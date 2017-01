Menetpróba: Lexus IS300h – 2017.

21 Szép hosszú motorháztető, pedig már csak négyhengereseket tesznek alá Galéria: Lexus IS300 – 2017.

A BMW 3-as sorozatának japán remakejeként 1999-ben mutatkozott be a Lexus IS modellcsalád. A Toyota luxusmárkája azóta a harmadik generációnál és az egymilliót meghaladó összesített eladási eredményeknél jár. Az idén aktuális a modellciklus félidejekor esedékes frissítés, de a Lexus nem vitte túlzásba a dolgot. Új lámpák és lökhárító, még hangsúlyosabb Darth Vader száj, egy mérettel nagyobb központi tablet és áthangolt futómű jelenti az újdonságot. A hibrid motoros változatot Róma mellett próbáltuk ki.

Egy olyan kategóriában, ahol az eladások oroszlánrészét a kétliteres turbódízelek és a kombik flottaértékesítése teszik ki, a Lexus IS eleve esélytelen a dobogóra: aktuálisan sem dízelmotorja, sem kombi változata nincs. Hogy mégis elég szép számban gazdára talál, arra egyetlen szó a magyarázat: hibrid. Az IS300h-ban egy 2,5 literes, négyhengeres benzinmotor és egy elektromotor dolgozik kellemes harmóniában és meglehetős hatékonysággal. A takarékosságra hangolt változat hivatalos széndioxid-kibocsátása 97 g/km, ami az erre adószempontból érzékeny piacokon igen népszerűvé teszi a flottavásárlók körében. Annyira népszerűvé, hogy az alapváltozatot jelentő kétliteres, 245 lóerős turbós benzines az eladások mindössze tíz százalékát teszi ki.

21 Új designelem a krómkeretes kipufogóvég – csak épp a kipufogó nem itt végződik, hanem egy lefordított, eldugott csőben a lökhárító mögött Galéria: Lexus IS300 – 2017.

Az IS200t és az IS300h mellett ma már nincs az M3-as BMW-vel, az RS4-es Audival vagy a C63 AMG Mercedesszel versenyző sportváltozat. Az előző generáció szép emlékű, ötliteres, V8-as IS-F modelljének utóda egy kupé, a kétajtós RC F, mivel a húszmillió forintot és a 400 lóerőt meghaladó kategóriában inkább az elegáns kupéforma a menő. Igazi F, azaz sportmodell tehát már nincs az IS-ből, de van F Sport felszereltségi szint, 18 collos kerekekkel, optikai kiegészítőkkel, állítható felfüggesztéssel és sportülésekkel. Fehér tesztautónk is ilyen.

21 Hatalmasra nőtt az IS arca az új lökhárítóval és hűtőmaszkkal Galéria: Lexus IS300 – 2017.

Bár szinte minden adottsága megvan hozzá, a Lexus IS nem egy élményautó. Hiába a kompakt méretek, a hátsókerék-hajtású felépítés és a benzines motorok, nem érezni benne egy pillanatra sem, hogy huligánkodásra csábítana. Élettelen, művi kormányzás, feszes, de nem szórakoztatásra belőtt futómű, letargikus CVT-váltó és nem különösebben combos menés – a látvány és a marketing sportszedánt ígér, de az 1600 kilós IS300h nem az. A százas sprintet 8,3 másodperc alatt futja meg, ami inkább átlagos, mint jó érték, de a hibridhajtás ritkán a sportosság szent grálja.

21 Atkinson ciklusú a 2,5 literes, négyhengeres benzinmotor. A hibrid hajtás összteljesítménye 211 lóerő Galéria: Lexus IS300 – 2017.

Az IS300h visszafogottabb vezetési stílus mellett teljesedik ki, extrém óvatossággal akár tisztán elektromos üzemben is elaraszol a városi csúcsforgalomban. Aki nem rohan, az hat liter alatti fogyasztással és a kellemes suhanás élményével találkozhat az IS-ben. Rövid távon vicces, de öt percnél hosszabb utazáskor már inkább tolakodó és fárasztó az IS motorhang-generátora, amely Sport módban egy amerikai V8-as gurgulázó morajától a herélt kipufogójú sornégyes japán sportmotorok üvöltéséig széles zenei skálán játszik, de azért örültem, hogy ki lehet kapcsolni. Ha megszűnik a mű motorhang, akkor némi gördülési- és szélzaj lép a helyébe, illetve a regeneratív fékezéseket kísérő troli-effekt. Akkusztikailag nem a legkifinomultabb Lexus az IS, de legalább a Mark Levinson hifi szépen szól ebben is.

21 Igényes anyagok és makulátlan összeszerelés fogad az IS-ben Galéria: Lexus IS300 – 2017.

Ízléses és kifinomult viszont az IS utastere, az összeszerelés minősége méltó a márka hírnevéhez. Minden felület pontosan, keskeny rések mentén illeszkedik a padtársához, és a kapcsolók örök életet sugárzó határozottsággal kattannak. Kiváló minőségű anyagok, ízléses és modern színvilág, érdekes részletek: az IS utastere a szűkösség okozta intimitással együtt is egy kellemes hely, a kényelmes sportülésekből hosszabb etapok után is frissen száll ki az ember. Kivéve, ha menet közben sokat kellett matatnia a fedélzeti információs és szórakoztató rendszer menüjét.

Én úgy képzelem, hogy a Lexus az Utolsó csillagharcos című filmhez hasonlóan a jobb orvosi egyetemek számára toboroz embereket. Ahogy a sci-fi főhősét egy kocsmai játékgépen beállított csúcs után viszik el vadász-űrhajó pilótának, úgy a Lexus IS sofőrök közül azt, aki mellényomás nélkül tudja kezelni az infotaiment rendszer joystickjét, azonnal felveszik agysebésznek – ösztöndíjjal. Annyira nehézkes kezelni a rendszert, eltalálni a kívánt menüpontokat, hogy mindenki másnak marad a cifra káromkodás és értetlenkedés a 7-ről 10 collra növelt képernyőjű központi kijelző előtt.

21 Kényelmesek, jól tartanak az F Sport ülései Galéria: Lexus IS300 – 2017.

Felnőtteknek hátul az alacsony tető miatt kicsi a fejtér, elöl a széles középkonzol és az erősen döntött A-oszlop miatt érezzük szűkösnek az IS-t, klausztrofóbiások a vételi szerződés aláírása előtt mindenképp próbálják ki. Kategóriájához képest elfogadható méretű a csomagtartó, van sílécalagút, viszont az akkucsomagok miatt a padló alatti tárolórekeszek hiányoznak.

A bosszantó tökéletlenségek ellenére van valami csábító, szinte ellenállhatatlanul vonzó az IS Lexusban, főleg ha az ember ismeri a konkurens modern prémium dízeleket és azok fenntartásának, használatának nyűgjeit. Igen, a megbízhatóság és gondtalan együttélés ígérete, a Toyota hibrid rendszerének kiforrottsága nagyon komoly érv az IS300h mellett. Az alacsony fogyasztás és károsanyag-kibocsátás sem utolsó szempont, de a különböző vevőelégedettségi felmérések – ahol a Lexus ritkán csúszik le a kategória első helyéről –, lehet az igazi aduász. A Lexus IS sose lesz egy érzelmi hullámvasút, de pont ezt lehet a leginkább szeretni benne. Vezetése közben sose fogják a boldogsághormonok tombolva elárasztani az embert, de nem is társul minden szervizlátogatáshoz gyomorgörcs.

21 Új a hátsó lámpa designja is Galéria: Lexus IS300 – 2017.

A legolcsóbb IS300h 10,7 millió forint a Lexus árlistája szerint, míg a legdrágább 15,9 millió. Minden ma divatos és ebben a kategóriában már szükséges extra rendelhető hozzá, akár az ülésszellőzés, akár az ütközést felismerő és annak hatásait enyhítő rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztetés vagy épp az automata LED-es fényszóró a vágyunk. Dízel és kombi viszont nincs, így nem mostanában fog fellépni a középkategóriás prémium autók dobogójára. De ahogy elnéztem a Lexus embereit a nemzetközi bemutatón, ez a legkevésbé sem zavarja őket. Tudnak örülni egy negyedik helynek is.