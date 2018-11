10 éves használt autók: miért robbannak le?

A műszaki egyszerűség még mindig biztos út, ha nem akarunk állandóan a legrosszabbkor jelentkező hibák miatt rettegni. Ugyanakkor a német autóklub, az ADAC 2017-ben lerobbant autókról készített statisztikája megmutatja, hogy ha egy típus bekerül a rosszak közé, tartósan ott is maradhat. Összesítésük szerint például egy tízéves Smart ForTwo és egy Daewoo Matiz gazdája minden út előtt imádkozhat, ahogy a Mercedes E-osztály vagy a korabeli Hyundai i30-é is.

A német autóklub, az ADAC fontos tevékenysége összepecázni az út szélén rekedt klubtagok autóit, vagy ha lehet, helyben menetképessé tenni őket. Az ottani sárga angyal nem áll neki generálozni a V6 TDI-t, ha átugrik rajta a vezérlés, az összetett elektronikai hibákkal sem mindig tudnak mit kezdeni, de ezekről a hibákról is tud a központ. Kimutatást így kategóriánként és autótípusonként minden főbb hibajelenségről készítenek, és tudják, mely autótípusokhoz milyen gyakran hívják ki a kollégákat. Az egészből évek óta letisztázott közleményt gyártanak, melyet érdemes átlapozni.

Az ADAC értékelőrendszerében ezúttal a 2008-as évjáratú, vagyis az épp tízéves autók lerobbanási mutatói közt böngésztem, mert ezekből rengeteget hoznak Magyarországra. Bár egy miniautóval a szervezet felmérése szerint átlagosan csak évi 9-11 ezer kilométert tesznek meg, míg a prémiumkategóriában ennek nagyjából a kétszeresét, az ember arra gondolna, ez nem sokat változtat a célba érkezés esélyein, pedig de. Amivel többet mennek, szinte biztosan gyakrabban rohad le az út szélén. Az egyes fejezetcímekre kattintva bárki elérheti az ADAC eredeti adatsorait, és ha ott a típusnevekre böknek, láthatják a jellemző hibák listáját.

Azt is hozzá kell tennünk már az elején, hogy az összeömlesztett vészhívás-kimutatásban negyven százalékkal toronymagasan vezetnek az akkumulátorproblémára visszavezethető lerobbanások és mögöttük 21 százalékon áll a motor, illetve perifériáinak hibája, míg ebből a tortából a legkisebb szelet, 1,3 százalékkal a kipufogórendszer, a részecskeszűrő vagy a katalizátor hibái miatti bejelentéseknek jutott. Az is eszembe jutott, hogy amikor például kigyullad egy autó, szinte biztosan nem kerül be az ADAC rendszerébe a tűz pontos oka, szóval amikor olvassák a cikket és esetleg belekattintanak az eredeti forrásanyagba a fejezetcímek mögött, ezek is jussanak eszükbe!

Magyarországon elvétve találkozni a kategória ászaival, pedig ahogy látom, már az itteni piacon is hasított magának egy kis szeletet a Toyota Aygo és francia márkák alá rendezett tesói, a Citroen C1 és a Peugeot 107. Ezeket a törpéket ezres, háromhengeres és 1,4-es turbódízel motorral gyártották 2005-től, és már több éve a legritkább ügyfelei az ADAC mentőszolgálatának.

A Toyota variáns 2008-as évjáratának esetében minden ezer eladott autóra 15,6 műszaki hiba jutott átlagosan, ami kiváló eredménynek számít, és még a hármasból leggyengébben szereplő Peugeot esetében is csak 34,8-et ért el ez az átlag. Ne feledjük, tízéves törpeautókról beszélünk, ezeket Kinder tojásokból szokták elővenni, és mégis 120-140 ezer kilométer lehet bennük. Röhejes, hogy bár a statisztika nem közli motorváltozatonként a hibák eloszlását, az öregedő Aygóknál is csak a kipufogó végdob hibáját említik, ami jó eséllyel egyszerűen elrohad ennyi idő alatt.

A minik szégyentábláján évek óta biztos helye van a drága és cuki Fiat 500-nak, mely szintén tízéves korára már ezer autónként átlagosan több mint 44 hibajelentést produkál. Megelőzi az azonos korú és a bontókban gyakran előforduló Daewoo Matiz (54,8), illetve a szerelők rémálma, a Smart ForTwo, a maga 56,1-es átlagával. Az olasz életmódtermék esetében a hűtéssel, az akkumulátorral, a váltóval és az üzemanyagpumpával is lehetnek gondok, a már nem is létező Daewoonál pedig ezen kívül még a kuplunggal, a generátorral és a gyújtással, míg a Smartnak a robotizált váltó a gyenge pontja.

A legmegbízhatóbb tízéves kisautó a Mitsubishi Colt (12,1/1000 autó), illetve a Toyota Yaris (19,9). Ezeknél a kipufogót, a gyújtógyertyát és az akkumulátort említi az ADAC, vagyis semmi olyasmit, amit ne lehetne kiszűrni egy alapos megelőző karbantartással. A nálunk nagyon gyakori Suzuki Swift Német-országban is ott van a listán, mégpedig kisautók a középmezőnyében, a maga 38,5 lerobbanás/1000 mutatószámával és gyújtógyertya, akkumulátor, illetve váltórudazat problémákkal.

A mezőnyt a Fiat Punto követi hátulról, esetében több mint 58 lerobbanás jut ennyi autóra, eredménye alig rosszabb, mint a Peugeot 207-é, amelynél ez a szám 52 eset környékére tehető. Az olasz kisautó, a kölcsönzők örök sztárja, a generátor, az önindító és a kipufogó hibái miatt várakozik az autómentőre, a Peugeot-nak egyebek mellett a gyújtótrafó, a hűtőrendszer hőérzékelője és a kormányszervó a gyengéje.

A legjobb kompakt kategóriás autók közé sorolták a Mercedes A-osztályt ezer autónként gyanúsan kevés, mindössze 12,8 hibával, illetve a BMW 1-es szériát a maga 23,5 esetével. A BMW-nél egyébként a vezérműlánc és a gyújtótrafó a két mumus, amiről már korábban tudtunk is.

Nálunk az ilyen méretű autók már családok ezreit szállítják nap mint nap, de Németországban azért kicsit más a szerepük. Érdekes, hogy egy tízéves Hyundai i30-ról nehezen tudjuk elképzelni, hogyan produkál ezer autónként több mint száz meghibásodást, pedig a számok makacs dolgok. A régebbi i30-nál motorhibát, vezérműlánc-hibát és tengernyi egyéb műszaki problémát regisztráltak az autómentősök. Azért nem mindegy ez, mert az ilyesmitől az autó tartósan mozgásképtelenné válhat, vagyis javítani és szállítani kell, ami Németországban méregdrága.

A rosszabbak közé sorolták a Kia Ceedet (75,6), ami nem meglepetés, hiszen a Hyundai rokona, illetve a Citroen Berlingót (78,6), utóbbit azért, hosszú hibalistáján ott a befecskendezőrendszer, a kuplung, az önindító, a vezérlés, hogy csak a legfájóbbakat említsem.

Ebben a szegmensben, ahol évente 18-23 ezer kilométer az autók éves átlagos futásteljesítménye, egy tízéves példányban könnyedén lehet több mint kétszázezer kilométer. Ilyenkor jönnek már a nagyobb bajok, a természetes elhasználódásból adódó lerobbanások és a combos javítási számlák. Az élen a maga 29 hiba/1000 autó arányával a korabeli BMW 3-as sorozat áll, de ahogy az 1-esnél, a nagyobb modellnél is jellemzőek a vezérműlánc-problémák, baj lehet a gyújtással és a relékkel, illetve a turbóval, ha éppen nem szívómotoros példányhoz hívnak mentőt.

Hazudik a perspektíva, valójában nem óriási, olyan éppen elég

A sereghajtó a Ford S-Max csaknem háromszoros gyakorisággal szorul műszaki segítségre sok egyéb mellett általános motorhiba, a Can-bus rendszer hibája, vagy a részecskeszűrő eltömődése és még egy sor, nem éppen olcsón orvosolható probléma miatt. A családi Ford esetében azért szomorú az ezer autóra jutó 88,4 lerobbanás, mert praktikus és sokoldalú autó, amelyben gyakran utaznak gyerekek, így még fájóbb lehet egy kényszerleszállás a nyílt autópályán. A 2008-as Mondeo szinte azonos (80,3) hibaaránnyal és teljesen azonos hibatípusukkal riogat, míg például az Audi A4-esetében összesített ezer autóra jutó 34,3 hiba inkább a BMW felé húz. Sovány vigasz, hogy is is felsorolják többek közt a vezérműlánc-problémát.

A luxuskategóriáról egyáltalán nem, a valamelyest szolidabb prémiumautókról is furcsa módon csak egy szűkített hibastatisztikát közöl az ADAC és nem csak azért nehéz itt kiemelni bármit, ami nagyon megbízható a 2008-as évjáratból, de nézzük a dolgot a rosszabbik végéről!

Egy tízéves (W211) Mercedes E-osztályon tízféle jellemző hibával találkoznak rendszeresen az autómentősök, köztük a hűtéssel, a generátorral, magával a motorral, vagy éppen az indítókulccsal/kártyával gyűlhet meg a tulajdonos baja, így ehhez a Mercedeshez tavaly ezer autóra vetítve 62,4 lerobbanás jutott, és sok olyan problémával találkozott a műszaki segítőember, amit nem tudott a helyszínen megoldani.

Aki gyakran olvas Totalcar használtteszteket, aligha fog hirtelen felindulásból 5-ös BMW-t vásárolni a 2010-ben leváltott E60-szériából, hiszen elég könnyű mellényúlni bizonyos motorokkal és a piacon lévő példányok jelentős része is csapda. Ennek megfelelően nem is kimagaslóan jó a lerobbanási arányszám, mely ezer autónként 37,8 eset, és ahogy az E-osztálynál, itt is sorjáznak a súlyos hibák motorral, vezérléssel, turbóval, vagy éppen az üzemanyagrendszerrel. Akkor már inkább egy Audi A6, amelyen ugyan szintén írnak általános motorproblémáról és a dízeleknél a részecskeszűrővel is lehetnek gondok, de összességében ez a legmegbízhatóbb a prémiumok közt a maga ezer autóra jutó 34,6 lerobbanásával.

Azért jó néha végigkattintani egy ilyen német statisztikát, mert bár az autós pokol minden bugyra nem tárul fel a számok mögötti állításokból, de kaphatunk néhány támpontot ahhoz, hogy mire kérdezzünk rá az eladónál, mielőtt megvesszük a következő autónkat, illetve a főbb hibalehetőségekre szűrve, némi okos netes kereséssel biztosan találunk kevésbé problémás motorváltozatokat még a legkockázatosabb modellek esetében is.