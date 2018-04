Teszt: Audi A4 Avant g-tron Sport 2.0 TFSI S tronic – 2018.

Tedd a szívedre a kezed, és válassz, mi foglalkoztat jobban: hogy mennyi káros anyagot bocsát ki az autód, vagy hogy kell-e nagyobb kitérőket tenned, hogy tankolhass? A CNG-s autóknak ugyanis az egyik legnagyobb előnyük, hogy viszonylag tiszták, egyik legnagyobb hátrányuk pedig – legalábbis itthon – a szűkös kúthálózat.

Pedig nem egyforma minden Audi: például fényszóróban is eltér az A4 és az A5

Ha gázos autózásról beszélünk, meg kell különböztetni az autógázt, vagyis LPG-t, amely cseppfolyós, valamint a CNG-t, azaz sűrített földgázt, amely viszont gáz halmazállapotú. Egy kettős üzemű autó előbbiből jellemzően 10-15 százalékkal többet eszik, mint benzinből, utóbbinál a benzinfogyasztást 0,6-0,7-tel kell szorozni, hogy megkapjuk a kilogrammos értéket. Az LPG kutak hálózata Magyarországon is biztosított, CNG-t viszont úgy kéttucatnyi helyen lehet tankolni.

Semmi extra, ilyen egy Audi Avant

Földgázos autóból nincs túl sok a piacon, de az Audi hármat is kínál: az A3 Sportbackből 1,4-es, az A4 Avantból és az A5 Sportbackből kétliteres TFSI-vel. A sima benzinesekhez képest ezek a turbómotorok speciális dugattyúkat és szelepeket kaptak, teljesítményben is eltérnek: 170 lóerőt tudnak, míg kizárólag benzinnel használható társaik 190-et vagy 252-t.

A kétliteres TFSI itt 170 lóerőt tud, csúcsnyomatéka 270 Nm

Hétköznapi használat során egyáltalán nem lehet észrevenni, hogy az adott pillanatban gázzal vagy benzinnel megyünk – csupán a műszerfalon világító zöld g-tron feliratról tudjuk, ha CNG-üzemben vagyunk. A váltás automatikus, és abszolút nem tűnik fel, amikor átkapcsol. Mindkét tartályt teletankolva a fedélzeti komputer 700 kilométer körüli hatótávot ígér, de amint elindulunk, ez szépen kúszik lefelé: nekem 550 körül jött ki.

Vegyes használatban, Budapestet a közepesnél kicsivel nagyobb dugóban oda-vissza végigszenvedve, aztán autópályán, majd országúton Ózdra jutva gázból hat kilogrammot kért száz kilométerre, benzinből 8,8 liter volt a százas átlag. Ez azt jelenti, 369 forintos benzinárral számolva 3250 forintra jön ki a száz kilométeres etap, míg 345 forintos gázzal 2070 forintra. Igaz, a Bécsi úti kúthoz igényeltünk kedvezménykártyát, amit lényegében bárki megtehet: azzal 45 forint a kilónkénti kedvezmény, tehát 1800-ért mehetünk 100 kilométert. Ezen a távon tehát 1400 forintot spórolhatunk.

Nagy a segge, de belül szűkebb, mint a többi A4 Avanté

Az tehát látszik, hogy ha csak a fogyasztást vesszük, jóval olcsóbban eljárhatunk CNG-vel, mint benzinnel. A szervizköltség más kérdés: Stump Bandi pár éve alaposan körbejárta a kérdést, akkor az jött ki, hogy körülményes és drága a javítás. Ha mégis bevállaljuk a földgázt, számoljunk azzal is, hogy könnyen lehet, változtatni kell a tankolási rutinunkon, egyszerűen mert be kell iktatni egy olyan kutat, ahol van CNG. Nekem mondjuk szívás volt, mert Ózdon nincs, sőt legközelebb hatvan kilométerre, Miskolcon.

A mátrix-led fényszórókért közel 700 ezret kérnek

A gázos autókról sokszor hallani, hogy kíméletesebbek a környezetnek, mint a benzinesek, és főleg a dízelek. A német autóklub (ADAC) idei Ecotestjében valóban nagyon jól szerepelt az A4 g-tron: a hatodik helyen zárt, megelőzve többek közt a tisztán elektromos Tesla Model X-et, valamint a Toyota C-HR és Prius hibrideket. Kilométerenként 135 grammos szén-dioxid-kibocsátást mértek, igaz, ez az érték alacsonyabb fogyasztás mellett jött ki, mint amit nálam produkált a tesztautó. A károsanyag-kibocsátása földgázüzemben kimondottan alacsony volt. De mégis hogy verhette meg a full elektromos Teslát? Az ADAC a villanyautóknál Well-to-wheel, azaz forrástól a kerékig nézte a kibocsátást, tehát a villamosenergia előállítását is figyelembe vette.

39 Galéria: Audi A4 g-tron – 2018.

Ha a tankoláson túllépünk, a g-tront is pontosan ugyanolyan használni a hétköznapokban, mint egy bármilyen másik A4-est. Az 1670 kilogrammos test szűk mázsával nehezebb, mint a sima benzinesé, és a motor is gyengébb valamivel, de a 170 lóerő és 270 newtonméter sehol nem volt kevés. Ehhez hétsebességes, duplakuplungos automata váltó járt: gyorsan, finoman kapcsolgat, városban és utazni is teljesen jó.

Autópályán is csöndes, sem a motorhang, sem a szélzaj nem bántó. A futómű viszonylag kemény, ami kanyargós úton előny, nagyon stabil vele az autó, de rázós, rossz úton inkább átok volt. Idehaza sajnos sok van az utóbbiból, nagy áldás, ha puhábban rugózik a kocsi.

39 Galéria: Audi A4 g-tron – 2018.

A formában nagy meglepetéseket nem kell keresni, hiszen az A4 és A4 Avant már lassan hároméves. Külső méreteiben szinte akkora, mint egy második generációs A6-os (hét centivel rövidebb, de hárommal szélesebb), tengelytávja ráadásul hat centivel nagyobb is. Igaz, a hátsó lábtér szűkösebb, de valljuk be, az esetek túlnyomó részében teljesen felesleges is akkora hely, amekkora a C5-ös A6 hátsó sorában van.

Egyszerű, de anyagaiban és összeszerelésében is minőségi beltér

Csomagtartóban a gáz miatt bukunk valamennyit a mezei Avantokhoz képest: itt alaphelyzetben nem 505, hanem 415 literes helyre pakolhatunk, az üléseket ledöntve 1415-ig bővíthetünk. Ezt alaposan ki is használtam, bazi nagy ikeás szatyrokkal és sporttáskákkal küldtem meg – elég nagynak bizonyult.

Kisebb a csomagtartó, mint egy sima benzinesé vagy dízelé, de a 415 litert 1415-ig bővíthetjük

A Sport felszereltségű tesztautó beltere mind minőségi, mind ergonómiai szempontból teljesen rendben van. Nem valami csilivili, sokan rásütnék az unalmas német bélyeget, de bármihez is nyúlunk, nem ráz ki a hideg: a műanyagok puhák, a betétek szépek, igényesek, nem tolják az arcunkba a négyzetméternyi felületű zongoralakkot. A műszeregységnél meghagyták az analóg órákat, köztük van digitális kijelző is. Egyedül a központi képernyőbe tudnék belekötni, ami nem illeszkedik szervesen a műszerfal egészébe, csak ott ül bénán a tetején. Erre sokkal szebb megoldások vannak, még házon belül is – elég csak a Volkswagen T-Rocra gondolni.

A CNG-s Audi A4 Avantok 11,6 millió forintról indulnak, a tesztautó a közepes, Basis felszereltséggel, ezen felül városi, túra és parkolási asszisztenscsomaggal, mátrix-ledes fényszórókkal, Bang&Olufsen hangrendszerrel, háromzónás klímával, multifunkciós bőr sportkormánnyal, MMI navigációval, elektromosan állítható és fűthető első ülésekkel, S line csomaggal már fel is kúszott 19 millió fölé.

39 Galéria: Audi A4 g-tron – 2018.

Konkurenciája mondjuk így sem nagyon akad. Mercedes-Benz E osztályból az előző generációban még volt CNG-s, most már nincs, de az amúgy is nagyobb. Sem a BMW, sem a Lexus, sem a Volvo nem kínál földgázos modelleket. Az igazi kérdés inkább az, hogy A4-et, vagy A5-öt akarunk gázzal. Más megközelítésből ráadásul az sem biztos, hogy fogyasztásból hamar visszahozza a benzineshez vagy dízelhez képesti felárat a g-tron. A sima 2.0 TFSI-hez képest Sport felszereltség mellett durván egymillió, az erősebbik, 190 lovas 2.0 TDI-hez mérve 800 ezer forint a differencia.