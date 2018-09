X2 M35i: egy BMW-szerűtlen sport-BMW

A BMW az X2-essel olyan típust alkotott, amely sikert arathat a fiatalabb vásárlók körében, de mindeddig hiányzott a kínálat csúcsmodellje, egy igazán sportos változat. Most ezt pótolják az M35i-vel, amely természetesen összkerék-hajtású, és egész erős turbómotor dolgozik az orrában, ha nem is a műfaj legerősebbje.

9 Galéria: BMW X2 M35i 2018

A mérnökök itt persze nem használhatták a bevált hathengeres motorjukat, mivel az keresztben nem fér el a motortérben, az X2-ben pedig már így áll a motor. Így a kétliteres, négyhengeres turbómotorból kellett még nagyobb teljesítményt kihozni. A Mercedes 381 lóerős rekordját a kétliteres szériamotorok közt egyelőre megközelíteni sem sikerült – bár nem is biztos, hogy ott volt a célok között – de 302 lóerő és 450 Nm csúcsnyomaték sem kevés két literből. Az X2-est 4,9 másodperc alatt gyorsítja százra az állandó összkerék-hajtás és a nyolcfokozatú automata váltó közbeiktatásával.

9 Galéria: BMW X2 M35i 2018

A teljesítmény persze nem minden, sőt, egy ilyen, magasabb építésű autónál nem is az élményautózás legfontosabb feltétele. Ám az M részlegnél adaptív csillapítású futóművet és M-Sport fékrendszert is fejlesztettek az erős motor mellé. A 18 hüvelykes első féktárcsáknak köszönhető, hogy az X2 M35i 19-esnél kisebb felniket nem is fogad, de természetesen 20 hüvelykesekkel is kapható lesz a típus. A külső átalakításával külön nem foglalkoztak, a jelenleg is elérhető M-Sport optikai csomag elemeit kapja meg az autó.

9 Galéria: BMW X2 M35i 2018

Az X2 M35i gyártása állítólag már novemberben elkezdődhet, de az európába szánt példányok előállítása csak 2019-ben kezdődik.