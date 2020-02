Megérkeztek az új Suzuki hibridek

64 Érdekes módon nem kannibalizálta a két hasonló modell egymást Galéria: Suzuki hibridek 2020

Nézzük át a két lágy-hibrid rendszer különbségeit. A 12 voltos hibrid rendszer 3-5%-os üzemanyag megtakarítást ígér, de igazából csak a fedélzeti eszközök energiaellátását képes fedezni és a dinastarter reinkarnációjaként megjelent az indítógenerátor a motortérben.

A 48 voltos rendszer már komolyabb beavatkozása képes. A gyár szerint 15-20 százalékos fogyasztáscsökkenést kínál, 10 kW környéki villanymotor-teljesítménnyel. Indokolt volt az üzemi feszültség növelése, hiszen 12 voltnál ekkora teljesítmény leadásánál már bődületes áram folyna a vezetékeken. Az áram pedig rezet kíván, jó sok rezet.

A rendszer működése egyszerű. A szokásos generátor helyett egy nagyobb és erősebb indítógenerátor gubbaszt a motor oldalán. Ez a generátor tölti az autó összes akkumulátorát, indítja a motort a start-stop rendszer vezényletére és besegít a motor munkájába is a megerősített hosszbordás-szíjon keresztül. Nyolc amperórás, lítium-ion akkumulátorban tárolódik a lágy-hibrid rendszer által előállított energia, ami az utas ülése alatt kapott helyet. A vezetőülés alá került a DC-DC konverter és a vezérlőelektronika, a motortérben alig van változás.

Menet közben a műszeregység kijelzője mutatja, hogy éppen segít az elektronika, vagy rekuperál. Energiát a fékezésből nem tud szerezni ez a hibrid, kizárólag motorfék-üzemben mutat nyíl a kerekektől az akkumulátorig. Alapvetően a gyorsításokhoz szükséges benzinszagú akaratnak színezi egy kisebb részét zöldre a Suzuki lágy-hibridje, az elgondolás remek, de nem ezzel fogja Gréta letörölni a könnyeit. Vezetési élmény szempontjából annyit lehet észrevenni, hogy sokkal finomabban működik a start-stop rendszer, a lényeg itt a károsanyag kibocsátás mérséklésén van, ami sikerült.

Felkaptam az új S-Cross AllGrip kulcsát, rögtön az autópályára fordultam vele, ami nyilván minden hibrid ellensége. Fogyasztáscsökkenést először Kaposvár belvárosában tapasztaltam, de nem ott mutatta meg legjobb arcát a majdnem-Vitara.

A sajtóbemutatók általában fel vannak fűzve valamilyen tematikára. A Suzuki nem akart lapot húzni a 19-re, a négykerékhajtású autókat szarvasokkal, vadászokkal párosította. Titkon arra számítottam, hogy a sztereotípiákra nyerget rakva lovagolunk egy unalmasat a puskák, sár, szarvasok, kolbász, pálinka ösvényen, de nem így történt. Voltak vadászok, sár meg kolbász is akadt, de komolyan elgondolkodtató záróakkorddal fejelték meg a rendezvényt.

Egyetemi tanár mesélt nekünk arról, hogy pontosan mi a feladata a vadászoknak, és mekkora gond van a mezőkön. A hivatásos vadászok a vadak erdészei. Nem szórakozásból lövöldöznek mindenre, ami mozog, hanem pontos sorvezető mentén tartják karban a vadállományt. Mivel az erdők területe lecsökkent, szabályozás nélkül az állatok bejönnének a lakott településekre lakmározni. A fenntartható gazdálkodás már nem tudja tartani a lépést a fejlődéssel. A hatvanas évek óta nagyobb az ökológiai lábnyomunk, mint amit a Föld még el tud látni. A bolygó túlnépesedett, pazarló életmódot élünk, könnyes szemmel nyúlunk a fém szívószálért a műanyag helyett, de a kényelmünkről és a luxusról nem akarunk lemondani. Ha nem kapunk észhez, drasztikusabb módszerrel lesz kénytelen a Föld lerázni magáról elkurvult szimbiótáit, az nem lesz olyan lágy, mint a Suzuki új hibridje.

Az új S-Cross és Vitara vásárlóknak egyszerű dolga lesz motor-váltó kiválasztásával. Kivezették az ezres motort, az 1,4-es turbómotor hibridje és a hatsebességes váltó az egyetlen választási lehetőség. A korábbi motor karakterisztikája kicsit változott, néhány lóerővel gyengébb lett, de a nyomatékgörbéje magasabbra ível. Autópályán, 150 felett visszafogottabb vehemenciával gyorsul, de ez a motorerő mindenhova elég. Komisz üzemmódban, többnyire autópályán haladva 8 liter fölé ment az átlagfogyasztás, de visszafele, 130-as tempomattal valamivel 7 liter fölé mérséklődött. Erdészeti utakon, földutakon jött ki az S-Cross igazi erénye. Olyan futómű van alatta, hogy gázelvétel nélkül lehet lekanyarodni az aszfaltról. Ismét kiderült, hogy az AllGrip néven futó összkerékhajtás észrevétlenül teszi a dolgát, remek partner volt a csúszós füvön, sáron. Nyilván a vásárlók jelentős százaléka betondzsungelbe veszi, mert ez a divat, de megállja a helyét ott is, ahová igazából való.

A Suzuki 2019-ben elvégzett hazai felméréséből kiderült, hogy az autósok jelentős része nincs tisztában a hibrid rendszerek működésével. A megkérdezettek 70-80%-a gondolja úgy, hogy a hibrid hajtás drága, nagyobb a szervizigénye, mint a hagyományos motorral szerelt autóknak és kisebb a hatótávolságuk is a megszokottnál.

Dinastarter? Az meg mi? Régebben elterjedt megoldás volt a dinastarter, ami a dinamó és az önindító egyesítéséből jött létre. Előnye volt, hogy nem kellett külön indítómotort használni és csendesebben is keltette életre a benzinmotort. A korabeli autókban dinamó biztosította az elektromos energiát, később kizárólag generátorokra váltott az autóipar. Mi a különbség a kettő között? Nagyon leegyszerűsítve a dinamó állandó mágnes segítségével állít elő egyenáramot, a generátor „elektromágnes" segítségével csinál váltakozó áramot, jóval nagyobb teljesítmény kiszolgálására, mint az elődje. Azt tudták, hogy a Steyer-Puch-on is dinastarter volt? A motor, amin dolgozott, hasonló teljesítményű volt, mint a Suzuki indítógenerátora egymaga.

A Vitara és az S-Cross is 490 000 forinttal kerül többe, de ezért mást is kapunk, nem csak mérsékelt szén-dioxid-kibocsátást. Már az alig ötmillió forintos GL felszereltségű Vitarában is az alapfelszereltség részét képezi a LED-es fényszóró, az automata ablaktörlő, a sávelhagyás-figyelő és radaros vészfékasszisztens, a táblafelismerő, valamint az adaptív tempomat is. Az S-Cross esetében is hasonlóan gazdag alapfelszereltséggel kompenzálódik a félmilliós növekmény az árcédulán. A kínálat teteje mindkét modell esetében hétmillió forintba kerül, de akkor már panorámatető és összkerékhajtás is van, no meg kéttónusú fényezés. A 3+7 éves, vagy 200 000 kilométeres garancia immáron a hibrid rendszerre is vonatkozik.