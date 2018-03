Bemutató: BMW X2 – 2018.

30 Az ember rögtön rá is kíván egy ilyen dögös kupéra Galéria: BMW X2 magyar bemutató - 2018.

Pusztán mert megjelent az X1 kupésított hátú változata, még nem kéne pánikolni; a BMW betöm minden rést a palettán, azt is, ami nincs. Új kategóriákat talál fel, és azokat megcsinálja mindenféle méretben. Ez például maga a szubkompakt prémium terepkupé, azt hiszem. BMW-ül subcompact sports activity coupé. Magyarul a kis X6-os. Messziről futottak neki, mármint esztétikailag: négy éve a BMW tulajdon tervezői sem vitatták, hogy az X1 egy rondaság, amikor riporton voltam náluk a kaliforniai designworks-nél. De addig-addig farigcsálták, míg mostanra kifejezetten mutatós autó nem lett belőle.

Persze nem emiatt fenyegeti gutaütés az X6-ososokat, hanem mert a dizájner sunyi módon odarakott egy-egy BMW-emblémát a C oszlopra. És hát na, nem akarok nagy szavakat használni, sosem írnék le olyat, hogy lefostam a bokám, maradjunk annyiban, hogy nagy hatással volt rám. Az E9 (CS), óta nem volt ilyesmi BMW-n, az pedig a 70-es években futott. Gondolom, valaki a dizájnrészlegről elment a múzeumba, és milyen jól tette. A kegyelemdöfés pedig tudat alatt kúszik a gerincoszlopba: tudják, mekkora az X2 kipufogóvége? Igen!

:DDD

90 milliméter, ez egészen véletlenül konkrétan az X6-osról van.

Jutott az autóba szentségtörés a keresztmotoron kívül is: a BMW története során először állította fejte a hűtőmaszk veséit. Szép fordos, mondtam lazán a BMW PR-esének, de igazából még nincs az ügyben kialakult álláspontom. Még érlelem, gondolom, a BMW is érlelte egy ideig, mielőtt meghúzott egy ilyet. A hátsó lökhárító alatt van egy olyan műanyag betét, ami ennek az egész terepkupé mezőnynek is lehetne a szimbóluma, mert nem derül ki, kamudiffúzort ábrázol, vagy kamu védőlemezt. Lehet persze, hogy afféle tanyasi Dan Brown módjára feleslegesen keresek mindenben szimbolikát, hiszen a kamudiffúzor-motívum a küszöbök alatt is felbukkan, kétoldalt. Hangsúlyozván a (nem létező) terepképességeket. Vagy tényleg csak annyi a funkciója, mint egy nonfig tetkónak: gyönyörködtet, illetve hangsúlyozza viselője keménységét.

Jól néz ki. Belül is, bár ezt a tabletet mindig személyes sértésként élem meg. Főleg, hogy egy Alfa Giuliából ültem át, ahol elég szépen ledemózták, hogy lehet ezt úgyis, hogy szép legyen. Érdekesek az ajtókárpiton, az üléseken és a műszerfalon is feltűnő kagylós, vagy nem tudom, milyen, szerintem kicsit kuplerájos hatású minták. Néztem kicsit a váltókart – hát igen, nyolcfokozatú az automata, mint az igazi BMW-kben, de ez nem a ZF, hanem az Aisin. A banán váltókar nyilván csak egy kapcsoló, amit a BMW gyárt, de gondolom, ezzel is jelezni, akarják, hogy ez nem egy igazi BMW, hanem inkább A Merci. Nem egy BMW-t emeltek meg, hanem egy Opelt. A nagy hiba az volt, hogy a magyar bemutatón egy M pakettes X2 250d-t hoztunk el, ami nagyjából egyesíti a tulajdonságokat, amiket utálok egy autóban.

A BMW sportülése, legalábbis ez, olyan szűk, hogy nagyjából 90 kilóra teszem a testtömeget, amivel még úgy-ahogy kényelmesen ülhetünk benne. Már Michelisz Norbinak is inkább fájna, mint nem. Az oldaltartása állítható, de nekem még a tág is szűk volt. És mindehhez nem egy jó autó. Ez ugye igazából egy 2-es BMW Active Tourer, ami, hogy is mondjam, üzletileg indokolható lépés volt a BMW-től, de nem egy jó autó. És ez az X2-es nem az eredeti X1-es platformja, ami még egy jó (=drága) platform volt. Hanem a kettes X1-é. Keresztmotoros egyterű megemelve, amitől mindig keményebb lesz kicsit a futómű, hogy ne billegjen az autó, az M csomag miatt tovább keményítve. Sportos crossover, olyan is, amilyennek hangzik. Meg lehet persze csinálni a sportos crossovert jóra is, de az annyiba kerül majd, mint egy Porsche Macan (+10 milliós induló ár).

A hátsó ülésen egész tisztességes a hely – hát ez van, a mi szakmánkban fontos, hogy az ember időről időre rá tudjon csodálkozni ugyanazokra a dolgokra. Jé, mennyivel szarabb ez, mint egy igazi BMW! Jé, milyen sok hely van hátul! Jé, mekkora a csomagtartó! Konkrétan 470 literes, akárcsak az X1-ben, hiszen az X2 nem egy nagytestvér, hanem mintha nekem lenne mondjuk egy púpos ikertestvérem. (a púp felára amúgy 400 ezer forint, ennyivel drágább az X2 egy azonosan felszerelt X1-nél.) A hátsó hely tehát szinte még nagyobb, mint az első üléseken, a bunkeresedő autóknak pedig annyi előnyük, hogy ebben is tökig le lehet ereszteni a hátsó ablakot. Viszont valamiért hátul ráz csak igazán, amolyan virtigli merevtengelyes módjára.

9,4 millió forint az alapár, ami a fapados elsőkerekes 18i három hengerrel. Ez bizony egy vicc. Aki rendelkezik érzőidegekkel, minden autós előképzettség nélkül simán megmondja, hogy egy 3-as BMW-hez képest annyi a különbség, hogy az jó, ez meg nem. A X3-as szintén jó autó, nekem talán még a 3-asnál is jobban tetszik. Ahhoz nincs háromhengeres, meg csak összkerekes van belőle, és ha a megfelelő X2-eshez mérjük, kevesebb mint másfél millió forint a különbség. Az ég és föld közötti különbség finanszírozására szerintem nem sok pénz.

10,2-ről indul a 3-as kombi, ha érted, mire gondolok. Igen: nagyon hülyének kell lenni, hogy valaki X2-est vegyen. Itt persze hangsúlyozottan nem arról beszélek, viszik-e, mint a cukrot, mert igen, hanem arról, milyen autó. És nem jó. Ötmillióért nem szidnám, de nagyon nem ötmillió.