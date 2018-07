35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

Nem tudom, a csalódottság szólt-e az érdeklődőből vagy a meglepődés. Ha utóbbi, vágja, hogy a Hyundai nem kezdő kupéságban. Háromajtósból már példásan hosszú a névsor a Coupétól a Genesis Coupéig; ha előbbi, akkor nem értem. Nekem ebben a papagájkékben szinte sportautós a Fastback öt ajtóval is. Nekem csak szinte, de soha nem fordult még utánam annyi fej ültetett Civicből vagy matricatuningos Swiftből, mint ebben. Pedig ha tudnák a suhancok, hogy a tesztautóban annyi lóerő sincs, hogy kívánjam vele a Pilist. 140, azt is az orrára kapja.

35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

A látszat ellene szól, de ez családi kompakt kupé, a Hyundai méretben a csapott hátú és a kombi közé dobja. Dizájnérzékenységben meg kicsit azok fölé. Tizenegy a bűvös szám. Ennyi centivel ad többet hosszban a csapotthoz képest, cserébe viszont elvesz a fejtérből szépen: a tetővonal csúcsa 2,5 centivel került lejjebb, plusz van még egy 0,5-ös ültetés a komplett kasznin. Ez lett a megoldókulcs a kicsit sportos, nagyon kupés családihoz - még nem embertelenül kevés fejtérrel, rendes csomagtérrel.

35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

A kacsafarok a végén jó húzás. Szemből ugye legfeljebb annak tűnik fel, hogy ez már a harmadik típusváltozat az i30-ból, aki szemre belövi azt a három centi mínuszt. A B-oszlopig sok érdemit nem változtattak rajta, onnan indul a lejtés a tetőn, a farok alatti lapos lámpákkal viszont már volt melója a Peter Schreyer-féle brigádnak. Nem egy fantáziátlan forma, a sziluettjén még átérződik, hogy rövid seggű autó volt az alapja – akármennyit nézem, ezt így főleg a színe teszi emlékezetessé. Imádtam látni az ablak alatt, de onnan, hogy magamra csuktam az ajtaját, képtelen volt kiváltani bármilyen érzelmet.

35 Innen mondd meg, csapott- vagy ferdehátú Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

Egy időben le voltunk tiltva a Hyundai-tesztautókról, új Hyundaiban sokáig csak az autószalonokon ültem. Amikor végigseggelsz napi 20-30 autót, összefolynak a dolgok, főleg hogy a szalonokra mindenki csúcsfelszerelt belteret visz csúcs bőrhuzattal, félhomályos standokon kiállítva. Szóval mostanáig nem volt meg, milyen lehet a hétköznapokban. És milyen? Hát, egy igazi, száz százalékos semmi extra. Nincsenek nagyon elborult, bátor kreténségek, mint amit mondjuk a Toyota mer, de nem is a középkategória ízlésbajnoka.

35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

Itt van mindjárt a kormány. A vastag kerék egész jó, az elnagyolt műanyag gombok az otrombaság határán vannak, bár az is igaz, hogy el vagyunk kényeztetve prémium tesztautóval: ebben a kategóriában a legtöbben ezt tudják. Én mondjuk nem színeztem volna meg a telefonos gombokat. Kábé öt hívás, és rááll a hüvelykujj, akkor meg minek a roncstelepig nézni, hogy zölddel veszed, pirossal lerakod?

35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

Van még pár kellemetlen műanyag, a könyöklő alatti ijesztően kemény, az ajtós rekeszeket sem a legfinomabból csinálták, de szemmagasságban már semmi barbárság ilyen magas felszereltségnél. A hétcolos tablet még ezzel az indokolatlanul vastag kerettel sem tolakodó, még ha a józan logika szerint egyszerűbbnek tűnik levágni egy centit a zongoralakk keretből, mintsem a szellőző keretével lekövetni a kijelző ívét.

35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

Elöl még nem érződik, hogy lent van a teteje, hátul viszont ne akarjon senki tartósan 180+ centis haverokat cipelni. A tizenegy centi nyújtásból a tengelytáv nem kapott, így a lábtér maradt, a csomagtér viszont itt már 450 liter. Tizennégy százalékkal nagyobb, mint a csapott hátúnál, viszont sokkal kisebb, mint a nagy konkurensnek mondott Octaviánál, ami 590 litert tud, igaz, van huszonkét centi előnye. Nem lehet síkba dönteni az üléseket, de döntött ülésekkel azért összejön 1351 liter.

35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

Még korábban lejátszhatták házon belül a Kiával, ki mit vigyen, és az erős-dögös ötajtósnál ők dobták a kisebbet. V6 biturbó, össszkerékhajtás – a Stingerrel komolyan gondolják, hogy leállnak meccselni a műfaj nagyjaival, a Hyundainak maradt, hogy egy kategóriával lejjebb söprögesse össze a wannabe sportkupésokat. Ennek megfelelően az igazi sportautós értékeket a Fastbacknél kár keresni. Ezzel az 1,4-es turbós benzinessel végképp.

35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

140 lóerőt és 242 Nm-t tud a Hyundai 1,4 T-GDi-je, amivel nem is lenne baj, ha tudná turbó nélkül. A hétfokozatú duplakuplungossal eleve nem ígérnek űridőt, még a 0-100 km/h-s spirntre is kell neki 9,5 másodperc, nagyobb baj, hogy ezt klasszikus turbólyukkal teszi. Akkorával, hogy ne akarj vele a szerpentin felé kerülni. Annyit tett a szótári vezetési élmény ügyében a Hyundai, hogy tizenöt százalékkal keményítette a futóművet. Ezt kiérezni kéne egy Michelisz Norbi, lényegesebb hozadék, hogy a hátrafelé nyúlt kasznival a hátsó tengely kapott plusz kilókat. Hetvenet az alap ötajtóshoz képest, talán ezért is a keményítés.

35 Galéria: Teszt: Hyundai i30 Fastback – 2018.

Ha az a kérdés, ki vesz i30 Fastbacket, a legegyszerűbb válasz: aki nem akar Octaviát. A Hyundai jól odalőtte a Skodának az i30 kombit is, itt én nem érzem annyira direktnek az átfedést ízlésvilágban, mint amennyire hangoztatják, de ha valakinek nem minden a csomagtér, nincsenek magas gyerekei, akár még boldog is lehet vele Octavia nélkül. Bár én ezt az 1,4 turbót passzolnám. 5,85 millióról indul vele a Fastback, de a tesztautót még felextrázták 7,7-ig.