeállítás legjobb Népítélet átlagát, a csalódott vásárlókat nagyítóval kell keresni. Egy furcsa, inkább bosszantó hiba azonban sok tulajdonosnál jelentkezik: a szélvédő egyik díszléce hajlamos elfáradni, ami nagy sebességnél le is repülhet. Természetesen a Takata légzsák-botrány miatt érdemes utánanézni annak is, hogy a kiszemelt típusban elvégezték-e a hibás alkatrész cseréjét.

A japános megbízhatóságért cserébe el kell fogadnunk, hogy az Accord kicsivel szűkebb a kategóriatársainál, a Mondeónál például kemény 15 centivel rövidebb a tengelytáv. A beltéri anyagválasztás viszont pazar, és a kezelhetőbb méretek miatt az átlagnál kevesebb stresszt igényel a vezetése.

A fentiek alapján már valószínűleg sejtik, hogy nem sok Accordot találni 2 millió alatt. A cikk írásakor öt keresi következő gazdáját, mind relatíve magas, 2-300 ezres bevallott futásteljesítménnyel. A szűk (háromtagú) motorválasztékból a kétezres négyhengeres benzines és a sokat dicsért, 2,2-es i-DTEC dízel a jellemző. Kombit ebben az árkategóriában még hiába keresünk.

Renault Laguna (2007-2015)

Az utolsó Laguna nagyot fordított elődeihez képest, Népítélet átlaga 8,18-as 65 vélemény alapján. A korábbi generációk rossz híre miatt azonban óriási volt az értékvesztése, több tucatot találni kétmillió forint alatt már most is, az alja egészen 1,2 millióig zuhant. A kategóriatársakéhoz képest ennek is kicsit szűkösebb a helykínálata hátul (még a Grandtour kombi csomagtartója is csak 508 literes), viszont a beltérbe könnyű beleszeretni. Szemre és tapintásra is jó a kidolgozás, kár, hogy néhány tulajdonos furcsa zörgésekre panaszkodik. Szintén visszatérő hiba az első fékek gyors kopása, ami csikorgó hanggal is járhat.

Vezetni egyébként nem lenne rossz a Lagunát, elfogadható a kormányzás, kicsit pattogós a futómű, a drágább változatokban csodát tesz a négykerék-kormányzás, viszont a váltó pont olyan rettenetes, mint a legtöbb akkori Renault-ban. A gyönyörű kupé nyilván nem jön ki ekkora büdzséből, de a dögerős, GT változatok már elérhetőek 1,7 milliótól is. A legolcsóbbak között szép számmal a találunk a már egészen megbízhatóvá érett 110 lóerős 1,5 dCi-kből. A legjobb motor hozzá viszont a halkan, kulturáltan járó 2,0 dCi, már a 130 lóerős változat is jól megy, de van 150 és 173 lóerős teljesítményszint is, utóbbi már letépi az ember fejét.

Škoda Superb (2002-2008)

Aki hajlandó egy kicsit lejjebb adni az igényekből, de mindenképpen egy hodályt szeretne, annak elfogadható választás lehet az első generációs Superb is. A második még csak most fog bekúszni kétmillió alá, elsőből viszont már keresni kell a kétszázezer alatt futott példányokat. Van ilyen, közel a kétmilliós plafonhoz. A B5-ös Passat nyújtott padlólemezére épült első újkori nagy Škoda 7,5-es Népítélet átlagot hoz, de 128 véleményből jön ki ez a szám.

Sokan küszködnek az 1,9-es PD TDi-kkel, a kuplungszerkezet különösen gyenge láncszem (volt, akinek többször is megadta magát 100 ezer kilométer alatt). Az 1,8T gyújtótrafó problémáiról Papp Tibinek vannak friss emlékei. Arany középútnak talán a 140 lóerős 2.0 TDi lehet a legjobb választás, de költeni arra is kell majd. Sokan panaszkodnak a magyar utakra kényes futóműre is. Vezetni egyébként sem lesz élmény a Superbet, ez az autó tényleg arra való, hogy kevés pénzből tehénkedjen benne az ember, arra viszont tökéletes.

Volkswagen Passat (2005-2010)

A B6-os, gülüszemű Passat 6,82-es Népítélet átlagával összeállításunk legrosszabbra értékelt típusa, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a többiekéhez képest óriási, 350 darabos a merítés. A Passat jó megjelenésű, tágas, biztonságos autó, de kicsit igénytelen beltere, pattogós futóműve és zajos dízelei nem teszik az összeállítás legkellemesebb darabjává.

A csúnyán öregedő beltérrel – csakúgy, mint a Superbnél – itt is számolni kell, bár itt már inkább a zörgő műanyagok, nehezen működő kapcsolók okozhatnak kellemetlen perceket. Meghibásodásra hajlamos még az elektronikus kézifék és a hátsó lámpák LED-jei is.

Az 1,9-es, 2 literes PD TDi-k (tehát a legnépszerűbb változatok) a szokványos modern dízel kopó alkatrésznek tekinthető kettőstömegűn és magasnyomású szivattyún kívül még egészen újkorukban is tudtak hengerfejesek lenni és szeretik csipegetni az olajat (főleg a kétezres) is. Benzinesek közül a korai, rengeteg problémával járó TSI-ket érdemes kerülni, a közvetlen befecskendezéses FSI-k sokkal megbízhatóbbak, viszont városban sokat fogyasztanak. Jó dolog a duplakuplungos DSG váltó, de javítása nagyon sokba kerülhet.

