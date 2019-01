BMW M850i - 2019.

41 Nem lett szelíd, de valahogy feleslegesen agresszív sem Galéria: BMW M850i

A BMW M850i meg... ő is gondolkozhatott volna, mielőtt megnyomta a csengőt... Haver, tél van! Tele az ország gyengeelméjűekkel, akik rávágják, hogy juhé, erős BMW, irány a behavazott szerpentin, de aki egy ötvenmilliós autóval hurrá-hangulatban indul csapatni, attól már az is csoda, hogy egyáltalán megérte a huszadik születésnapját. Kicsit reménykedtem, hogy kárpótlásul a tesztautó az új 8-as Night Sky különkiadása lesz, és valahogy a Rolls-Royce Wraith zseniális vásári mutatványát, a csillagos égboltot ismétli meg kínai üvegszálas ledekkel. Miért is ne ismételné? Ami felülről jön, általában menő. De sajnos nincs benne csillagos ég, csak a kárpitban, a középkonzol könyöklőjébe beledolgozott mikrometeoritok formájában.

Ebben ráadásul az sincs, mert ez egy Monte Carlo Blue, de így is elég látványos. Még meg se jelent, nemhogy megmelegedett volna a piacon, de már a használtakat árulják - oké, ez csak afféle nepperhumor. Rendszám nélkül, 50 milliós egységáron. Kedves Ferenc már fel is bérelt egy hekkert, hogy blokkolja a hasznaltauto.hu-t a kritikus laptopokon (Zimány Linda).

Nagyon odavoltunk, mekkora egy batár lesz, hát érted: 8-as, NYOLCAS, nem ám a kis pöcsmaki 6-os, úgyhogy először vittem is a garázsba egy szendvicset, ha megéheznék, míg körbejárom. Ahhoz képest meg semmi. Hékás, ez nem is nagy! És a szemünk nem csal. 29 centivel kisebb a tengelytávja, mint a jelenlegi 7-esnek (2822-3070), ami kicsit megkérdőjelezi, hogy a 7-es kupéja. Mert ugye ott a 3-as kupéja, a 4-es, amit 440i változatában a kedvenc 2017-es tesztautómnak választottam. A BMW 440i így utólag sem tűnik törpeautónak a 8-as mellett, pedig ha a BMW által megadott típusnevek számaiból indul ki az ember, valósággal egy Messerschmitt Kabinenroller-féle nyomit képzelne el. Két kategória különbség a BMW szerint, 11 milliméter, ami a tengelytávot illeti. Amúgy, ha már, és egyébként meg pediglen a 4-es kupé tengelytávja megegyezik anyukájáéval, a 3-as szedán 2810 milliméterével.

Így aztán nem halnak le a nagy hírügynökségek a bejelentésemtől: az első újkori, 2004-es 6-os, a Bangle- vagy Bódi Sülvi-6-os három, azaz 3 centivel volt rövidebb, tengelytávban néggyel. Ennyi idő alatt még egy kompakt is többet nő.

Viszont szép, de nagyon. Az üt rajta a legnagyobbat, hogy látványos, mennyire nem akar nagyot ütni. Nem is értem, hogyan ment át az agyagmodell a board-on. A formaterveknek kellenek az évek, hogy leülepedjenek, és az újdonság varázsa nélkül lássuk őket, lehetőleg rozsda nélkül, de erre mernék fogadni, hogy maradandó lesz. Az előd 6-os se rossz, de az annyival gyengébb, hogy az akart ütni, ez meg csak szépségre tör.

Ha már évek és BMW-formatervek: érdekes, hogy a Bangle 7-es ma már mennyire nevetséges. Az is tiszta sor, hogy az E38 nem jön vissza soha bár, bár meríteni a hangulatából mindenképpen érdemes. 2019-ben viszont nem az E38-ból merítgetnek a BMW formatervezői, hanem előre tekintetek, de nem egészen ugyanabba az irányba. Csak annyit mondok, új 7-es, és már értik is, mit gondolok. Hírszerkesztőnk elmélete szerint egyértelműen kettéválasztották a palettát, mégpedig dizájn alapján. Ezen túl lesz az extrém tahó stílus, ami a kínai piacon, úgy értem, a Kínai Népköztársaságban, nem a Négy Tigrisen látatlanban is telitalálat. Valamint a kultúrdiszkó, mint ez a 8-as, vagy a 4-es kupé. Piackutatás és matek: nulla adattal rendelkezem, de ez tudom képzelni a számítást, amelyben kijön, hogy a kínai, a tahóságra hasonlóan fogékony amerikai és orosz piacon sokkal több új 7-est adnak el, mint amennyien Európában inkább keresnek valami mást.

A 8-as viszont Európában tökéletes. Szemből csak úgy jó - nem alapítanék a kedvéért kisegyházat, de rendben van. Az oldalnézete talán a legkeményebb. Biztos van valami titka, de hónapokig kéne néznem, és hetente egyszer lemosnom, hogy rájöjjek, de valami trükk az arányaiban is kell, hogy legyen. Normál fastback sziluett, de valami mintha fel lenne benne találva, csak nem tudom, mi. Az oldaldomborítások, nyilván, evidens, de a tömb maga is valahogy trükkös. Az meg, ahogy a küszöb fény-árnyék vonala lekanyarodik, felette az ajtó alsó domborítása fel, az ajtó közepén átfutó fény-árnyék vonal pedig valahol a hátsó kerék felett egybemosódik az alsó vonallal, de a tanksapkanyílás felől amúgy is folyik rajta lefelé a fény, hát ez szóelakasztó. A hátulja... a hátulját kéne látnom valami más színben is, mert így egyelőre nincs róla véleményem.

Tényleg, a szín: ez a patkányszürke pezsgőgyöngyház még a mai újhullámos szürkék közül is kiemelkedik. Furcsa, hogy az ember alig találja az ötvenmilliós autót egy parkolóházban, főleg ha üres a parkolóház, mert olyan ez az árnyalat, mint valami betondzsungelre kevert rejtőszín, mégis valahogy... nem tudom, vonzza a szemet. Vagy gyönyörködteti, ha már ott van. Véletlenül belebotlott. Nem is nagyon van paraszt részlete, pedig a BMW nem fukarkodik a rejtett üzenetekkel, melyekkel a célközönség tudatalattiját bombázzák. Lehet, hogy három év múlva én is csak röhögök mai önmagamon, de most nagyon minden idők egyik legszebb BMW-jének tűnik.

Egy 50 milliós NER-kupéban nyilván minden benne van. Kedvenc extrám az éjjellátó, ami predátort csinál belőlünk. Évek óta van már ilyen BMW-kben, jól is működik, de én most láttam először. Városban inkább poénnak tűnik, hogy először azt hisszük, ó, csak egy szaros hőkamera, mert a képen világít az összes féktárcsa és kipufogódob, aztán vesszük észre, hogy az emberek nem csak világítanak, de sárgák is. Óriási poén, aztán a tök sötét Cserhalom utcában a semmiből egyszerre csak felvillan egy sárga futó, aki valamiért bölcs ötletnek tartotta, hogy este feketében fusson. Élőben egyáltalán nem látszik, a monitoron meg ott fut a világító kanári. Health Goth amúgy a stílus neve, fekete fitnesz, de érdemesebb világos nappal divatozni, mert úgy látszik is, milyen menők vagyunk.

Belekötni? Nem csak hogy nehéz, de egy ilyenbe szerintem még a konkurens márkák/nemzetek tízdanos trolljai sem akarnak. A GT valahogy szent ügy; a máséba sem rúgunk bele. A GT semmire se jó, még igazán feltűnni sem, hiszen az a szupersportautók reszortja. Nem feltűnő autó. Furcsa, mi? Mentem vele a sztrádán vagy egy órát, és senki sem takarodott a belső sávból. Gurulgattam a városban, alig fordult utána valaki. Álló helyben már nézik, és elég meghatott tekintettel. Nem tudom, mikor váltott ki utoljára BMW külső szemlélőkből szeretetrohamot. Tudatos a visszafogottság? Sosem tudjuk meg. Elképesztően jól néz ki. Lehet, hogy az új 7-esnek kicsit túltolták az arcát, és a BMW formaterve abba az irányba megy, de a 8-as nagyon más irány.

A dupla oldalablak ellenben hiányzik az extralistáról - lehet, hogy így keret nélkül nem adja ki a konstrukció, de így 220 körül már elég erősen süvít. A zenétől nem csináltam össze magam, pedig biztos sokba került. Talán ha több időt töltök az autóban, másképp alakul, de ilyenkor ki akar feleslegesen sokat ülni egy 500+ lóerős autóban?

A modern felesleges extrák listáját az okostelefonos bejutás vezeti egy telefonra letölthető app segítségével. Jól ki van találva, hogy pl. csak Samsung telefonnal működik, hiszen az összes többiben kis túlzással a kínai titkosszolgálat gondjaira bízzuk a BMW-nket. Szerencsére Magyarországon amúgy sem működik. Komoly extra lenne a hátsó hely, de nem próbáltam ki - még a műszerfal telibe fotózásához se másztam be hátra. Annyit róbáltam magam mögött, hogy a kézfejemet be tudom csúsztatni az első támla és a hátsó ülőlap közé, de ez így maximum egy keljfeljancsinak jó.

A motor neve N63, 4,4 V8 twin turbó, merevebb forgattyúsházzal, átdolgozott hengerfejekkel, nagyobb turbókkal. Nyolcfokozatú automata váltó, rajtprogrammal, mellyel az 1,9 tonnás tehénkének meglehet a 3,7 másodperces 0-100, és az összkerékhajtás miatt még ezen a havas taknyon is egész jókat rajtol. Az aktív hátsókerék-kormányzás miatt váratlanul fordulékony, bár lehet, hogy ez csak placebó, és ugyanilyen fordulékonynak érezném hagyományos hátsó tengellyel, 440i+1 centi típusjelzéssel.

A kupék kevésbé evidens hátránya a nagyon hosszú ajtó; ha nincs mellettünk egy fél autónyi hely, eleve be sem tudunk szállni. Ezen sok BMW-s ügyesen úgy segít, hogy egyszerre két helyet foglalnak, az a 4-es Golf, amelyik emiatt nem fért oda, úgyis kevesebbet ér, mint egy karcolás az M850i ajtaján. Nagyon alacsonyan (=sportosan) ülünk, ami tökéletes, ha versenypályán mennénk, bár akkor azt a pályát nagy valószínűséggel egyedül béreljük majd, mert ki forszírozná egy 50 milliós autóban a test test elleni küzdelmet becsövezett F Astrák ellen? Közúton ez az üléspozíció azt jelenti, hogy városban egy autó fölött sem látunk el, sötétedés után minden fényszóró a mi szemmagasságunkban világit, szemből és hátulról is. Hosszabb túrán meg, mint granturismo ugye, az van, hogy szerpentinre egy ilyen autó messze túl erős. Egyszerűen nincs esélyed, hogy lepadlózd - félig se padlózhatod le, mert meghalsz.

A kormányzás, ami a visszajelzést illeti, elég nagyautós, de ez egy nagy autó, és hogy sportos nagyautói minőségében mit tud a konkurensekhez, a Lexus LC500-hoz és a Mercedes AMG S63 S Coupe-hez képest, csak egy összehasonlító teszt tudná megmondani. Nálam látatlanban a BMW nyer, ha ebből a háromból kéne választani. Ez egy ilyen izé... statement-autó. Drága névjegykártya, ami sok mindent elmond rólad, amit szeretnél, meg olyasmit is, amit nem. Stílusos, vagány, ellenállhatatlan, kifinomult, kompromisszummentes, egyedi. Vagy csak egy felvágós, erőszakos tahó, aknek életében nem volt egy jó ötlete, csak ismert valakit arrafelé, ahol megbundázzák a közbeszerzéseket.

Nem fognak ezzel gyorsan kanyarodni: ez arra lesz használva, hogy a padlógázt próbálgassák. Vrumm, 40-120, brumm, 60-140, kábé ez lesz a sorsa. Versenypályára már csak azért sem viszi majd senki, mert ott ugye nem érvényes a casco, meg kinek hiányzik, hogy megalázza egy újonnan tízmilliós, lepukkant Radical SR3 az 1300 köbcentis motorjával. Közúton padlógáz-jojózni nagyjából ugyanilyen jól tud a Ford Mustang, negyedáron, de akik BMW M850i-t vesznek, azoknak pont fordítva számít a pénz. És amikor még egy Kuna Tibor-szintű lángésznek se sikerült rendesen lepapírozni a lopást, hát inkább élvezzük a pénzt, amíg lehet.

Ha az autóversenyzés érdekelné, venne egy tízmilliós pálya-fürdőkádat, amivel Ferrarikat alázhat a versenypályán, csak egy átlagos prostituáltnak a Radical embléma nem mond semmit. Nem is kell persze, hiszen a pénzedet akarja, nem a nagy kanyarsebességet. Szerpentinezni egy alapmotoros 1-essel is tök jól lehet, ha kell a hely, de még mindig száguldoznál, egy erős 5-ös is tökéletes, ha meg nagyobb beltér kell, és nagyok a távolságok, az 530d-nél jobbat nem találsz. 500 ló pluszos GT? Kinek? Minek? 130-as utazóval akarod nézegetni az autópályán szemmagasságban a kamionok tengelycsonkját? Áldásom rá, csak ne akarjuk megideologizálni az indokolhatatlant. Ha persze üzenet, az más.